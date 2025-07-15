Коло Туре вошел в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год
Коло Туре вошел в тренерский штаб Пепа Гвардиолы.
«Манчестер Сити» объявил о назначении 44-летнего специалиста ассистентом главного тренера.
Туре выступал за «горожан» с 2009 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. С 2024 года он работал помощником главного тренера «Манчестер Сити» U18. До этого Коло возглавлял основную команду «Уигана».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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