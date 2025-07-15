«Байер» не продал Джаку в «Неом» за 8 млн евро и требует 15 млн. Саудовцы рассматривают Толиссо как альтернативу швейцарцу (Саша Тавольери)
«Байер» отклонил первое предложение «Неома» по Граниту Джаке.
Ранее стало известно, что клуб из Саудовской Аравии устно согласовал контракт с 32-летним полузащитником.
Журналист Саша Тавольери сообщает, что «Байер» не согласился отпустить швейцарца за 8 млн евро – теперь леверкузенцы требуют 15 млн евро.
Отмечается, что «Неом» уже рассматривает альтернативный вариант с подписанием Корантена Толиссо из «Лиона».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери
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