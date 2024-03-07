Жена Овечкина о рекорде Гретцки: «Это важно для всей России, будем рыдать все! Не понимаю людей, которые возмущаются, что он живет и работает в Америке, должна быть гордость за свою страну»

Настасия Овечкина высказалась о том, что ее муж может побить рекорд Гретцки.

– Что для вас лично будет означать момент, когда муж, даст Бог, обгонит по голам Уэйна Гретцки? И насколько это важно для самого Александра?

– Думаю, что это важно в принципе для всей России. Вспоминаю один момент, связанный лично со мной.

Мне было лет 12, и мы с родителями полетели в Малайзию. Там я в торговом центре увидела на огромном билборде Марию Шарапову – реклама часов. И у меня в тот момент возникла такая гордость – как будто за родного человека! За то, что огромное фото нашей, русской девушки висит в другой стране, на другом континенте, и все ее знают

Поэтому не понимаю людей, которые возмущаются – мол, Овечкин живет и работает в Америке, играет не за Россию. Для меня любой спортсмен, актер, музыкант, который добивается чего-то не только на национальном, но и на мировом уровне, заслуживает большого уважения. По-моему, в этом случае должна быть гордость за свою страну!

Конечно, не люблю говорить о чем-то до того, как это произошло, но получим такие эмоции, которые сейчас даже не смогу описать. Их просто хочется пережить, и только тогда станет понятно, что это такое. Мне самой интересно. Скорее всего, будем рыдать все! – сказала супруга Александра Овечкина.