Коло Туре вошел в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год

Коло Туре вошел в тренерский штаб Пепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити » объявил о назначении 44-летнего специалиста ассистентом главного тренера.

Туре выступал за «горожан» с 2009 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. С 2024 года он работал помощником главного тренера «Манчестер Сити» U18. До этого Коло возглавлял основную команду «Уигана».