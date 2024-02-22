Кроос объявил о возвращении в сборную Германии. Он не играл за нее с 2021-го

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Хавбек «Реала» Тони Кроос решил вернуться в сборную Германии.

34-летний футболист объявил о решении в инстаграме.

«Ребята, коротко: с марта я снова буду играть за Германию.

Почему? Потому что меня попросил тренер сборной, я согласился. Я уверен, что эта команда на Евро способна на гораздо большее, чем думает большинство!» – написал Тони.

Кроос объявлял о завершении карьеры в сборной летом 2021 года, сразу после Евро-2020. Его последний на данный момент матч за Германию состоялся 29 июня 2021-го, когда немцы проиграли Англии в 1/8 финала чемпионата Европы.

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57 комментариев
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Лишь бы на игре за Реал не сказалось. Но сезон Тони проводит крутой, как и всегда, впрочем.
+76
-15
+61
С учетом проблем Бундестим, тут и Клозе может в сборную назад вернуться
+61
-3
+58
Ответ Игорь Новиков
Лишь бы на игре за Реал не сказалось. Но сезон Тони проводит крутой, как и всегда, впрочем.
Кроос это стабильность, не помню от него именно провального сезона. Всегда уровень-всегда высокий
+40
-2
+38
Похоже все плохо,если ветерана просят вернуться
+37
-7
+30
Ответ KMR
Похоже все плохо,если ветерана просят вернуться
Кросс в первую очередь это авторитет, который может выбить из головы ЛГБТ повестку и остальную чепуху.
+44
-32
+12
Ответ SexyCow
Кросс в первую очередь это авторитет, который может выбить из головы ЛГБТ повестку и остальную чепуху.
Нормально приплел
+11
-2
+9
Ответ SexyCow
Кросс в первую очередь это авторитет, который может выбить из головы ЛГБТ повестку и остальную чепуху.
Для начала хорошо бы выкинуть повестку ЛГТБ из головы SexyCow.
+11
-4
+7
Ответ Данил Луговский
Кроос это стабильность, не помню от него именно провального сезона. Всегда уровень-всегда высокий
2018/19?
+9
-3
+6
Ответ KMR
Похоже все плохо,если ветерана просят вернуться
Ну если ветеран лучше всех нынешних игроков его позиции, то почему и нет) да и в целом Кроос показывает супер топ сезон
+6
0
+6
Без Лама и Швайни не разобраться
+4
0
+4
Ответ XavIniesta2008-2015
Комментарий скрыт
Разве это плохо? Таких полузащитников нынче днем с огнём не сыскать
+3
0
+3
Рад за Крооса! Сборной Германии сейчас необходимы игроки такого калибра как Тони Кроос
+3
0
+3
Вот бы и Игорь Акинфеев вернулся в сборную... а хотя
+3
0
+3
Ответ XavIniesta2008-2015
Комментарий скрыт
между прочим когда то ваш карлик тоже завершил карьеру за сборную потом вернулся обратно. а он тогда человек слова? или ЭТО ДРУГОЕ?
+4
-1
+3
Кроос решил повторить за кумиром детства Игнашевичем
+2
0
+2
Старый Кросс борозды не испортит…
+2
0
+2
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Нормально приплел
Почему приплел? В Катаре немцы больше о "защите" прав лгбт думали, чем играли
+2
0
+2
Еще бы Матеуса, Кана и Фёллера. И можно брать Евро
+3
-2
+1
Ответ Yu123
Без Лама и Швайни не разобраться
Ну тогда и Бирхоффа.На фарт.
+1
0
+1
Ответ SexyCow
Кросс в первую очередь это авторитет, который может выбить из головы ЛГБТ повестку и остальную чепуху.
факт
+5
-4
+1
это даже лучше, чем какой нить вундеркинд объявился бы внезапно.
+1
0
+1
Ответ SexyCow
Кросс в первую очередь это авторитет, который может выбить из головы ЛГБТ повестку и остальную чепуху.
Футболисты же 24 на 7 об ЛГБТ думают
+1
0
+1
Лучший полузащитник Германии возвращается )
+1
0
+1
Ответ Serge Vendino
Кроос решил повторить за кумиром детства Игнашевичем
Кроосу всего 34,что его все записали в старики не понятно, игнашевичу 39 было если что
0
0
0
Ответ XavIniesta2008-2015
Комментарий скрыт
Я тоже так считаю
0
0
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Ответ SexyCow
Кросс в первую очередь это авторитет, который может выбить из головы ЛГБТ повестку и остальную чепуху.
кроос как раз один из самых ярых сторонников лгбт
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Ответ SexyCow
Кросс в первую очередь это авторитет, который может выбить из головы ЛГБТ повестку и остальную чепуху.
Надеюсь он поможет сборной!
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Ответ Rad0
Футболисты же 24 на 7 об ЛГБТ думают
я вот тоже прикола не понял)
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Ответ Герман Сергеевич
Попробую придраться, но как он закончил в 2020 после евро, если евро в 21 было?
Чемпионат всё равно назывался Euro-2020
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Ответ Vinnipukh Vinni
Чемпионат всё равно назывался Euro-2020
Да уже запись отредактировали, там стояло что в 2020году закончил играть
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