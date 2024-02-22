Валиева об Играх Будущего: «Мы первые устраиваем такой турнир, и в этом огромная заслуга нашего президента, я ему безумно благодарна»

Камила Валиева поблагодарила Владимира Путина за создание Игр Будущего.

Валиева посетила церемонию открытия фиджитал-турнира «Игры Будущего», которая прошла 21 февраля в Казани. Фигуристка заняла место на трибунах рядом с президентом России.

«Спорт был и остается огромной частью моей жизни, и мне радостно наблюдать, что в нашей стране его развитию уделяют такое внимание!

Я побывала на открытии Игр Будущего – нового международного турнира в стиле фиджитал, смешения привычного всем спорта и виртуальной реальности.

Это совершенно новый формат, который еще никто не делал в мире. Зрители увидят зрелищные матчи по футболу, хоккею, баскетболу в формате фиджитал, а также состязания в таких инновационных видах, как битва роботов и гонки дронов. Думаю, это будет незабываемо!

В соревнованиях примут участие порядка 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран. Это еще раз подтверждает тот факт, что наша страна не изолирована от остального мира, а развивается и отлично чувствует себя на мировой арене!

Если будете в Казани, обязательно посетите Игры Будущего!» – написала фигуристка.

«Мы первая страна, которая устраивает такой международный турнир, и в этом огромная заслуга нашего президента, я ему безумно благодарна.

Хочу еще раз выразить огромную благодарность вам за то, что поддерживаете меня в очень сложный период. Спасибо за вашу любовь и добрые слова.

Надеюсь, несмотря ни что, наша страна будет становиться только сильнее и создавать новые мировые форматы», – сказала .