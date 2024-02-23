4,5 года тюрьмы для Алвеса, «Карабах», «Милан» и «Рома» – в 1/8 финала ЛЕ, Навка, Авербух и Плющенко просят 132 млн, анонс парада спортсменов на Красной площади, прокуратура против Промеса и другие новости
1. «Карабах» творит историю в Лиге Европы: драматично прошли «Брагу» и пробились в 1/8 финала. «Милан» тоже идет дальше, несмотря на поражение от «Ренна». «Рома» одолела «Фейеноорд» по пенальти. Все результаты дня можно изучить здесь, а полный список участников 1/8 финала – по этой ссылке.
Также по итогам стыков определились все участники 1/8 финала Лиги конференций.
2. Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе. Бразилец должен выплатить 150 тысяч евро жертве (с этим помог Неймар) и не может приближаться к ней 9,5 года. Адвокаты футболиста обжалуют приговор. Наказание экс-игрока «Барселоны» могут смягчить в мае 2025-го.
3. Татьяна Навка запросила грант на ледовые шоу в размере 58 млн рублей, Илья Авербух – 42 млн, Евгений Плющенко – 32 млн.
4. Первый парад спортсменов на Красной площади планируют провести в августе.
5. Определен состав участников Кубка Первого канала: Агаева и Ветлугин приглашены по выбору СМИ, Гущина и Самарин – по решению ФФКР. Андрей Мозалев и Глеб Лутфуллин не выступят на турнире в этом году.
6. Промес предложил лично дать показания в Нидерландах по делу о наркотиках – при условии, что его не арестуют. Прокуратура против: хавбека «Спартака» сразу задержат после приземления.
7. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Тампу» (5:3), Овечкин не забил, но продлил результативную серию до 10 игр (за счет паса партнеру на пустые ворота), Василевский в третьей игре подряд пропустил не менее 4 шайб, Кучеров сделал передачу и сохранил отрыв в гонке бомбардиров.
«Сент-Луис» обыграл «Айлендерс» (4:0), Бучневич сделал хет-трик – сначала забил дважды за 25 секунд, а в третьем периоде поразил пустые ворота на 49:21 (Патрик Руа очень рано убрал Варламова из ворот).
«Каролина» обыграла «Флориду» (1:0), Кочетков выиграл дуэль российских вратарей у Бобровского и сделал шатаут, отразив 44 броска. «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» (5:1), Шестеркин сделал 39 сэйвов и голевой пас, Панарин – ассистентский хет-трик. Все результаты дня – здесь.
8. В РПЛ закрылось трансферное окно: ЦСКА успел подписать иранского защитника Риванди, а Кучаев уехал в Нижний. «Краснодар» усилился вингером «Ботафого» Виктором Са, «Алексей Ионов перебрался в «Урал». Все сделки дедлайна – здесь.
9. НБА. 41 очко Дончича помогло «Далласу» обыграть «Финикс» и другие результаты.
10. Палестинский арбитр, его жена и четверо детей погибли при атаке Израиля на город в Секторе Газа.
11. В КХЛ «Динамо» выиграло 7-й матч подряд, а Гусев повторил рекорд Мозякина по очкам в регулярке. ЦСКА едва не упустил победу над «Сибирью», но дожал в овертайме, «Металлург» вернулся на 1-е место на Востоке благодаря победе над «Амуром». Все результаты дня – здесь.
12. Тони Кроос вернулся в сборную Германии. Полузащитника уговорил Юлиан Нагельсманн.
13. Дана Уайт рассказал о подарке Владимира Путина Хабибу Нурмагомедову на 20 млн долларов.
14. Килиан Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его до старта Евро-2024 и в духе Криштиану Роналду.
15. В возрасте 78 лет умер бывший тренер ЦСКА и «Порту» Артур Жорже.
16. Казахстанский «Кызыл-Жар» выиграл лучший предсезонный турнир мира – Кубок ФНЛ.
Цитаты дня
Уткин – ветеранам «Спартака», поддержавшим Промеса: «Кто для вас свой? Осужденный организатор наркотрафика? Его ситуация аморальна»
Дмитрий Медведев: «Спорт – это бизнес, политика и в ряде случаев преступность. Это нужно иметь в виду, когда мы решаем, участвуем или не участвуем в мероприятиях»
Валиева об Играх Будущего: «Мы первые устраиваем такой турнир, и в этом огромная заслуга нашего президента, я ему безумно благодарна»
Радимов о «Спартаке»: «Приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно»
Над "Сибирью")
Вчера состоялись матчи 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу.
В первой игре сошлись Бразилия и Япония. Интриги совершенно не получилось, уже по итогам двух периодов бразильцы выносили самураев в одну калитку 6:0, после чего позволили японцам немножко поиграть. Итоговые 8:4 и Бразилия в полуфинале.
Там она встретится со сборной Ирана, которая в тягучем поединке одалела хозяев турнира 2:1. Решающий гол забил вратарь сборной Ирана. Любопытно, что вратари Ирана забили уже 5 мячей на этом турнире.
В другой части сетки выясняли отношения Беларусь - Португалия и Таити - Италия.
Европейский четвертьфинал превратился в роскошный триллер с 3:3 в основное время и голом на последней секунде экстра тайма от Игоря Бриштеля. В данном матче он вообще отметился покером, а всего на турнире у него уже 10 мячей (у преследователей 6 и 5 мячей) и он является лучшим бомбардиром турнира.
Таити как и в последнем матче группового этапа повели 2:0, после чего неожиданно встали и не смогли развить успех дальше. А вот итальянцы смогли взять себя в руки и накидали в ворота островитян пять безответных мячей. Итоговые 2:5 в пользу европейцев и встреча с Беларусью за выход в финал.
Ну да, ну да, пошли мы нахрен