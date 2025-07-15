Игроки ЦСКА и «Краснодара» вышли на OLIMPBET Суперкубок России в футболках с посланиями болельщиков в рамках проекта «Суперважные слова»
Игроки OLIMPBET Суперкубка России вышли на матч в специальных футболках.
В рамках проекта «Суперважные слова» от нашей креативной студии «Сирена» на протяжении предшествовавших матчу двух недель каждый желающий мог написать слова поддержки любимой команде в специальных интерактивных формах для рисования на лендинге Суперкубка.
Лучшие пожелания и рисунки были размещены на футболках, в которых футболисты «Краснодара» и ЦСКА вышли на поле.
Армейцы выиграли OLIMPBET Суперкубок России, обыграв быков со счетом 1:0.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
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