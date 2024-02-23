Бучневич сделал 2-й хет-трик в сезоне в игре с «Айлендерс». Он забил 3-й гол в пустые ворота на 49:21 – Руа уже снял Варламова

Павел Бучневич сделал 2-й хет-трик в сезоне в матче с «Айлендерс».

Форвард « » забросил 3 шайбы подряд в игре регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (4:0) и стал второй звездой.

Во втором периоде отличился дважды с интервалом 25 секунд (это самый быстрый дубль для игроков «Блюз» с 2000 года, когда Паволу Демитре тоже хватило 0:25).

Третий гол россиянин забил в пустые ворота на 49:21. При игре 4 на 4 главный тренер «островитян» заменил вратаря на пятого полевого игрока.

Хет-трик стал для Бучневича вторым в сезоне и 4-м за карьеру в лиге. На его счету стало 46 (22+24) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «+11».

Сегодня Павел (16:46, 3:38 – в большинстве, 2:06 – в меньшинстве, «+3») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием и сделал 3 перехвата.

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