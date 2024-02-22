Навка запросила грант на ледовые шоу в размере 58 млн рублей, Авербух – 42 млн, Плющенко – 32 млн

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух бизнес Политика деньги ледовые шоу Фигурное катание

Навка, Плющенко и Авербух подали новые заявку на получение грантов на ледовые шоу.

Татьяна Навка запросила 58 598 600 рублей, при этом софинансирование составит 667 001 400 рублей.

Планируется проведение 25 шоу «Вечера на Хуторе» в Сириусе (Сочи), 10 шоу «Вечера на Хуторе» в Москве, 25 показов балета на льду «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, 25 шоу «Щелкунчик» в Москве и 25 ледовых шоу в рамках весенне-осеннего тура по городам России.

Сумма, запрашиваемая Евгением Плющенко, составляет 32 250 000 рублей при софинансировании в 148 750 000 рублей. Цель проекта – популяризация и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей семьи через коллаборацию музыки, искусства, спорта, сказки.

Заявка Ильи Авербуха рассчитана на 42 319 904 рублей, софинансирование составит 98 058 086 рублей. Задачей проекта является проведение серии ледовых шоу «Вместе и навсегда» в Сочи в период с 15 июля по 18 августа 2024 года.

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51 комментарий
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Навка, если меньше дадут, часы мужа может продать, например
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Эти шоу же (как будто) крайне популярны и вызывают огромный зрительский ажиотаж. Неужели не окупаются без государственных грантов?
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Постойте, зачем грант ? Они же твердили, что данные шоу очень успешные ...... или они успешные чисто за счет грантов ?
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Навка надбавка💩
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продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей семьи - это несомненно то, что у Рудковских получается отменно.
Совести нет вообще.
Спортсменов не готовят, всё направлено только на шоу.

Да и вообще: на эти шоу ни копейки давать не нужно.
Хорошенький бизнес: сначала гранты, потом принудительное распределение билетов в учреждениях. Двойные деньги.
Бизнес должен быть на свои деньги. Не хватает - берите кредиты на общих основаниях.
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Что деньги девать больше не куда? Как на этих тратить, бедствующих
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Дармоеды и распильщики…..отвратительная публика ((((
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Очередной распил. А потом ещё и районные администрации выкупят билеты, потому что за свои деньги никто и не пойдёт на эти убогие шоу.
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Сборище тунеядцев. Забавно, что патриоты проходят мимо таких новостей и ничего не пишут, видимо даже им стыдно
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Конечно, дадут. Каждый из этих деятелей хорошо и активно поработал языком, прославляя все, что нужно власти. Тем более, что просят-то на самое святое - продвижение "традиционных духовно-нравственных ценностей семьи" и гарантируют, что "вместе и навсегда".
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Навка - 58, Авербух - 42, Плющенко - 32 лямов, итого - 132 миллиона с копеечками. Это же сколько портянок для ребят можно заготовить!
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Ох, это популярнейшее фигурное катание, которое без госгрантов проживет в РФ - 0 дней.
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Спортс писал, что Навке и Плющенко отказали в грантах, Их в дверь, они в окно..
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А можно мне тоже грант на безделье и рестораны?
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Какие гранты?! Идите работать
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За счёт выращенных другими штабами спортсменов эти "деятели" в основном и выживают, да ещё и к бюджету присосались.. но статьи на главной странице об этом не появится.. неделю будем читать, что Ками и Аня в составе сборной якобы незаконно находятся.
+7
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+3
Ответ Bartez1986
Навка, если меньше дадут, часы мужа может продать, например
А если дадут в полном объёме, может новые часы купить...
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+3
Софинансирование 667 млн - это спорсоры ,они же госкорпорации, и бюджет муниципалитетов ,которые будут закупать билеты? Офигеть просто.
+3
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Ответ Евгений Кузнецов
Комментарий удален пользователем
Так пусть почитатели её таланта покупкой билетов её шоу и оплачивают - в чём проблема❓🤔
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Только в комплекте с мужем)
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0
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В ответ

Ребята это всё конечно здорово! Направление куда вам пойти с такими просьбами, укажут многие заборы у нас в стране. Там это слово чётко прописано
+3
-1
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Союз меча и орала
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Навка могла бы у своего мужа попросить у него зарплата хорошая
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Они каждые 3 месяца гранты запрашивают? Что-то много новостей об этих заявках.
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Софинансирование Навки поражает, за эти деньги можно Белку и Стрелку ещё раз в космос запустить...
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Дайте им лярд и все , на год успокоится
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Не вижу в списке "Вечеров на Хуторе" близ Диканьки.
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И какая у них будет мотивация делать хорошие шоу, если и так за все заплатит государство с наших налогов?
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Ответ Russ Ivan
Софинансирование Навки поражает, за эти деньги можно Белку и Стрелку ещё раз в космос запустить...
А это все благодаря режиму, который ты так рьяно защищаешь братишка. Вот и задумайся
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Ответ Татьяна Моисеева
Ну и как Навка обещает участие Камилы в своих шоу, если они уже практически государственные?
Наиболее реальный вариант для Ками это шоу в Сочи "Аленький цветочек". Проходит в шатре, действующих фигуристов нет, гранты под это не запрашивались.
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