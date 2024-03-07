Томас Бах: «Вопрос о недопуске израильских спортсменов на Олимпиаду в Париже не стоит»
Бах заявил, что отстранение израильских спортсменов от Игр не рассматривается.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о возможном недопуске израильских атлетов на Олимпиаду в Париже из-за конфликта в секторе Газа.
«Нет, такой вопрос не стоит», – цитирует Баха The Times of Israel.
«После чудовищного нападения на израильскую команду (во время Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене) к израильским спортсменам всегда применялись особые меры.
Власти уверены, что то же самое будет актуально в Париже, Марселе или любом другом месте, где будет представлен Израиль», – добавил глава МОК.
Он ещё не внесен на этот, как там на иврите "Миротворец"?