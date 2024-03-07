Ла Лига прекратила расследование момента, когда Беллингем мог назвать «насильником» Гринвуда. Эксперты не смогли определить, что сказал хавбек «Реала»

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига происшествия Мэйсон Гринвуд Джуд Беллингем Футбол

Дело о возможном оскорблении Мэйсона Гринвуда Джудом Беллингемом прекращено.

После матча «Хетафе» – «Реал» 1 февраля Ла Лига наняла экспертов по чтению по губам, чтобы выяснить, действительно ли Беллингем назвал Гринвуда «насильником» (rapist) в одном из эпизодов 2-го тайма. Впоследствии лига подала жалобу на этот эпизод.

Сообщалось, что мнения экспертов разделились – по одной из версий, Беллингем произнес слово «мусор» (rubbish).

По информации Marca, Ла Лига прекратила дело, поскольку экспертам не удалось четко определить, что именно сказал Беллингем Гринвуду в спорном эпизоде.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Офигенная у специалистов работа, сидят на зарплате, но выполнить свои обязательства не могут
+20
-3
+17
- Джуд, о чём ты думаешь?
- Мей, о чём и ты!
- Ах, какие пошлые
У тебя мечты...
+3
0
+3
Странно, а эксперты со Спортса всё давно расшифровать.
+1
0
+1
"Есть много слов на свете, друг Горацио,
Что мог сказать Зидану Матерацци"
Ю. А. Розанов.
+1
0
+1
Ответ Johnie
Почему-то даже не удивлен. Что-то не припоминаю, чтобы за один сезон в одном клубе было столько скандалов на разных почвах. И речь про один из великих клубов в мире.
Ну как «Барселона»... Там каждый год какие то скандалы, бывает в один...
Бартомеу под следствием, Лапорта, дело Негрейры, бывшая легенда сел за износилование , осудили за домогательства тренера академии, сотни тысяч отписались в сетях из-за поддержки клуба 🌈, эпопея Месси... Там гора целая всего
+8
-7
+1
надо было язык тела изучить
0
0
0
Если после каждого оскорбления на поле что-то расследовать и как-то наказывать, то это до абсурда дойдёт. В каждом матче игроки друг друга матерят.
0
0
0
Ну это же не расизм расследовать. Вот там да, приложили бы усилия и в первый же день бы всё выяснили и казнили виновника.
0
0
0
Ответ Cruel Snake
Ну как «Барселона»... Там каждый год какие то скандалы, бывает в один... Бартомеу под следствием, Лапорта, дело Негрейры, бывшая легенда сел за износилование , осудили за домогательства тренера академии, сотни тысяч отписались в сетях из-за поддержки клуба 🌈, эпопея Месси... Там гора целая всего
И с этим тоже не поспоришь, но на Реал предыдущие годы не слишком похоже.

Два важных клуба в истории футбола, но информационный шум обоюдно нездоровый.
0
0
0
Ответ Anya Belova
Англичанина уже не знают как задеть. И красную неоправданную дали и чуть дискву не влепили за слово (и то не факт что ругательное). Уж точно: чем ярче ты сияешь - тем больше тебе хотят навредить
Англичанин редкостное быдло. Это по поведению в матчах понятно. Кореш Свини
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий