Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нэшвилла»

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Нэшвиллом» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

« » отобрался на турнир сразу в стадию 1/8 финала благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка лиг.

Победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет участником Межконтинентального кубка 2024 года и клубного чемпионата мира 2025 года.

Ответный матч пройдет в ночь с 13 на 14 марта.

Кубок чемпионов

1/8 финала

Первый матч

« » – «Интер Майами» – 05:00