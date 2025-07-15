ЦСКА чаще всех в РПЛ тестировали на допинг в первой половине 2025-го – пробы брали у 10 футболистов. У «Зенита», проверили 6 игроков, у «Краснодара» – одного

Игроков ЦСКА чаще всего проверяли на допинг в первой половине 2025 года.

По данным ТАСС , с января по июнь Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило 10 футболистов армейцев. В составе московской команды допинг-тесты проходили Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Рифат Жемалетдинов и Максим Жуков.

По шесть игроков в первые 6 месяцев 2025 года были проверены у «Зенита », «Акрона » и махачкалинского «Динамо », 5 футболистов – у «Ростова ». В составе «Рубина», «Ахмата», «Химок», московского «Динамо» и «Пари НН» допинг-контроль прошли по 4 игрока, у «Крыльев Советов» – 3 игрока, у «Локомотива» и «Спартака» – по 2. В составе «Факела» и «Краснодара» проверили лишь по одному игроку.

Всего в первой половине 2025 года допинг-тест прошли 62 футболиста Мир РПЛ.