Ла Лига прекратила расследование момента, когда Беллингем мог назвать «насильником» Гринвуда. Эксперты не смогли определить, что сказал хавбек «Реала»

Дело о возможном оскорблении Мэйсона Гринвуда Джудом Беллингемом прекращено.

После матча « » – « » 1 февраля наняла экспертов по чтению по губам, чтобы выяснить, действительно ли Беллингем назвал Гринвуда «насильником» (rapist) в одном из эпизодов 2-го тайма. Впоследствии лига подала жалобу на этот эпизод.

Сообщалось, что мнения экспертов разделились – по одной из версий, Беллингем произнес слово «мусор» (rubbish).

По информации Marca, Ла Лига прекратила дело, поскольку экспертам не удалось четко определить, что именно сказал Беллингем Гринвуду в спорном эпизоде.