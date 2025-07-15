«Милан» хочет подписать Франа Гарсию на замену Тео. «Реал» оценивает защитника в 20 млн евро (Calciomercato)

Фран Гарсия может продолжить карьеру в Серии А.

Левый защитник «Реала» интересен «Милану », сообщает Calciomercato. Гарсия рассматривается директором «россонери» Игли Таре как замена Тео Эрнандесу, перешедшему ранее в «Аль-Хилаль».

Отмечается, что «Реал » не спешит расставаться с Гарсией из-за травмы Ферлана Менди, однако сам защитник заинтересован в переходе в «Милан», считая, что способен стать игроком основы. Ожидается, что в ближайшее время клубы проведут первые переговоры, мадридцы оценивают Франа в 20 млн евро.

Фран Гарсия является воспитанником «Реала». В минувшем сезона Ла Лиги 25-летний испанец отметился 2 голевыми передачами в 31 матче Ла Лиги . Его статистику можно найти здесь .