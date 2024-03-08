Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нэшвилла»

Теги Лионель Месси результаты КОНКАКАФ Лига чемпионов Северной Америки Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Нэшвиллом» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами» отобрался на турнир сразу в стадию 1/8 финала благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка лиг.

Победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет участником Межконтинентального кубка 2024 года и клубного чемпионата мира 2025 года.

Ответный матч пройдет в ночь с 13 на 14 марта.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/8 финала

Первый матч

«Нэшвилл» – «Интер Майами» – 05:00

8 комментариев
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Удачи Месси и Ко!
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вот это я понимаю соперник для команды Месси. ещё год назад эти парни даже не мечтали о таком, а теперь идут главным фаворитом турнира.это вам не аль - баобабы с аль - саранчи в АЛЧ, начиная с группового этапа.

Удачи парням!!!
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А месси - русский что ли?
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Ответ Demyan Grachev
весь мир с придыханием следит за комбинациями престарелого гения,обладателя ярда ЗМ в розовой футболочке)
нервяк??
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Ответ Demyan Grachev
весь мир с придыханием следит за комбинациями престарелого гения,обладателя ярда ЗМ в розовой футболочке)
Тебе стало легче?
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Ответ Роман
Никому не нужный матч) Разве только самым ярым фанатам Леопольда) Когда там идёт какой-то матч за кубок чего-то там.
Ну это как сказать..
У меня наоборот многие паховые друзья очень рады, что завтра не придётся брать отгул на работе из-за праздника как обычно. И этот праздник - не женский день, а праздник футбола)
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