Зырянов вернулся в «Зенит». Он стал советником Медведева
Константин Зырянов возвращается в «Зенит» – он займет управленческий пост.
Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, Зырянов назначен советником председателя правления «Зенита» Александра Медведева. В ближайшее время Константин приступит к работе.
Зырянов продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у «Зенита», а также будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов.
На счету Зырянова 286 матчей за «Зенит», в которых он забил 39 голов и сделал 45 результативных передач. С клубом он выиграл восемь трофеев, в числе которых Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.
В декабре 2017-го Константин стал главным тренером «Зенита-2», а с 2018-го по 2022-й – молодежной команды «Зенита».
Последним местом работы Зырянова был «Черноморец», который он возглавил в октябре 2022-го и вывел в Первую лигу. В ноябре 2023-го его уволили, когда команда занимала 15-е место в таблице после 18 туров.
Игрок Амкара, Торпедо (Москва) и Зенита.
Вроде бы типичный наемник-футболист?
Но нет. Он заслужил веру и признание в Петербурге. Заслужил репутацию наравне с Сергеем Семаком и Анатолием Тимощуком.
Не воспитанник Петербургского футбола?
Да наплевать. Признания добился - имеет право работать в клубе.
Быстро он переобулся ))