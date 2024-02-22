Агаева и Ветлугин попали на Кубок Первого канала по выбору СМИ, Гущина и Самарин – по решению ФФКР

СМИ и ФФКР определились с выбором участников Кубка Первого канала по фигурному катанию.

По результатам голосования СМИ на канала приглашены , , – Андрей Ежлов.

По выбору Федерации фигурного катания на коньках России на турнире выступят Ксения Гущина, , – Даниил Горелкин.

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет 1-3 марта в Санкт-Петербурге.

Состав участников Кубка Первого канала-2024

Танцы на льду

Александра Степанова — Иван Букин

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

Ирина Хавронина — Девид Нарижный

Екатерина Миронова — Евгений Устенко

Софья Шевченко — Андрей Ежлов

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

Мужчины

Евгений Семененко

Владислав Дикиджи

Дмитрий Алиев

Роман Савосин

Марк Кондратюк

Даниил Самсонов

Петр Гуменник

Матвей Ветлугин

Александр Самарин

Арсений Федотов

Лев Лазарев

Иван Рамзенков

Спортивные пары

Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

Женщины

Аделия Петросян

Ксения Синицына

Анна Фролова

Вероника Яметова

Алина Горбачева

Дарья Садкова

Софья Муравьева

Ксения Гущина

Мария Агаева

Маргарита Базылюк

Алиса Двоеглазова

Лидия Плескачева