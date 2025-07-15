«Астон Вилла» купила 34-летнего вратаря «Бреста» Бизота
«Астон Вилла» подписала 34-летнего вратаря.
Английский клуб объявил о трансфере Марко Бизота из «Бреста». Стоимость сделки не разглашается.
В сезоне-2024/25 нидерландец провел 41 матч во всех турнирах и пропустил 58 голов.
Фото: https://www.avfc.co.uk/
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Астон Виллы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости