Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нэшвилла»
«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Нэшвиллом» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.
«Интер Майами» отобрался на турнир сразу в стадию 1/8 финала благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка лиг.
Победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет участником Межконтинентального кубка 2024 года и клубного чемпионата мира 2025 года.
Ответный матч пройдет в ночь с 13 на 14 марта.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
1/8 финала
Первый матч
«Нэшвилл» – «Интер Майами» – 05:00
Удачи парням!!!
У меня наоборот многие паховые друзья очень рады, что завтра не придётся брать отгул на работе из-за праздника как обычно. И этот праздник - не женский день, а праздник футбола)