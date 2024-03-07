Томас Бах: «Вопрос о недопуске израильских спортсменов на Олимпиаду в Париже не стоит»

Теги МОК Томас Бах сборная Израиля Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Бах заявил, что отстранение израильских спортсменов от Игр не рассматривается.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о возможном недопуске израильских атлетов на Олимпиаду в Париже из-за конфликта в секторе Газа.

«Нет, такой вопрос не стоит», – цитирует Баха The Times of Israel.

«После чудовищного нападения на израильскую команду (во время Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене) к израильским спортсменам всегда применялись особые меры.

Власти уверены, что то же самое будет актуально в Париже, Марселе или любом другом месте, где будет представлен Израиль», – добавил глава МОК.

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20 комментариев
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Они же убивают Палестинцев по-другому.
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мы и не сомневались
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Эти спортсмены того кого надо спортсмены
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Кто бы сомневался...
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Бах : "Вопрос о лизании госдеповского зада не стоит. Продолжаем лизать зад "
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Одним словом, евреи.
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Томас Бах: "Не стоит"
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Лицемер!
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Хоть бы Бах на корабле в Красном море раз проплыл , может хоть хуситы его устранят
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есть люди - а есть не люди... понимать же надо ёлки-палки!!!111 поэтому Израилю можно
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Потому что это другое))
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Такой команды не поступало - добавил Бах
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Странно, что вообще кто-то решился задать такой вопрос.
Он ещё не внесен на этот, как там на иврите "Миротворец"?
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Комментарий удален модератором
Меня удивляют люди, которые говорят о какой-то справедливости, отсутствие двойных стандартов- кто сильнее, тот и прав! И по-другому и не бывало
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Лицемер шакальный
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