Игроки ЦСКА и «Краснодара» вышли на OLIMPBET Суперкубок России в футболках с посланиями болельщиков в рамках проекта «Суперважные слова»

Игроки OLIMPBET Суперкубка России вышли на матч в специальных футболках.

В рамках проекта «Суперважные слова» от нашей креативной студии «Сирена» на протяжении предшествовавших матчу двух недель каждый желающий мог написать слова поддержки любимой команде в специальных интерактивных формах для рисования на лендинге Суперкубка.

Лучшие пожелания и рисунки были размещены на футболках, в которых футболисты «Краснодара» и ЦСКА вышли на поле.

Армейцы выиграли OLIMPBET Суперкубок России, обыграв быков со счетом 1:0.