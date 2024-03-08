90-летняя аргентинка заявила, что из-за упоминания Месси боец ХАМАС передумал похищать ее и сфотографировался с ней

Упоминание Лионеля Месси спасло 90-летнюю женщину от похищения.

Уроженка Аргентины Эстер Кунио живет в израильском кибуце Нир-Оз. По ее словам, 7 октября два бойца ХАМАС постучали в дверь ее дома, а затем вошли внутрь. Они спросили, где находятся остальные члены семьи, но пенсионерка сказала, что больше дома никого нет.

«Вы пойдете со мной, здесь будет только огонь. Не разговаривайте со мной, потому что я не знаю вашего языка. Я говорю по-арабски и немного на иврите», – цитирует бойца Кунио. «Я говорю по-аргентински, по-испански», – ответила она, после чего ее собеседник спросил: «Что такое Аргентина?»

«Вы смотрите футбол? Я оттуда же, откуда и », – сказала аргентинка.

После этих слов нападавший положил руку женщине на плечо, отдал ей свое оружие и сфотографировался с ней. Ее не стали похищать.

Пенсионерка, рассказавшая эту историю в документальном фильме, добавила, что два ее внука по-прежнему остаются в заложниках.