Томас Бах: «Вопрос о недопуске израильских спортсменов на Олимпиаду в Париже не стоит»

Бах заявил, что отстранение израильских спортсменов от Игр не рассматривается.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) ответил на вопрос о возможном недопуске израильских атлетов на в Париже из-за конфликта в секторе Газа.

«Нет, такой вопрос не стоит», – цитирует Баха The Times of Israel.

«После чудовищного нападения на израильскую команду (во время Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене) к израильским спортсменам всегда применялись особые меры.

Власти уверены, что то же самое будет актуально в Париже, Марселе или любом другом месте, где будет представлен Израиль», – добавил глава .