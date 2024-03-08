Овечкин забил 840-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 54 шайбы
Александр Овечкин забил 840-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Питтсбургом» (6:0), забив в большинстве на добивании.
38-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги (840 голов в 1405 играх), рекордсмен – Уэйн Гретцки с 894 шайбами в 1487 играх.
Также сегодня на счету Овечкина голевая передача.
В 58 играх текущего сезона форвард набрал 47 (18+29) очков.
1) Гретцки- 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 840 ( 1405 матчей ) - 0, 598 за игру.
Минус три и ноль бросков.
2022: 50
2023: 42
2024: 18+6
2025: +20
2026 (истекает контракт, 40 лет): +16
2027: +12
Прикид по убывающей, от балды, понимая, что будет перестройка команды и с каждым сезоном голы даются все сложнее.