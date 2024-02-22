Адвокаты Алвеса обжалуют приговор по делу об изнасиловании: «Продолжаем верить в его невиновность»
Защита Дани Алвеса обжалует решение суда по делу об изнасиловании.
Сегодня суд приговорил бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. Также Дани приговорен к 5 годам заключения условно. Он должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.
«Мы собираемся оценить приговор, но могу вам сказать, что мы собираемся подать апелляцию. Мы продолжаем верить в невиновность Алвеса. Мы будем защищать его до конца», – сказала адвокат бразильца Инес Гвардиола.
Оправдывают в таких случаях редко, но срок скостить могут.