Макдэвид набрал 100+ очков в 7 регулярках из 9 за карьеру в НХЛ. Больше таких сезонов лишь у Гретцки, Лемье и Дионна

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Петер Штястны Марсель Дионн Майк Босси Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 100+ очков в 7 регулярках из 9 за карьеру в НХЛ.

Капитан «Ойлерс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:4). 

В активе 27-летнего канадца стало 100 (23+77) очков в 59 играх в текущем сезоне. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги

Нападающий достиг трехзначной отметки в 7-й раз за карьеру. За 9 сезонов в лиге Макдэвид не набирал 100 очков в двух сезонах (дебютном, когда пропустил около половины регулярки из-за перелома ключицы, а также прерванном из-за ковида). 

В истории НХЛ больше сезонов со 100+ очками только у Уэйна Гретцки (15), Марио Лемье (10) и Марселя Дионна (8). Столько же (по 7) – у Майка Босси и Петера Штястны. 

7 комментариев
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А сравниваемый с ним Ромой Ротенбергом Павел Подкользин второй год в АХЛ зажигает
+15
-3
+12
Ответ Павел Зарубин
Сколько осталось по очкам до Ягра, пора ужу начинать считать или нет? Потому что до первого места считать бессмысленно:))
Чуть меньше 1000)
+6
0
+6
77 передач в 59 играх это просто фантастика.....
+1
0
+1
Ответ Павел Зарубин
Сколько осталось по очкам до Ягра, пора ужу начинать считать или нет? Потому что до первого места считать бессмысленно:))
до Ягра тоже ещё считать пока бессмысленно, у Мака в два раза меньше очков чем у чеха
+2
-1
+1
Ответ Рамиль Кизимов
до Ягра тоже ещё считать пока бессмысленно, у Мака в два раза меньше очков чем у чеха
Ключевое слово - «пока»
+1
0
+1
Ответ kufdim
А сравниваемый с ним Ромой Ротенбергом Павел Подкользин второй год в АХЛ зажигает
Ну его система Гарри загубила.
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