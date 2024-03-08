Мирошниченко забросил 1-ю шайбу в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Питтсбургом»

Иван Мирошниченко забросил 1-ю шайбу в НХЛ.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с « » (6:0). Его признали третьей звездой встречи.

Эта игра стала для 20-летнего россиянина 5-й в лиге. Он впервые отметился результативным действием.

Сегодня Мирошниченко (12:27, 1:05 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и получил малый штраф.

В сезоне АХЛ на счету 25 (9+16) очков в 47 играх за «Херши».