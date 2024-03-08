90-летняя аргентинка заявила, что из-за упоминания Месси боец ХАМАС передумал похищать ее и сфотографировался с ней

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу происшествия Политика Интер Майами контент Футбол

Упоминание Лионеля Месси спасло 90-летнюю женщину от похищения.

Уроженка Аргентины Эстер Кунио живет в израильском кибуце Нир-Оз. По ее словам, 7 октября два бойца ХАМАС постучали в дверь ее дома, а затем вошли внутрь. Они спросили, где находятся остальные члены семьи, но пенсионерка сказала, что больше дома никого нет. 

«Вы пойдете со мной, здесь будет только огонь. Не разговаривайте со мной, потому что я не знаю вашего языка. Я говорю по-арабски и  немного на иврите», – цитирует бойца Кунио. «Я говорю по-аргентински, по-испански», – ответила она, после чего ее собеседник спросил: «Что такое Аргентина?»

«Вы смотрите футбол? Я оттуда же, откуда и Месси», – сказала аргентинка.

После этих слов нападавший положил руку женщине на плечо, отдал ей свое оружие и сфотографировался с ней. Ее не стали похищать. 

Пенсионерка, рассказавшая эту историю в документальном фильме, добавила, что два ее внука по-прежнему остаются в заложниках. 

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17 комментариев
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Ответ Тутти Фрутти
ЗМ гению
Это уже клиника..
+22
-4
+18
Что за дичь?
+18
-5
+13
Получается Месси ещё и спаситель )
+6
-2
+4
ЗМ гению
+19
-16
+3
Вот это боец,настоящий боец, религия и убеждения... Видать, лично во сне или в нирване Аллах/Ииисус/Будда бабулю в коляске подсказали пресовать. А потом еще оскорбляются, что верунов притесняют. Рядом с верующими в Макаронного Монстра спокойнее, чем с любыми сподвижниках всеобщей любви за всё хорошее.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий
Что за дичь?
я уже пятую-шестую историю с этой бабкой на фото вижу, каждый раз меняется сюжет)
+6
-4
+2
Спортивненько
+2
-1
+1
В смысле "постучали в дверь"? Там же вроде гасили всех без разбора.. Или опять все не так однозначно?
+1
-1
0
Какая милая и добрая бабушка. Очень жаль, что ее внуки находятся в заложниках. Очень большой стресс для 90 летнего человека.

Мир и процветания Израилю и еврейскому народу! Шма Исраэл! Победа будет за вами!
+7
-7
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А если бы ее пришел похитить Роналду? 🤔
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Как приплести почти любую новость на спортивный сайт, гайд от спортса. Вы там совсем не але?
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Ответ Человек1991
Если подумать и поразмыслить, Месси не только самый популярный, но и самый авторитетный человек в мире. Он если бы захотел, за 5 секунд стал бы президентом Аргентины, и сменил бы 🤡 Милея )) и вообще Месси если бы хотел и мыслил бы такими глобальными категориями, мог бы замахнуться на изменение мира из сумасшедшего в адекватный , мог бы примирить всех, но это конечно уже думаю будет небезопасно. ))
Цитаты великих людей ))
https://www.sports.ru/football/1115864219-messi-stal-samym-populyarnym-sportsmenom-v-ssha-po-dannym-oprosa-ssrs-.html?comment_id=8987040%C2%A6news%C2%A61115864219
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Ответ lightrip
А если бы ее пришел похитить Роналду? 🤔
Она показала бы жест возле паха, и он пожал бы ей руку
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