Валиева об Играх Будущего: «Мы первые устраиваем такой турнир, и в этом огромная заслуга нашего президента, я ему безумно благодарна»

Теги сборная России Владимир Путин женское катание Политика Камила Валиева Игры Будущего Фигурное катание

Камила Валиева поблагодарила Владимира Путина за создание Игр Будущего.

Валиева посетила церемонию открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего», которая прошла 21 февраля в Казани. Фигуристка заняла место на трибунах рядом с президентом России.

«Спорт был и остается огромной частью моей жизни, и мне радостно наблюдать, что в нашей стране его развитию уделяют такое внимание!

Я побывала на открытии Игр Будущего – нового международного турнира в стиле фиджитал, смешения привычного всем спорта и виртуальной реальности.

Это совершенно новый формат, который еще никто не делал в мире. Зрители увидят зрелищные матчи по футболу, хоккею, баскетболу в формате фиджитал, а также состязания в таких инновационных видах, как битва роботов и гонки дронов. Думаю, это будет незабываемо!

В соревнованиях примут участие порядка 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран. Это еще раз подтверждает тот факт, что наша страна не изолирована от остального мира, а развивается и отлично чувствует себя на мировой арене!

Если будете в Казани, обязательно посетите Игры Будущего!» – написала фигуристка. 

«Мы первая страна, которая устраивает такой международный турнир, и в этом огромная заслуга нашего президента, я ему безумно благодарна. 

Хочу еще раз выразить огромную благодарность вам за то, что поддерживаете меня в очень сложный период. Спасибо за вашу любовь и добрые слова.

Надеюсь, несмотря ни что, наша страна будет становиться только сильнее и создавать новые мировые форматы», – сказала Валиева

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76 комментариев
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Почему же не пускают на международные соревнования? Остаётся загадкой.
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Гимнастки напряглись - пригретые места под угрозой.
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+69
Ответ Lasto
Через три года в Думу?)
во дворец в Геленджике
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А кто-то переживает за Валиеву. Не добавила только, как она счастлива.
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+51
Через три года в Думу?)
+51
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+43
Мировые Злые Силы толкнули в объятья Тёмной Стороны))
+35
-7
+28
И кто говорил, что она ребёнок? По взрослому всё делает)
+29
-2
+27
Ответ Женя Дерунов
Почему же не пускают на международные соревнования? Остаётся загадкой.
Благодаря пронзительному уму, нашего великого лидера.😂😂😂😂😂
+24
-3
+21
Скоро будет рассказывать что спорт вне политики
+21
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Прогиб засчитан
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Нашего президента? А кто его выбирал?
+28
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С юных лет начала нализывать
+34
-16
+18
ну наконец то дедушка нашёлся! А чего на суд то не пришёл? Приболел наверное. 😥
+19
-1
+18
Ответ Lex Lex
во дворец в Геленджике
Сначала во дворец потом в думу, такая последовательность
+20
-3
+17
Правильной дорогой девочка идет,хорошо устроилась и без олимпийских медалей.
+18
-1
+17
Ответ Женя Дерунов
Почему же не пускают на международные соревнования? Остаётся загадкой.
Да понятно почему! Политика!!! Треклятый запад, хорошо, что у нас спорт вне политики!
Вот даже и спортсмены ни в чём таком не участвуют, Камилочка - яркий пример!
Только искренняя поддержка дорогого Пи, ой, то есть Лидера🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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0
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Выбрала беспроигрышный вариант девочка. Все ясно.
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+14
Смыла свою честь и совесть в унитаз
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-3
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Предлагаю ещё всем, на всякий случай, принять таблеточку триметазидина, чтобы не было проблем с сердцем, когда мы будем гордиться победами наших спортсменов на этих замечательных суперпрестижных играх
🇷🇺🇷🇺🇷🇺
+13
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+10
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Комментарий скрыт
Это ее выбор. И ее матери. За плюшки
+12
-2
+10
С одного конвейера на другой, пропагандистский.
+9
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+6
Ответ Yamaha555
Словно у нее полно вариантов. Сейчас он один-единственный.
Смотря для чего. Чтобы остаться честным человеком - полно.
+8
-2
+6
Ответ gek
Комментарий скрыт
Велкам на чемпионат, там альтернативно настроенных куча, тебе будут рады )) зачем вы сюда заходите?
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"Девочка на шаре" превратилась в девушку на "Играх Будущего". Эволюция, однако.
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Спасибо дарагому Вадим Вадимычу!!!
Он лично собирал дроны и обновлял ПО на каждом кампьюхтере, всё в трудах! Теперь наши спортсмены могут уверенно стоять на миду, соперничая с братьями-таджиками!!!
+8
-3
+5
Ответ nina1212
ее кто то спрашивает как делать? Неужели думаете она может в своей ситуации отказать сейчас этим людям наверху? Она как прилетела с ОИ, как ее встретили в аэропорту, так до сих пор и не отпускают Говорят мама у нее простой бухгалтер, семья с финансовыми трудностями, отца нет, одна бабушка умерла Дедушка тот самый не родной даже Сейчас еще и кучу денег вернуть надо, все призовые У нее нет выбора, остается только слушаться и говорить все что скажут
Все еще финансовые трудности? Они что, прикуривают от купюр? От государства после ОИ получили кучу денег, за прошлый год призовые, за этот сезон тоже есть. Ну, и мама же работает. Как раньше то жили? Может просто аппетиты умерить?
+4
-1
+3
Ответ Ирина Иванова
"Девочка на шаре" превратилась в девушку на "Играх Будущего". Эволюция, однако.
Девочка на деде
+5
-2
+3
А вы и дальше продолжайте переживать за Валиеву и думать, как же она теперь будет. Она же вся такая чистая, невинная и т.д. А тут уже в 15 лет о депутатском мандате мысли.
+4
-1
+3
То есть когда речь идёт об ответственности, то Валиева ребёнок, а когда надо речи толкать, то взрослый человек. Все что нужно знать о системе нашего спорта. Позорище. Втянули в этот блудняк несовершеннолетнюю. Где там все эти чернышенки, поздяковы, матыцины?
+5
-2
+3
Она всё правильно делает. Как спортсменка она уже закончилась. А сейчас ей надо думать как хорошо пристроиться в жизни в дальнейшем. Вот пусть и развлекает богатых и влиятельных дедушек. Это ей поможет.
+14
-11
+3
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