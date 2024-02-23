«Рома», «Милан», Карабах» и «Марсель» вышли в 1/8 финала ЛЕ. Известны все участники этой стадии

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Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.

Сегодня по итогам ответных стыковых матчей в следующий раунд пробились «Милан», «Бенфика», «Карабах», «Фрайбург», «Спарта» Прага, «Марсель», «Рома» и «Спортинг».

Также в 1/8 финала сыграют победители групп: «Вест Хэм», «Брайтон», «Ливерпуль», «Рейнджерс», «Аталанта», «Вильярреал», «Славия» Прага и «Байер».

Жеребьевка состоится сегодня, 23 февраля.

23 комментария
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Ответ stason79
Ливерпуль Милан дайте!
Зачем так рано?
+13
-1
+12
Ливерпуль Милан дайте!
+11
-2
+9
Ответ S. A.
Зачем так рано?
чтобы не было поздно
+9
-1
+8
Ответ Саня Беляков
Отступление шахтёра из лиги Европы
На более выгодные позиции в чемпионате
+13
-6
+7
Сколько раз Карабах в решающих матчах отлетал пропуская на последних минутах или с привозов вратаря, но наконец фартуна на стороне скакунов. Молодцы! Гурбанов топ!
+7
-2
+5
Ответ Kirlian
Сколько раз Карабах в решающих матчах отлетал пропуская на последних минутах или с привозов вратаря, но наконец фартуна на стороне скакунов. Молодцы! Гурбанов топ!
Не фортуна, а нормальный вратарь в кои-то веки 🙏 Хотя, нет, вру, фортуна тоже)
+4
-1
+3
Рома после отставки Моуринью выиграла четыре матча из пяти в Сериале, проиграв только Интеру в классной игре, а заодно выбила Фейеноорд. Кто бы мог подумать, когда писал комментарии о провальном решении, а?)
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Ответ Ivan Tsioply
В этот сезоне состав участников 1/8 ЛЕ не намного слабее 1/8 ЛЧ
Намного. Безоговорочно уровню плей-офф ЛЧ соответствуют только 2 клуба, и ещё пару с огромной натяжкой(хотя скорее нет, так как они не вышли из группы)
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Ответ AWACS555
Ваши ставки и пожелания джентельмены и дамы, кто с кем будет?
Если смотреть с точки зрения моего эгоизма, то хотел бы в пару к Ливерпулю одну из чешских команд.
Если же руководствоваться здравым смыслом, учитывая все проблемы клуба с составом на этом отрезке сезона, то, конечно хотелось бы во первых избежать дальнего выезда, например, перелёт из Ливерпуля в Баку и обратно вообще не айс для игроков и в то же время хотелось бы соперника попроще, опять же исходя из текущих проблем команды, чтобы не перегружать календарь. Учитывая все эти условия, думаю наилучшим жребием для команды (не для меня) будет Рейнджерс. И желательно сейчас избежать встречи с командами, которые на пике, например два матча с Байером мгновенно усложнят календарь
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Ответ Ваня Аналитик
Карабах по результату молодцы, но как я ненавижу этот "южный" футбол с его грязью, темпераментом "иди сюда..." и "я неувиноват он сам упал"... в АПЛ футбол жёстче, но там нет этого "южного" налета. То же самое можно сказать о Турции и, Греции...да и Албании, осколков Югославии, кроме Сербии и Хорватии...
посмотри чемпионат Португалии )) там лежат 50 минут из 90 )
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Карабах конечно красавцы
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Очень сильный состав участников.
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Карабах по результату молодцы, но как я ненавижу этот "южный" футбол с его грязью, темпераментом "иди сюда..." и "я неувиноват он сам упал"... в АПЛ футбол жёстче, но там нет этого "южного" налета. То же самое можно сказать о Турции и, Греции...да и Албании, осколков Югославии, кроме Сербии и Хорватии...
+4
-4
0
Ваши ставки и пожелания джентельмены и дамы, кто с кем будет?
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Ответ AWACS555
Ваши ставки и пожелания джентельмены и дамы, кто с кем будет?
Посмотрел посев. Ливерпуль на Рейнджерс попасть не может, наилучшим вариантом вижу пражскую Спарту
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Ответ Ваня Аналитик
Карабах по результату молодцы, но как я ненавижу этот "южный" футбол с его грязью, темпераментом "иди сюда..." и "я неувиноват он сам упал"... в АПЛ футбол жёстче, но там нет этого "южного" налета. То же самое можно сказать о Турции и, Греции...да и Албании, осколков Югославии, кроме Сербии и Хорватии...
Ну, справедливости ради, португалы валялись не меньше, и в конечном итоге это Карабах остался вдесятером, а не они) А так, я согласен, эмоции необходимо обуздывать
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Ответ Ваня Аналитик
Карабах по результату молодцы, но как я ненавижу этот "южный" футбол с его грязью, темпераментом "иди сюда..." и "я неувиноват он сам упал"... в АПЛ футбол жёстче, но там нет этого "южного" налета. То же самое можно сказать о Турции и, Греции...да и Албании, осколков Югославии, кроме Сербии и Хорватии...
" кроме Сербии и Хорватии..."..Да ладно. Это в свое время даже называлось : "балканские штучки"
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Ответ &_Bishep_&
" кроме Сербии и Хорватии..."..Да ладно. Это в свое время даже называлось : "балканские штучки"
в баскетболе...что, до футбола, - я не беру во внимание игры в чемпионате, смотрю на сборные
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Ответ Саня Беляков
посмотри чемпионат Португалии )) там лежат 50 минут из 90 )
не спорю, но я говорю об уровне сборной...
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Ответ Garikus89
Рома после отставки Моуринью выиграла четыре матча из пяти в Сериале, проиграв только Интеру в классной игре, а заодно выбила Фейеноорд. Кто бы мог подумать, когда писал комментарии о провальном решении, а?)
Если честно, в последних матчах Моуринью у них был сложнейший календарь. А де Росси проиграл единственной сильной команде из этих 6 соперников.
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Ответ dnssda
Карабах конечно красавцы
Армяне "осчастливлены"😂😂
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