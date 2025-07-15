«Байер» не продал Джаку в «Неом» за 8 млн евро и требует 15 млн. Саудовцы рассматривают Толиссо как альтернативу швейцарцу (Саша Тавольери)

«Байер» отклонил первое предложение «Неома» по Граниту Джаке.

Ранее стало известно , что клуб из Саудовской Аравии устно согласовал контракт с 32-летним полузащитником.

Журналист Саша Тавольери сообщает, что «Байер » не согласился отпустить швейцарца за 8 млн евро – теперь леверкузенцы требуют 15 млн евро.

Отмечается, что «Неом» уже рассматривает альтернативный вариант с подписанием Корантена Толиссо из «Лиона».