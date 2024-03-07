Милан Вьештица: «Если спросить серба, почему он любит Путина, он не сможет ответить – любят его и все. Все знают, что Сербия и Россия – братские страны»

Милан Вьештица высказался об отношении сербов к России.

– Совсем скоро в гости к России приедет сборная Сербии. Сейчас с россиянами мало кто готов играть. Как вы относитесь к такому матчу?

– Рад, что сыграет с Россией, потому что все знают, что это две братские страны. Спорт должен объединять людей.

– Объясните, почему в Сербии так уважают ?

– Если сейчас спросить серба, почему он любит Путина, то он тебе не сможет четко ответить. Просто любят его и все. Тем более, не так много сербов, которые по-настоящему следят за жизнью в России. Спрашиваешь: «Россия?» и тебе отвечают: «Да, братья». Так и живем, – сказал бывший игрок « ».

Сборные России и Сербии сыграют 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.