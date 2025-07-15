Владимир Пономарев высказался о желании Никиты Хайкина получить паспорт Норвегии.

Вратарь «Буде-Глимт » ни разу не играл за сборную России. Кроме российского гражданства, у Хайкина также есть гражданства Израиля и Великобритании.

«Пусть играет и живет в Норвегии. Это его проблемы, что он хочет жить там. У нас так многие в России жить не хотят, а потом просятся обратно, особенно на эстраде таких полно. Но вот стоит только Хайкину заболеть, он там без портков останется в этой благополучной Норвегии – это уж я знаю. Он потом сам в Россию проситься будет, никуда не денется. Сколько ему хоть лет-то? 30? Хо-хо, сейчас уже закончит, а дальше не будет знать, что делать.

Еще не хватало его в сборную России вызывать. Не смешите меня! Его никто не знает. Если бы он был сильным вратарем, то его бы вызывали постоянно. В России ему делать нечего, у нас своих вратарей полно, у нас хорошая школа», – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.

Хайкин о гражданстве Норвегии: «Хочу, чтобы здесь выросли мои дети. Страна заботится о гражданах, приятно видеть социал-демократию»