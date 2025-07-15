Воспитанник «Атлетико» Алкалде перешел в «СКА Хабаровск». Он выступал за «Хетафе Б» из 4-й лиги Испании

«СКА Хабаровск» объявил о трансфере испанского игрока.

Клуб заключил контракт с 28-летним нападающим Хакобо Алкалде. Соглашение будет действовать до конца сезона-2026/27.

Алкалде – воспитанник «Атлетико», также он выступал за академию «Хетафе».

До перехода в «СКА Хабаровск» он играл в низших лигах Испании. Сезон-2024/25 Хакобо провел за «Хетафе Б» в четвертом дивизионе, на его счету девять голов в 32 матчах во всех турнирах.