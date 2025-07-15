«Астон Вилла» купила 34-летнего вратаря «Бреста» Бизота

«Астон Вилла» подписала 34-летнего вратаря.

Английский клуб объявил о трансфере Марко Бизота из «Бреста». Стоимость сделки не разглашается.

В сезоне-2024/25 нидерландец провел 41 матч во всех турнирах и пропустил 58 голов.

Фото: https://www.avfc.co.uk/