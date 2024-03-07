Ла Лига прекратила расследование момента, когда Беллингем мог назвать «насильником» Гринвуда. Эксперты не смогли определить, что сказал хавбек «Реала»
Дело о возможном оскорблении Мэйсона Гринвуда Джудом Беллингемом прекращено.
После матча «Хетафе» – «Реал» 1 февраля Ла Лига наняла экспертов по чтению по губам, чтобы выяснить, действительно ли Беллингем назвал Гринвуда «насильником» (rapist) в одном из эпизодов 2-го тайма. Впоследствии лига подала жалобу на этот эпизод.
Сообщалось, что мнения экспертов разделились – по одной из версий, Беллингем произнес слово «мусор» (rubbish).
По информации Marca, Ла Лига прекратила дело, поскольку экспертам не удалось четко определить, что именно сказал Беллингем Гринвуду в спорном эпизоде.
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