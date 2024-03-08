Макдэвид набрал 100+ очков в 7 регулярках из 9 за карьеру в НХЛ. Больше таких сезонов лишь у Гретцки, Лемье и Дионна
Коннор Макдэвид набрал 100+ очков в 7 регулярках из 9 за карьеру в НХЛ.
Капитан «Ойлерс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:4).
В активе 27-летнего канадца стало 100 (23+77) очков в 59 играх в текущем сезоне. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Нападающий достиг трехзначной отметки в 7-й раз за карьеру. За 9 сезонов в лиге Макдэвид не набирал 100 очков в двух сезонах (дебютном, когда пропустил около половины регулярки из-за перелома ключицы, а также прерванном из-за ковида).
В истории НХЛ больше сезонов со 100+ очками только у Уэйна Гретцки (15), Марио Лемье (10) и Марселя Дионна (8). Столько же (по 7) – у Майка Босси и Петера Штястны.