Адвокаты Алвеса обжалуют приговор по делу об изнасиловании: «Продолжаем верить в его невиновность»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига Футбол

Защита Дани Алвеса обжалует решение суда по делу об изнасиловании.

Сегодня суд приговорил бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. Также Дани приговорен к 5 годам заключения условно. Он должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.

«Мы собираемся оценить приговор, но могу вам сказать, что мы собираемся подать апелляцию. Мы продолжаем верить в невиновность Алвеса. Мы будем защищать его до конца», – сказала адвокат бразильца Инес Гвардиола.

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное

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42 комментария
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Ответ Николай Бойко
А что изменится? Он даст новые показания, уже седьмые по счёту, где она его изнасиловала?
Изменится банковский счёт адвоката, больше тяжбы, больше счёт)
+15
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+14
А что изменится? Он даст новые показания, уже седьмые по счёту, где она его изнасиловала?
+8
-4
+4
Ответ Влад Аронофски
если адекватно оценивать ситуацию, то Алвес скорее всего не виноват. Мадам сама пошла с ним спокойно. А в кабинки туалетов просто так парами не ходят
Если адекватно оценивать ситуацию, то она могла хоть жопой перед его лицом вертеть. Поход в туалет не равно согласию на секс. Да и то, что Алвес постоянно менял свои показания, не красит его.
+6
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Ответ Dexter Morgan
Алвес изменил жене. Только в этом он виноват. Но это не уголовное преступление.
Ну, в изменах всегда виновата баба
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Скорее всего ничего не изменится, приговор останется в силе. Но процедуру защита Алвеса пройти должна, хоть шансы и мизерные, что срок сократят.
Обычно когда дело касается аппеляций, защита тех кому вынесли обвинительный приговор делает ставку не на факт невиновности, а на процессуальные огрехи, короче на косяки допущенные стороной обвинения в ходе судебного процесса.
Оправдывают в таких случаях редко, но срок скостить могут.
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Да он всего на полшишечки.
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Ответ King_X
Коммент мож и верный Но к Алвесу как применим, чел на ходу врал по несколько раз, а потерпевшая с той же ночи обратилась и к руководству заведения, и в полицию, и т. д и своих слов не меняет совсем, да и от денег отказывается
Менять показания не равно врать
+2
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+1
Ответ Dexter Morgan
Виноваты обе стороны. Я никогда и никому не изменял и в клубы не ходил. Осуждаю. Это не преступление. Это семейные дела. И не касаются никого.
Верно, виноваты обе - баба и ее мать
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Ответ kikujiro
Верно, виноваты обе - баба и ее мать
Нет, все мужики виноваты, да? Раз на патриархате вся цивилизация веками строилась.
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В нашем мире ничего не поможет. Только Джонни Депп смог сломать систему. И то от него почти все отвернулись без суда и следствия. Феминистки, ЛГБТ, БЛМ, либералы правят миром.
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Ответ Влад Аронофски
если адекватно оценивать ситуацию, то Алвес скорее всего не виноват. Мадам сама пошла с ним спокойно. А в кабинки туалетов просто так парами не ходят
Кто же будет оценить ситуацию адекватно в испанском бабосуде?
+2
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Ответ Константин Эсперов
Пьяному придурю причудилось ,что он у себя дома и что он может делать все ,что ему заблагорассудится
Ну, когда какая-нибудь левая бабца напишет на тебя заяву на износ, будешь рассказывать в суде, что ей это причудилось
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Ответ razoblachitel
Ты из тех, кто свечку держит?)
Нет. Мне плевать на личную жизнь людей.
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Ответ Dexter Morgan
Изнасилования не было. До сих пор нет доказательств. Всё с её слов.
Ты из тех, кто свечку держит?)
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Ответ kikujiro
Уже лет двести как матриархат. При матриархате во всем виновата баба
Смешно. В чём прикол? Феминизм не пройдёт.
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Ответ Dexter Morgan
Нет, все мужики виноваты, да? Раз на патриархате вся цивилизация веками строилась.
Уже лет двести как матриархат. При матриархате во всем виновата баба
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Я свечку не держал,но могу сказать,как это было,без всяких судебных тяжб и разбирательств. Пепрвое - оба хотели. Второе - обоими правила - похоть. Оральный секс был по согласию. После чего был бы и секс с вагинальным проникновением,если бы не - похоть.Дани вошел в кураж,поверил не то что бы в безнаказанность,он и не думал об этом,а в то что все и идет к тому,что он может расписать партнершку на полу,в жесткой манере. У неё в этот момент случился бзик,что все идёт не так,как она хотела - романтический секс со звездой в туалете,а то что её не особо то уважают и хотят изнасиловать и вот вот это случится... Ну а дальше все то,что мы знаем. Сопли,слёзы,Дани Алвес который не понимает,как это сказать,что он чувствовал.Адвокаты,которые говорят,что говорить,что не говорить. Он думает,что все так,как он думает.Адвокаты понимают,что уже не важно,что там было,срок будет и говорят,что отвечать,что бы получить минимум. Короче попадая под такой замес,да еще и в Испании,ты уже не выпутаешься и не докажешь,что она сначала сама к тебе в трусы губами полезла,а потом видите ли ты с ней грубо поступил...
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Ответ kikujiro
Ну, в изменах всегда виновата баба
Виноваты обе стороны. Я никогда и никому не изменял и в клубы не ходил. Осуждаю. Это не преступление. Это семейные дела. И не касаются никого.
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верить в невиновность....такая "вера" адвокатов обходится Алвесу в круглую сумму...
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Ответ razoblachitel
Да и в этом не виноват) че такого, все мужики изменяют женам и вообще один раз по пьяни не считается. А раз пьяный был, значит, вообще ничего не было!
За это не сажают. Это уже семейный кодекс регулирует.
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Ответ wzwvt5t47r
В бразилии?)))
А ты думаешь, что Бразилия в вакууме живёт? Многие элиты под Западом ходят. Или образование, мировоззрение западное. Сломать всё, что нормально работало. Создать новый мир.
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Ответ King_X
Коммент мож и верный Но к Алвесу как применим, чел на ходу врал по несколько раз, а потерпевшая с той же ночи обратилась и к руководству заведения, и в полицию, и т. д и своих слов не меняет совсем, да и от денег отказывается
Алвес изменил жене. Только в этом он виноват. Но это не уголовное преступление.
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0
Ответ Dexter Morgan
В нашем мире ничего не поможет. Только Джонни Депп смог сломать систему. И то от него почти все отвернулись без суда и следствия. Феминистки, ЛГБТ, БЛМ, либералы правят миром.
В бразилии?)))
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