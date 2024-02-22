Навка запросила грант на ледовые шоу в размере 58 млн рублей, Авербух – 42 млн, Плющенко – 32 млн

Навка, Плющенко и Авербух подали новые заявку на получение грантов на ледовые шоу.

Татьяна Навка запросила 58 598 600 рублей, при этом софинансирование составит 667 001 400 рублей.

Планируется проведение 25 шоу «Вечера на Хуторе» в Сириусе (Сочи), 10 шоу «Вечера на Хуторе» в Москве, 25 показов балета на льду «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, 25 шоу «Щелкунчик» в Москве и 25 ледовых шоу в рамках весенне-осеннего тура по городам России.

Сумма, запрашиваемая Евгением Плющенко, составляет 32 250 000 рублей при софинансировании в 148 750 000 рублей. Цель проекта – популяризация и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей семьи через коллаборацию музыки, искусства, спорта, сказки.

Заявка Ильи Авербуха рассчитана на 42 319 904 рублей, софинансирование составит 98 058 086 рублей. Задачей проекта является проведение серии ледовых шоу «Вместе и навсегда» в Сочи в период с 15 июля по 18 августа 2024 года.