Зырянов вернулся в «Зенит». Он стал советником Медведева

Теги Зенит Константин Зырянов премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

Константин Зырянов возвращается в «Зенит» – он займет управленческий пост.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, Зырянов назначен советником председателя правления «Зенита» Александра Медведева. В ближайшее время Константин приступит к работе.

Зырянов продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у «Зенита», а также будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов.

На счету Зырянова 286 матчей за «Зенит», в которых он забил 39 голов и сделал 45 результативных передач. С клубом он выиграл восемь трофеев, в числе которых Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

В декабре 2017-го Константин стал главным тренером «Зенита-2», а с 2018-го по 2022-й – молодежной команды «Зенита». 

Последним местом работы Зырянова был «Черноморец», который он возглавил в октябре 2022-го и вывел в Первую лигу. В ноябре 2023-го его уволили, когда команда занимала 15-е место в таблице после 18 туров.

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23 комментария
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Зыря, успехов на новом месте!
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Ну вот и под Константина Георгиевича должность придумали) чего хорошему человеку,легенде клуба дома сидеть?
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Воспитанник Пермского футбола.
Игрок Амкара, Торпедо (Москва) и Зенита.

Вроде бы типичный наемник-футболист?
Но нет. Он заслужил веру и признание в Петербурге. Заслужил репутацию наравне с Сергеем Семаком и Анатолием Тимощуком.

Не воспитанник Петербургского футбола?
Да наплевать. Признания добился - имеет право работать в клубе.
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Ответ Михон Мясной
Садырин - это вообще тренер. Про остальных "величайших" футболистов впервые слышу)
А тренер не может быть легендой клуба? При том,что Садырин и играл в Зените) И тот факт, что ты эти фамилии впервые слышишь - показатель твоего возраста)
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Ответ Михон Мясной
Не подскажешь, как так получилось, что все ваши "легенды" не только до сих пор живы, но почти все даже ещё не преодолели 50-летний рубеж? Наталкивает на мысль, что история вашего клуба началась совсем недавно - в нулевые))
Иванов, Давыдов, Бирюков, Казаченок, Желудков, Садырин, мне продолжать?
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https://www.sports.ru/football/1113590582-zyryanov-o-rabote-sovetnikom-gendirektora-zenita-po-molodezhnomu-futbo.html?sl=1
Быстро он переобулся ))
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Ответ kilo_gilo
Ну вот и под Константина Георгиевича должность придумали) чего хорошему человеку,легенде клуба дома сидеть?
Менеджер по арендам стандартная должность в футболе)
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Костя - легенда! С возвращением!
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Ну, такая должность как пенсия у футболиста, обычно.
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Ответ koljas23
https://www.sports.ru/football/1113590582-zyryanov-o-rabote-sovetnikom-gendirektora-zenita-po-molodezhnomu-futbo.html?sl=1 Быстро он переобулся ))
Чуть больше года хватило для переобувания
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Ответ kilo_gilo
Кубок СССР 1944 еще, прошу не забывать. Ну вот когда твой любимый красно-бледный клуб возьмёт еврокубок (копа дель соль не в счёт), тогда и поговорим про величие и легендарность. А пока тебе остаётся довольствоваться нищими существованием твоей любимой команды под патронажем государственной нефтяной компании)
Давайте называть вещи своими именами - Спартак - это проект советской власти, использовавший админ ресурс большую часть своего существования, но даже при этом, не ставший лучшим в СССР ( уступал в популярности Динамо К, Зениту, ЦСКА , Динамо Тб, Арарату и многим другим ), половину же своих липовых чемпионств "выиграл" благодаря отсутствию конкуренции в 90-х, судьям и допингу. Когда же условия в чемпионате выровнялись, смог один раз за 20+ лет взять чемпионство, да и то "с душком".
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Ответ Михон Мясной
Думаю, что это неправильный вывод) А правильный будет таким: то, что вы в легенды клуба записали игроков, которые за 80 лет существования зенита выиграли одно-единственное чемпионство, говорит о том, что вы обыкновенный денежный мешок без истории, чьё приличное существование началось только в нулевые - с приходом Газпрома в спонсоры))
Кубок СССР 1944 еще, прошу не забывать. Ну вот когда твой любимый красно-бледный клуб возьмёт еврокубок (копа дель соль не в счёт), тогда и поговорим про величие и легендарность. А пока тебе остаётся довольствоваться нищими существованием твоей любимой команды под патронажем государственной нефтяной компании)
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Когда наконец-то взяли кому-то помощника, кроме Семака😝
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Советник - это типа придворного клоуна?
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Ха, народные деньги не жалко, раздувают штаты. Ни кому другим не нужен, надо пристроить
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Дать денег своим - бесценно. Должность придумаем.
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Был бы человек хороший, а должность ему найдется, страна не обеднеет, народного достояния на всех типов из одного городка хватит.
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