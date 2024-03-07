Жена Овечкина о рекорде Гретцки: «Это важно для всей России, будем рыдать все! Не понимаю людей, которые возмущаются, что он живет и работает в Америке, должна быть гордость за свою страну»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Мария Шарапова Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Спорт-Экспресс Анастасия Шубская Хоккей

Настасия Овечкина высказалась о том, что ее муж может побить рекорд Гретцки.

– Что для вас лично будет означать момент, когда муж, даст Бог, обгонит по голам Уэйна Гретцки? И насколько это важно для самого Александра?

– Думаю, что это важно в принципе для всей России. Вспоминаю один момент, связанный лично со мной.

Мне было лет 12, и мы с родителями полетели в Малайзию. Там я в торговом центре увидела на огромном билборде Марию Шарапову – реклама часов. И у меня в тот момент возникла такая гордость – как будто за родного человека! За то, что огромное фото нашей, русской девушки висит в другой стране, на другом континенте, и все ее знают

Поэтому не понимаю людей, которые возмущаются – мол, Овечкин живет и работает в Америке, играет не за Россию. Для меня любой спортсмен, актер, музыкант, который добивается чего-то не только на национальном, но и на мировом уровне, заслуживает большого уважения. По-моему, в этом случае должна быть гордость за свою страну!

Конечно, не люблю говорить о чем-то до того, как это произошло, но получим такие эмоции, которые сейчас даже не смогу описать. Их просто хочется пережить, и только тогда станет понятно, что это такое. Мне самой интересно. Скорее всего, будем рыдать все! – сказала супруга Александра Овечкина.

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68 комментариев
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После выборов, это 2е о чем думаем ежедневно..
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+87
Гретцки не был лизоблюдом и минус якорем своей команды. Настоящая легенда!
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Мне было лет 12, и мы с родителями полетели в Малайзию. Там я в торговом центре увидела на огромном билборде Марию Шарапову – реклама часов. И тогда я понял, шо ежели замуш то тока забогатея-спорцмена. шоб не роботать, а тока шайбачки щетать
+65
-7
+58
Шарапова не лезла в политику и не нарушала своих обещаний о поездке на олимпиаду. И поступила честно с допингом, обычно россияне кричат что его не было, а она поступила в соответствии с кодексом чести, ей можно гордиться, но Овечкин чем отличается от обычного российского спортсмена, для которого кругом враги?
+59
-7
+52
Ответ Дэннис Молинарев
Так красиво сказано. Но почему-то лично мне совсем не важно падет рекорд Гретцки или нет. Он заслуживает уважения не меньше Александра. Да и командных побед у него точно больше
Он заслуживает уважения намного больше, чем Шубский. У Гретцки шайб в равных составах больше, в пустые меньше, так еще и по ассистам в 3 раза превосходит. Ну +/- я даже затрагивать не буду
+44
-13
+31
Ответ Дэннис Молинарев
Так красиво сказано. Но почему-то лично мне совсем не важно падет рекорд Гретцки или нет. Он заслуживает уважения не меньше Александра. Да и командных побед у него точно больше
> Он заслуживает уважения не меньше Александра.

Чет в голос. Как раз при всем признании заслуг Овечкина, он и Гретцки - в разных вселенных. Как и любой другой хоккеист по сравнению с Уэйном.
+36
-5
+31
Так красиво сказано.
Но почему-то лично мне совсем не важно падет рекорд Гретцки или нет. Он заслуживает уважения не меньше Александра. Да и командных побед у него точно больше
+33
-9
+24
Вы вообще за Россию рыдаете?
+19
-3
+16
Овечкину важнее какую нибудь конторку ставочную отрекламировать, а рекорд подождет. Надо бабло рубить и не важно, что рекламирует.
+22
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За последние сто лет все великие уезжают из России,русские живут и работают за границей. Видимо из-за бугра удобней гордится своей родиной.
+21
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Он играет там, а плакать должны здесь. Хорошая логика ))
В нашей стране всегда хватает других причин. Пусть Ови продолжает радовать своих американских и канадских болельщиков )
+15
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Прям ботекс потек от гордости...
+12
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Ответ xQcoW
Гретцки не был лизоблюдом и минус якорем своей команды. Настоящая легенда!
Может потому, что 2 ноября 2017 года Овечкин заявил о создании организации
Putin Team, а 23 ноября того же года объявил об открытии официального сайта, обозначив цель движения как «показать всем сильную и сплочённую Россию», а также объявил, что идея принадлежит ему самому ☝️
+16
-9
+7
Я тут Бесогон глянул с Никиткой, так он вещал, посмотрел западный фильм, это деньга во вражий бюджет, а они снаряды укропам, а штабскапитан вообще туда налоги платит
+7
0
+7
Будет плакать вся маршрутка!
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Ответ Андрей Борд
Да всем в России плевать, побьёт он рекорд по шайбам или нет, то же мне событие вселенского масштаба🤣🤣🤣
за всю Россию не отвечай.
"тоже" в данном случае пишется слитно.
от кучи поставленных ржущих эмоджи убедительнее выглядеть не будешь
+9
-4
+5
За чем следит и о чём переживает вся Россия:
1. Рейтинг Путина по ВЦИОМ
2. Сколько боёв выиграл сын Кадырова
3. Сколько шайб до Грецки
+6
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Может надо перенести выборы, пока мистер Овечкин не побьёт рекорд?
+5
0
+5
Буква Ю
+5
-1
+4
Овечкина не любят не за то, что он в асашай работает и живет. А за то, что корчит из себя патриота до мозга костей. Хорошой быть патриотом из-за бугра, удобно. За то, что кричит, что в России все идеально, все отлично. Поездил по стране, по провинциям, посиотрел бы как живется не в Москве. Поговорил бы с людьми, а потом уже деллал выводы. А он с детства в блатной семье на шоколалных условиях жил. Теперь в асашай, конечно, ему хорошо живется. Просто молчал бы и хорошо, а он за всю страну говорит, что все отлично.
+5
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+4
«Вы вообще за Россию болеете?!» (с)
+7
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+3
Когда уже совсем нечем гордиться, то остается преподнести американского хоккеиста с русскими корнями с его личными успехами. Странно, что не вспомнила того, кто вдохновляет мужа на подвиг.
+3
0
+3
Я рыдаю уже два года.. Мне не до рекордов хоккея с шайбой
+5
-2
+3
Ответ Вечно в бане
> Он заслуживает уважения не меньше Александра. Чет в голос. Как раз при всем признании заслуг Овечкина, он и Гретцки - в разных вселенных. Как и любой другой хоккеист по сравнению с Уэйном.
Не согласен. Ягр даст фору всем. Топ 2 по очкам в НХЛ, и играл уже в более современный хоккей. Собсна даже до сих пор играет, но не в нхл) тогда как к Греции часто предъявляют что тогда хоккей был проще и забивать или очки зарабатывать было легче.
+4
-1
+3
Это тот Овечкин, который на тот момент подросткам рассказывал как прекрасна Россия при одном дедушке, а теперь тогдашних подростков пускают на фарш в одной стране, пока Овечкин кайфует в стране главного врага России, а сюда заезжает поколбаситься под руки вверх? ПРО этого Овечкина разговор? Конечно поддерживаем всей страной.
+4
-1
+3
А почему его нельзя признать выдающимся хоккеистом, и без всякого пафоса на тему рекорда. Сильно сомневаюсь, чтобы вся страна в едином порыве будет рыдать рекорду. Выдающиееся достижение будет, но точно не безудержное счастье.
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иногда бабам лучше молчать
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Он как лидер какой-то там тим, и к тому же обладающий конским здоровьем, должен идти на передовую и освобождать эсконно русские земли от нацистов и милитаристов
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Ответ brig_Mercury
А почему его нельзя признать выдающимся хоккеистом, и без всякого пафоса на тему рекорда. Сильно сомневаюсь, чтобы вся страна в едином порыве будет рыдать рекорду. Выдающиееся достижение будет, но точно не безудержное счастье.
Это достижение личное, а не страны, тем более не понятно какая подготовила его будущий рекорд
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Ответ Владимир Лапин
Ник мужского гендера, в посте сначала женский гендер, потом мужской. Вы бы определились, в России гендеров всего два
первый и второй?
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