Вендел прилетит в Санкт-Петербург завтра утром, сообщил Медведев

Вендел вернется в расположение «Зенита» в среду.

Об этом рассказал председатель правления клуба Александр Медведев .

Ранее «Ботафого» по общему соглашению с «Зенитом » расторг контракт с Венделом , который должен был перейти в бразильский клуб летом. По словам Медведева, Вендел должен был вылететь из Бразилии в понедельник, при этом изначально его возвращение было намечено на 1 июля.

– Вендел находится в пути в Санкт-Петербург?

– В пути, прилетит завтра утром, – сказал Медведев.