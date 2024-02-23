«Рома», «Милан», Карабах» и «Марсель» вышли в 1/8 финала ЛЕ. Известны все участники этой стадии
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.
Сегодня по итогам ответных стыковых матчей в следующий раунд пробились «Милан», «Бенфика», «Карабах», «Фрайбург», «Спарта» Прага, «Марсель», «Рома» и «Спортинг».
Также в 1/8 финала сыграют победители групп: «Вест Хэм», «Брайтон», «Ливерпуль», «Рейнджерс», «Аталанта», «Вильярреал», «Славия» Прага и «Байер».
Жеребьевка состоится сегодня, 23 февраля.
Если же руководствоваться здравым смыслом, учитывая все проблемы клуба с составом на этом отрезке сезона, то, конечно хотелось бы во первых избежать дальнего выезда, например, перелёт из Ливерпуля в Баку и обратно вообще не айс для игроков и в то же время хотелось бы соперника попроще, опять же исходя из текущих проблем команды, чтобы не перегружать календарь. Учитывая все эти условия, думаю наилучшим жребием для команды (не для меня) будет Рейнджерс. И желательно сейчас избежать встречи с командами, которые на пике, например два матча с Байером мгновенно усложнят календарь