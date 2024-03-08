Мирошниченко забросил 1-ю шайбу в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Питтсбургом»

Теги Питтсбург Вашингтон НХЛ Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко забросил 1-ю шайбу в НХЛ.

Форвард «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (6:0). Его признали третьей звездой встречи.

Эта игра стала для 20-летнего россиянина 5-й в лиге. Он впервые отметился результативным действием.

Сегодня Мирошниченко (12:27, 1:05 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и получил малый штраф. 

В сезоне АХЛ на счету Ивана 25 (9+16) очков в 47 играх за «Херши». 

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7 комментариев
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Ваня, мы все очень рады за тебя!
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Первая, долгожданная. Так держать, не останавливаться, Иван!
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С почином, Ваня!
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Молорик, сейчас прорвёт!
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Какой молодчина!
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А что, хорошо забил.
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👏👏👏 Молодец
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