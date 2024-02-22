Уткин – ветеранам «Спартака», поддержавшим Промеса: «Кто для вас свой? Осужденный организатор наркотрафика? Его ситуация аморальна»
Василий Уткин обратился к ветеранам «Спартака», поддержавшим Квинси Промеса.
Футболист «Спартака» в Нидерландах был заочно осужден на 6 лет по делу о контрабанде наркотиков общим весом 1362 килограмма. Промеса объявили в международный розыск, защита игрока заявила о намерении обжаловать вердикт.
«Спартаковские ветераны, будучи опрошенными разными СМИ, высказали свою поддержку Квинси Антону Промесу. И кто-то даже сказал замечательную фразу: «Своих не выдаем».
Я хочу напомнить, что вопрос о выдаче Промеса вообще не стоит, потому что между Россией и Голландией нет договора об экстрадиции, это просто бессмысленно.
Ну, а тем ветеранам, которые высказались в таком духе, я просто хочу сказать: ребят, кто для вас свой? Осужденный организатор наркотрафика? Но если так, ребята, то мне кажется, что вы как-то плоховато подумали.
Для меня стоит только один вопрос: как в дальнейшем называть Промеса. На мой взгляд, эта ситуация неприемлемая и даже аморальная. Это всего лишь мое мнение, но я на нем настаиваю», – сказал журналист и блогер в видео на ютубе.
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Это парадокс!
Вопрос о выдаче Промеса стоит, потому что экстрадировать в другую страну можно и без договора об экстрадиции.
Когда он в теле, гной тоже вроде свой
Да не совсем"
Это и аморально и лицемерно
Когда уволишься?
Промес - идиот, захотевший срубить бабла, и вложившийся в более, чем сомнительное мероприятие. Но не организатор.
Вопрос о выдаче, кстати, всё-таки стоит. Даже без договора могут выдать. Могут не выдать. Будет запрос - рассмотрят.
Правда, с учетом того, куда поехало золото скифов, шансов у не выдачи больше.
А если вспомнить, как тот же Ловчев призывал жестоко наказать Мамаева и Кокорина, его защита дважды осуждённого Промеса выглядит вообще смешно.
Так что оправдания того же Титова Промеса выглядит мерзко со стороны.
Ну Василий прав, хоть и он любит "Спартак", но здесь он думает о репутации клуба.