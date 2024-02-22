Кроос объявил о возвращении в сборную Германии. Он не играл за нее с 2021-го

Хавбек «Реала» Тони Кроос решил вернуться в сборную Германии.

34-летний футболист объявил о решении в инстаграме.

«Ребята, коротко: с марта я снова буду играть за Германию.

Почему? Потому что меня попросил тренер сборной, я согласился. Я уверен, что эта команда на способна на гораздо большее, чем думает большинство!» – написал Тони.

объявлял о завершении карьеры в сборной летом 2021 года, сразу после Евро-2020. Его последний на данный момент матч за Германию состоялся 29 июня 2021-го, когда немцы проиграли Англии в 1/8 финала чемпионата Европы.