Овечкин забил 840-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 54 шайбы

забил 840-й гол в .

Капитан « » отличился в матче с «Питтсбургом» (6:0), забив в большинстве на добивании.

38-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги (840 голов в 1405 играх), рекордсмен – с 894 шайбами в 1487 играх.

Также сегодня на счету Овечкина голевая передача.

В 58 играх текущего сезона форвард набрал 47 (18+29) очков.