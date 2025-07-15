Вендел прилетит в Санкт-Петербург завтра утром, сообщил Медведев
Вендел вернется в расположение «Зенита» в среду.
Об этом рассказал председатель правления клуба Александр Медведев.
Ранее «Ботафого» по общему соглашению с «Зенитом» расторг контракт с Венделом, который должен был перейти в бразильский клуб летом. По словам Медведева, Вендел должен был вылететь из Бразилии в понедельник, при этом изначально его возвращение было намечено на 1 июля.
– Вендел находится в пути в Санкт-Петербург?
– В пути, прилетит завтра утром, – сказал Медведев.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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