Милан Вьештица: «Если спросить серба, почему он любит Путина, он не сможет ответить – любят его и все. Все знают, что Сербия и Россия – братские страны»
Милан Вьештица высказался об отношении сербов к России.
– Совсем скоро в гости к России приедет сборная Сербии. Сейчас с россиянами мало кто готов играть. Как вы относитесь к такому матчу?
– Рад, что Сербия сыграет с Россией, потому что все знают, что это две братские страны. Спорт должен объединять людей.
– Объясните, почему в Сербии так уважают Владимира Путина?
– Если сейчас спросить серба, почему он любит Путина, то он тебе не сможет четко ответить. Просто любят его и все. Тем более, не так много сербов, которые по-настоящему следят за жизнью в России. Спрашиваешь: «Россия?» и тебе отвечают: «Да, братья». Так и живем, – сказал бывший игрок «Зенита».
Сборные России и Сербии сыграют 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.
Но любить Путина из Сербии всегда легко:)
убийство главных оппозиционеров .
А сейчас обстреливают,а по вашему это Шевчук виноват,а не кто-то другой?
И наоборот аналогично. И вообще любознательных людей меньшинство во всём мире.
Еще бы войны не было, так вообще сказка))