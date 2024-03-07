Зырянов вернулся в «Зенит». Он стал советником Медведева

Константин Зырянов возвращается в «Зенит» – он займет управленческий пост.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, Зырянов назначен советником председателя правления « » . В ближайшее время Константин приступит к работе.

продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у «Зенита», а также будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов.

На счету Зырянова 286 матчей за «Зенит», в которых он забил 39 голов и сделал 45 результативных передач. С клубом он выиграл восемь трофеев, в числе которых Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

В декабре 2017-го Константин стал главным тренером «Зенита-2», а с 2018-го по 2022-й – молодежной команды «Зенита».

Последним местом работы Зырянова был «Черноморец», который он возглавил в октябре 2022-го и вывел в Первую лигу. В ноябре 2023-го его уволили, когда команда занимала 15-е место в таблице после 18 туров.