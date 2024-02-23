Бучневич сделал 2-й хет-трик в сезоне в игре с «Айлендерс». Он забил 3-й гол в пустые ворота на 49:21 – Руа уже снял Варламова
Павел Бучневич сделал 2-й хет-трик в сезоне в матче с «Айлендерс».
Форвард «Сент-Луиса» забросил 3 шайбы подряд в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (4:0) и стал второй звездой.
Во втором периоде Бучневич отличился дважды с интервалом 25 секунд (это самый быстрый дубль для игроков «Блюз» с 2000 года, когда Паволу Демитре тоже хватило 0:25).
Третий гол россиянин забил в пустые ворота на 49:21. При игре 4 на 4 главный тренер «островитян» Патрик Руа заменил вратаря Семена Варламова на пятого полевого игрока.
Хет-трик стал для Бучневича вторым в сезоне и 4-м за карьеру в лиге. На его счету стало 46 (22+24) очков в 54 играх в текущем сезоне при полезности «+11».
Сегодня Павел (16:46, 3:38 – в большинстве, 2:06 – в меньшинстве, «+3») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием и сделал 3 перехвата.
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После хет-трика Остона Мэттьюса в матче против «Оттавы» в 2016-м люди из «Торонто» рассказали, что делают, когда фанаты забрасывают лед шапками:
1. Собирают и складируют их в специальной комнате на арене.
2. Затем на две недели там запускается пункт выдачи кепок. Чтобы получить кепку обратно, фанат должен точно и детально описать ее. Именно поэтому некоторые рисуют на ней маркером какой-нибудь знак.
3. Оставшиеся кепки через две недели отвозят в детские дома, школы, больницы и детские сады.
Есть примеры, когда хоккеисты сами устраивают благотворительность из этой акции. В сезоне-2010/11 Эрик Стаал сделал три хет-трика за «Каролину» и лично отвез детям 500 шапок.
Иногда хоккеисты и клубы хранят шапки после хет-триков: камеры ловили, как Овечкин забирал со льда кепки и оставлял себе, а в залах славы «Коламбуса» и «Филадельфии» хранятся кепки после важных хет-триков.