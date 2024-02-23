«Рома», «Милан», Карабах» и «Марсель» вышли в 1/8 финала ЛЕ. Известны все участники этой стадии

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.

Сегодня по итогам ответных стыковых матчей в следующий раунд пробились « », « », « », « », «Спарта» Прага, «Марсель», «Рома» и «Спортинг».

Также в 1/8 финала сыграют победители групп: «Вест Хэм», «Брайтон», « », «Рейнджерс», «Аталанта», «Вильярреал», «Славия» Прага и «Байер».

Жеребьевка состоится сегодня, 23 февраля.