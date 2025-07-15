«Барселона» может расторгнуть контракт с Ромеу за год до его истечения. Флик не рассчитывает на 33-летнего хавбека

«Барселона» может расторгнуть контракт с Ориолем Ромеу.

Marca сообщает, что главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на 33-летнего полузащитника, вернувшегося в расположение клуба после аренды в «Жирону». В ближайшее время игрок и немецкий специалист проведут встречу.

Отмечается, что «Барселона » не планирует продлевать контракт с Ромеу, истекающий в 2026 году. Рассматриваются разные варианты расставания с хавбеком, включая расторжение договора.

При этом главный тренер «Жироны» Мичел Санчес хочет видеть Ориоля в команде и в следующем сезоне. Все стороны хотят решить вопрос о будущем футболиста до начала азиатского турне «Барселоны».