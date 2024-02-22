Уткин – ветеранам «Спартака», поддержавшим Промеса: «Кто для вас свой? Осужденный организатор наркотрафика? Его ситуация аморальна»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Василий Уткин обратился к ветеранам «Спартака», поддержавшим Квинси Промеса.

Футболист «Спартака» в Нидерландах был заочно осужден на 6 лет по делу о контрабанде наркотиков общим весом 1362 килограмма. Промеса объявили в международный розыск, защита игрока заявила о намерении обжаловать вердикт.

«Спартаковские ветераны, будучи опрошенными разными СМИ, высказали свою поддержку Квинси Антону Промесу. И кто-то даже сказал замечательную фразу: «Своих не выдаем».

Я хочу напомнить, что вопрос о выдаче Промеса вообще не стоит, потому что между Россией и Голландией нет договора об экстрадиции, это просто бессмысленно.

Ну, а тем ветеранам, которые высказались в таком духе, я просто хочу сказать: ребят, кто для вас свой? Осужденный организатор наркотрафика? Но если так, ребята, то мне кажется, что вы как-то плоховато подумали.

Для меня стоит только один вопрос: как в дальнейшем называть Промеса. На мой взгляд, эта ситуация неприемлемая и даже аморальная. Это всего лишь мое мнение, но я на нем настаиваю», – сказал журналист и блогер в видео на ютубе.

«Русские своих не бросают», «европейскому суду веры нет», «пусть тренирует детишек у нас». Экс-спартаковцы защищают Промеса

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51 комментарий
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Когда Мамаева и Кокорина сажали за драку, тогда все говорили: "Так им и надо". А сейчас когда за контрабанду наркотиков хотят посадить, и тут многие его защищают. Да и есть те, кто его оправдывают ...

Это парадокс!
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Ответ lev4ik
Комментарий скрыт
А это имеет значение - где он сделал? От этого его деяния менее аморальными стали?
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Василий прав,как футболист Промес топ для РПЛ...избиение жены доказано,финты с ножом тоже,апелляция по наркотикам ни чего не изменит,не нужен такой человек нашей стране,свой он только для некоторых КБ,если такому давать гражданство РФ то можно этот документ просто выкинуть на помойку.Позор тем кто оправдывает Промеса!
+20
-7
+13
Ответ alexsisus8
Комментарий скрыт
Есть понятие, но его значение нужно знать. У него приговор суда уже есть. Какая презумпция?
+8
-1
+7
Абсолютно прав Василий, что тут ещё скажешь
+14
-8
+6
>"вопрос о выдаче Промеса вообще не стоит, потому что между Россией и Голландией нет договора об экстрадиции"

Вопрос о выдаче Промеса стоит, потому что экстрадировать в другую страну можно и без договора об экстрадиции.
+6
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Ответ Иван Мотягов
Объясните мне. В Нидерландах легализована торговля наркотиками. Что нарушил промес?
Почитай какими наркотиками и как легализована. Для общего развития хотя бы, вдруг приедешь с тонной герыча и удивляться будешь.
+5
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+5
всё верно сказал, но я бы даже удивился, если б большинство этих ветеранов не поддержало Промеса, т к там сплошные неадекваты
+7
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+4
А главное, Уткин болельщик Спартака, и респект ему за здравое объективное мнение
+8
-4
+4
Браво
+16
-12
+4
Ответ lev4ik
Комментарий скрыт
Это означает, что он не является преступником?
+6
-2
+4
Ответ Отец Абду
Когда Мамаева и Кокорина сажали за драку, тогда все говорили: "Так им и надо". А сейчас когда за контрабанду наркотиков хотят посадить, и тут многие его защищают. Да и есть те, кто его оправдывают ... Это парадокс!
Это Спартак.
+4
0
+4
"Разуй глаза, браза, Антоха нам такой же свой, как гной.
Когда он в теле, гной тоже вроде свой
Да не совсем"
+4
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+3
Ответ alexsisus8
Комментарий скрыт
А причем тут презумпция невиновнОСТИ
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-2
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Ответ ДудьСдулся
Уткин против ветеранов Спартака. Кто перевесит?
10 ветеранов Спартака
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Ответ Игорь Новиков
А это имеет значение - где он сделал? От этого его деяния менее аморальными стали?
Ты на российский режим работаешь
Это и аморально и лицемерно
Когда уволишься?
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Ответ Guillermo
Мажоров никто не любит, поэтому реакция была однозначной. По Промесу же не скажешь, что он наркобарон, поэтому у людей диссонанс
Ты Промеса видел? Читал про него? У него понтов не меньше, и выглядит таким же мажором. Вся разница в том, что он просто один из лучших легионеров России, вот и все оправдания.
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свой - в каком смысле? Он и для них поставляет товар что-ли?)
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Ответ Иван Мотягов
Объясните мне. В Нидерландах легализована торговля наркотиками. Что нарушил промес?
Кокаин не легализован
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Ответ Temma
До глубины души неприятный хайпожор Василий нет-нет да и напишет, что-то правильное. Даже не приятно ))
Неприятно, что кто-то написал что-то правильное?
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Ответ SopTecret
10 ветеранов Спартака
Для верности парочку нужно добавить.
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Ответ alexsisus8
Комментарий скрыт
Сейчас бы сравнивать несдержанное обещание в споре (что не очень красиов, конечно) с наркотрафиком.
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Не оправдываю Промеса, но он не организатор. Вася, вроде, филолог, а путается в элементарных понятиях.
Промес - идиот, захотевший срубить бабла, и вложившийся в более, чем сомнительное мероприятие. Но не организатор.
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Браво, Василий!
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Тут согласен с Уткиным. Я бы подождал апелляцию, но принципиально он прав.
Вопрос о выдаче, кстати, всё-таки стоит. Даже без договора могут выдать. Могут не выдать. Будет запрос - рассмотрят.
Правда, с учетом того, куда поехало золото скифов, шансов у не выдачи больше.
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Идеальный вариант для ветеранов "Спартака" нужно было сказать, что это не в их компетенции рассуждать про это дело. Но они решили иначе.
А если вспомнить, как тот же Ловчев призывал жестоко наказать Мамаева и Кокорина, его защита дважды осуждённого Промеса выглядит вообще смешно.
Так что оправдания того же Титова Промеса выглядит мерзко со стороны.
Ну Василий прав, хоть и он любит "Спартак", но здесь он думает о репутации клуба.
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В случае отклонения аппеляции, контракт с Промесом должен быть расторгнут, пора уже включить голову руководству Спартака
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Тут явно давно уже чердак протекает.
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Ответ Алар
А как же презумпция невиновности? До тех пор пока не отклонена последняя апелляция человек остается лишь подозреваемым!
Здесь нужно знать тонкости голландского законодательства. Я не знаю, утверждать не буду.
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Василий дело говорит!
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