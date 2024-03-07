Милан Вьештица: «Если спросить серба, почему он любит Путина, он не сможет ответить – любят его и все. Все знают, что Сербия и Россия – братские страны»

Теги Зенит Милан Вьештица премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Владимир Путин товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Милан Вьештица высказался об отношении сербов к России.

– Совсем скоро в гости к России приедет сборная Сербии. Сейчас с россиянами мало кто готов играть. Как вы относитесь к такому матчу?

– Рад, что Сербия сыграет с Россией, потому что все знают, что это две братские страны. Спорт должен объединять людей.

– Объясните, почему в Сербии так уважают Владимира Путина?

– Если сейчас спросить серба, почему он любит Путина, то он тебе не сможет четко ответить. Просто любят его и все. Тем более, не так много сербов, которые по-настоящему следят за жизнью в России. Спрашиваешь: «Россия?» и тебе отвечают: «Да, братья». Так и живем, – сказал бывший игрок «Зенита».

Сборные России и Сербии сыграют 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

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41 комментарий
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Но любить Путина из Сербии всегда легко:)
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Любят Путина, но стремятся в Евросоюз
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Главная причина отсутствия оппозиции - это
убийство главных оппозиционеров .
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Если сейчас спросить россиянина, какая предвыборная программа у Путина, то он тебе не сможет четко ответить.
+25
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Любят Путина, но стремятся в Евросоюз
Не было бы у нас Путина мы бы сейчас тоже стремились в Евросоюз
+27
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+20
Не очень понимаю, почему для всех путин=россия? Разве не должна быть сменяемость власти?
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Любить страну надо ,а не одно место определённого человека,как сказал Шевчук
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Любят Путина, но стремятся в Евросоюз
и правильно делают - насчет второго)
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Если бы они была рассчитана на днищенскую аудиторию, то ее основной ЦА стал бы как раз ты)
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сербским братушкам повезло просто не иметь общей границы - поэтому такая любовь издалека
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Ответ Aleksey Yashin
Если сейчас спросить россиянина, какая предвыборная программа у Путина, то он тебе не сможет четко ответить.
У него одна программа- удерживать трон зубами и выкачивать из страны ресурсы
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Поразительно. Жители Москвы и например Приморского края РФ братьями себя не называют, но вот Россия и Сербия братья навек.
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А всё просто - это как в меру выпивающий мужик любит соседа алкоголика. Всегда можно общественность подъезда, при своих небольших косяках, перевести на этого пьянчугу.
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местные сейчас в агонии))
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Любят Путина, но стремятся в Евросоюз
Вообще-то население Сербии не так уж единодушно по этому вопросу. Скорее разделено пополам.
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Ответ Aleksey Yashin
Если сейчас спросить россиянина, какая предвыборная программа у Путина, то он тебе не сможет четко ответить.
Победить Украину, поднять налоги и выкачать еще немного нефти.
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Ответ Роща Вангл
Сербы всегда были максимально тупым народом.
да ладно?))) полегчало????))))
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Ответ Gleb
Не очень понимаю, почему для всех путин=россия? Разве не должна быть сменяемость власти?
Путин сменяется на путина, чё тебя не устраивает? 😂
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Ответ Gleb
Не очень понимаю, почему для всех путин=россия? Разве не должна быть сменяемость власти?
а для кого для всех?)))
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Ответ Aleksey Yashin
Если сейчас спросить россиянина, какая предвыборная программа у Путина, то он тебе не сможет четко ответить.
Сам пу не ответит
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Ответ Aleksey Yashin
Если сейчас спросить россиянина, какая предвыборная программа у Путина, то он тебе не сможет четко ответить.
За всё хорошее. Против всего плохого
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Комментарий скрыт
А Белгород кстати не обстреливали до февраля 22
А сейчас обстреливают,а по вашему это Шевчук виноват,а не кто-то другой?
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Комментарий скрыт
Я тебе не давал оценку общей жизни и всех поступков Шевчука,я тебе привёл всего одну фразу ( подходящую)произнесенную им . Если бы её произнес кто-то другой я бы так и написал,но к сожалению не у всех хватает кокушек для этого
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Ответ Алешка Терминатор
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А ты сам, как пользователь спортса, почему не любишь Путина?
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Искренние и настоящие люди! Русские и сербы братья заувек!
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"не так много сербов, которые по-настоящему следят за жизнью в России"

И наоборот аналогично. И вообще любознательных людей меньшинство во всём мире.
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Так я бы с средней зп 70тыщ и пенсией в 40тыщ как Сербии тоже бы любил Путина)
Еще бы войны не было, так вообще сказка))
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спортивно-политический сайт
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высказываение далекое от реальности
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