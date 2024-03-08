Овечкин забил 840-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 54 шайбы

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забил 840-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Питтсбургом» (6:0), забив в большинстве на добивании.

38-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги (840 голов в 1405 играх), рекордсмен – Уэйн Гретцки с 894 шайбами в 1487 играх.

Также сегодня на счету Овечкина голевая передача.

В 58 играх текущего сезона форвард набрал 47 (18+29) очков.

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27 комментариев
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И кстати Коффи обошёл по очкам... Теперь в топ 15 бомбардиров
+15
-1
+14
Как говорится - тише едешь, дальше будешь! Поздравляю Александра с 840-ой шайбой!
+11
-1
+10
Лучшие снайперы НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки- 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 840 ( 1405 матчей ) - 0, 598 за игру.
+6
0
+6
Куражиться сегодня Вашингтон, даже жалко пингвинов.. может АХЛовцы молодые заряд такой дают?) Мирошниченко красавчик тоже, красиво его Ови поздравил)
+6
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+5
Александр - Великий, гол плюс пас. Ивана - с почином.
+5
-1
+4
в былые бы года позлорадствовал бы над птицами за такой счет с вашиками. а сейчас их прлсто жаль
+5
-1
+4
Так держать Ови 💪💪💪
+4
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+3
Ответ Максим Киселёв
птицы болеют
птичий грипп?
+3
0
+3
Кузнецова с собой в Дубай брать надо было!
+3
0
+3
Вызываем духа
+4
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Идет по графику 24 гола за сезон.
+3
-1
+2
Ответ Михаил Р.
Кузнецова с собой в Дубай брать надо было!
Там с коксом нельзя.
+1
0
+1
Ответ Павел Павленко
в былые бы года позлорадствовал бы над птицами за такой счет с вашиками. а сейчас их прлсто жаль
птицы болеют
+1
0
+1
Ответ Odcarik7689
И кстати Коффи обошёл по очкам... Теперь в топ 15 бомбардиров
И всего в одном очке от 14-го места, на котором Рекки.
+1
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+1
Ответ REY
Тогда, еще 6 голов ждем. 2022: 50 2023: 42 2024: 18+6 2025: +20 2026 (истекает контракт, 40 лет): +16 2027: +12 Прикид по убывающей, от балды, понимая, что будет перестройка команды и с каждым сезоном голы даются все сложнее.
Если забьет 24, останется 48. Без провалов этого года в 2025 забросит 40. Оставшийся хвостик дотопчет в 2026.
+2
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Ответ Erkin Makenov
Шестую вынимай. В гонке за плов эта игра за шесть очков, уже не битва- избиение
У Малкина кошмарный матч…
Минус три и ноль бросков.
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Ответ Кино Музыка
Если забьет 24, останется 48. Без провалов этого года в 2025 забросит 40. Оставшийся хвостик дотопчет в 2026.
Думаю, психологически очень важно, чтобы после этого сезона осталось меньше 50.
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Ответ Кино Музыка
Идет по графику 24 гола за сезон.
Тогда, еще 6 голов ждем.
2022: 50
2023: 42
2024: 18+6
2025: +20
2026 (истекает контракт, 40 лет): +16
2027: +12

Прикид по убывающей, от балды, понимая, что будет перестройка команды и с каждым сезоном голы даются все сложнее.
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Ответ Вадим Сидоров
Комментарий скрыт
Иди на ….й
+1
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0
Саня терминатор
+1
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Шестую вынимай. В гонке за плов эта игра за шесть очков, уже не битва- избиение
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