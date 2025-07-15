«Милан» хочет подписать Франа Гарсию на замену Тео. «Реал» оценивает защитника в 20 млн евро (Calciomercato)
Фран Гарсия может продолжить карьеру в Серии А.
Левый защитник «Реала» интересен «Милану», сообщает Calciomercato. Гарсия рассматривается директором «россонери» Игли Таре как замена Тео Эрнандесу, перешедшему ранее в «Аль-Хилаль».
Отмечается, что «Реал» не спешит расставаться с Гарсией из-за травмы Ферлана Менди, однако сам защитник заинтересован в переходе в «Милан», считая, что способен стать игроком основы. Ожидается, что в ближайшее время клубы проведут первые переговоры, мадридцы оценивают Франа в 20 млн евро.
Фран Гарсия является воспитанником «Реала». В минувшем сезона Ла Лиги 25-летний испанец отметился 2 голевыми передачами в 31 матче Ла Лиги. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calciomercato
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