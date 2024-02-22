Агаева и Ветлугин попали на Кубок Первого канала по выбору СМИ, Гущина и Самарин – по решению ФФКР

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СМИ и ФФКР определились с выбором участников Кубка Первого канала по фигурному катанию.

По результатам голосования СМИ на Кубок Первого канала приглашены Мария Агаева, Матвей Ветлугин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

По выбору Федерации фигурного катания на коньках России на турнире выступят Ксения Гущина, Александр Самарин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин.

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет 1-3 марта в Санкт-Петербурге. 

Состав участников Кубка Первого канала-2024

Танцы на льду

Александра Степанова — Иван Букин
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
Ирина Хавронина — Девид Нарижный
Екатерина Миронова — Евгений Устенко
Софья Шевченко — Андрей Ежлов
Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

Мужчины

Евгений Семененко
Владислав Дикиджи
Дмитрий Алиев
Роман Савосин
Марк Кондратюк
Даниил Самсонов
Петр Гуменник
Матвей Ветлугин
Александр Самарин
Арсений Федотов
Лев Лазарев
Иван Рамзенков

Спортивные пары

Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

Женщины

Аделия Петросян
Ксения Синицына
Анна Фролова
Вероника Яметова
Алина Горбачева
Дарья Садкова
Софья Муравьева
Ксения Гущина
Мария Агаева
Маргарита Базылюк
Алиса Двоеглазова
Лидия Плескачева

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81 комментарий
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Да уж.. выбрали. Самарин и Ветлугин - 14, 15 места ЧР и последние места Спартакиады.
+33
-2
+31
С Сашей Самариным - это не серьезно и не солидно. Объявил о завершении, отдыхай. Или это прощальный подарок? Ну и с Дроздом странновато вышло, хоть их тут и не любят, но они явно сильнее ШЕ.
+33
-5
+28
Лутфулина оставили без кпк, зато у нас три юниора 👍
+24
-5
+19
Ни Глеба, ни Макара, ни Андрея…
Ну вы серьёзно?
Самарин был очевидным вариантом, они ему прощальный подарок дают,их желание, ок
Но Самсонов и Ветлугин, я в реальном возмущении
Выбор женщин я таким и представляла
+15
0
+15
Зафиг было опять юниоров пихать, у них свой был. В итоге те "взрослые" не отобрались, которые по спортивному принципу вполне имели право участвовать.
+16
-2
+14
Кроме Самарина некого было поставить?????? При всем уважении к Саше, его катание закончилось даже не в этом сезоне. Лутфуллин, Мозалев, не, не тянут????
+14
-1
+13
А вот без Глеба...зря!
+14
-2
+12
Жесть…… Глеб и Макар привет пока
+11
-1
+10
Самый странный выбор, Самарин. Особенно с учётом того, что его выбрала федра, которая вроде бы должна была руководствоваться спортивными критериями или перспективами на будущее.
Рад за Машу Агаеву, девочка своими прокатами в этом сезоне, заслужила такой турнир.
+11
-1
+10
Если судить по спортивному принципу, то приглашение Самарина то же самое, если бы у девушек пригласили Майю Хромых
+14
-4
+10
Выбор Самарина я еще как-то могу понять, за заслуги, серебро ЧЕ и всё такое. Но Ветлугин - вообще никто, результатов не показал, валит постоянно, не докручивает. Контент слабый. Ультра-си получаются по праздникам.
+11
-1
+10
То,что прокатили Игнатова,Мозалёва,и это в Питере - за гранью просто!
И Шевченко вместо Шанаевой -непонятно.
И кто тянет так Агаеву,непонятно,при том,что она милая девочка,но её популярность,артистизм и сложность пока сомнительны.
В общем,билеты есть,желания пойти не остаётся...
И хотя я этого крайне не хотела, но после такого окончательного плевка в свою сторону,Андрей будет совершенно правесли уйдёт за Грузию или куда - нибудь ещё
+12
-3
+9
Федра к Самарину щедра как и судьи на соревнованиях.
+10
-1
+9
И стоило огород городить? Всем сёстрам по серьгам, всем старцам – по ставцам, каждому брату - по дукату. ФФККР решила сделать на посошок презент Самарину? Имеют право, но всё же не за счёт команды на КПК.
+10
-1
+9
Последнее место Спартакиады Самарин на КПК. Позор!!!
+11
-3
+8
Самарин как всегда на халяву пролез! Позор Федре!
+10
-2
+8
Ответ ЮИ
С Сашей Самариным - это не серьезно и не солидно. Объявил о завершении, отдыхай. Или это прощальный подарок? Ну и с Дроздом странновато вышло, хоть их тут и не любят, но они явно сильнее ШЕ.
Игнатова не пригласили!!! Вот это настоящий позор...
+14
-7
+7
За Гущину искренне рада.
+8
-1
+7
Значит, Лутфуллин на КПК не прошел, а юниоры в КПК второй раз за сезон. Занятно.
+8
-1
+7
Ха, теперь забавно читать недавние «предсказания» про блатных там разных, ещё про Игнатова с трусофанами)) Я только Ветлугина от СМИ и ЛГ от федры ожидала. Принцип выбора остальных вообще не поняла.
+8
-1
+7
Позор Федре! Самарин ползает по льду, завершил карьеру, а его потащили на КПК. Всю карьеру был грибником, и уйдёт самым блатным!
+13
-6
+7
Ответ ЮИ
С Сашей Самариным - это не серьезно и не солидно. Объявил о завершении, отдыхай. Или это прощальный подарок? Ну и с Дроздом странновато вышло, хоть их тут и не любят, но они явно сильнее ШЕ.
Сезон еще вроде как не закончился. Наверное, поэтому решили Самарина пригласить. Да и программы у него заводные, зрителям нравятся.
Насчет Шанаевой и Дрозда - согласна. Я так понимаю, приглашали лидеров в плане катания и тех, у кого много болельщиков. А эта пара и не лидер, и особой популярностью не пользуется. Те же Леонтьева и Горелкин громко о себе заявили, а Шанаева и Дрозд ушли на второй план. А вот почему выбрали Шевченко с Ежловым - вопрос. Может, Авербуха огорчать не хотели))
+7
0
+7
Ответ Ann P
Ни Глеба, ни Макара, ни Андрея… Ну вы серьёзно? Самарин был очевидным вариантом, они ему прощальный подарок дают,их желание, ок Но Самсонов и Ветлугин, я в реальном возмущении Выбор женщин я таким и представляла
Саша Самарин совсем не в форме. Он не сможет откатать спортивную программу. Зачем ему выступать именно на соревновании?

Дали бы ему показательный откатать на КПК.

Ветлугин примерно в такой же спортивной форме как Самарин, в никакой.

Видимо этот балласт выдадут разным командам, чтобы они свои команды топили симметрично.
+9
-2
+7
Ответ Ирина Иванова
И стоило огород городить? Всем сёстрам по серьгам, всем старцам – по ставцам, каждому брату - по дукату. ФФККР решила сделать на посошок презент Самарину? Имеют право, но всё же не за счёт команды на КПК.
А Ветлугина, который все валил и на ЧР и на спартакиаде- за что?

Самсонова грибами подтянули. .

Впрочем все как всегда, чего уже возмущаться. Улыбаемся и машем)))
+10
-4
+6
Ответ Kareglazaya
Здорово, что Ветлугин и Леонтьева-Горелкин выступят на этом турнире. Жаль только, что Лутфуллина не будет
Мне тоже жаль, что без Глеба
+6
0
+6
Ответ Anneta28
Голосовала за Соню и Андрея, очень рада что они прошли. И не менее рада за то, что не прошла Шанаева. Бумеранг ей прилетел.
Ой хватит про бумеранг
Просто чей-то блат начался и все
+7
-1
+6
Ответ Бу!
Хотят дать ему шанс завершить красиво
Он красиво? Опять придётся двойные и полировку льда смотреть? Он же программу выкатать не может!
+8
-2
+6
Ответ Владимир Харько
Человек завершил карьеру, дают нормально попрощаться.
Так пусть показательный покажет и попрощается. А не деньги за счёт молодёжи получать. Лёд прополирует, а призовые за счёт других получит!
+7
-1
+6
Здорово, что Ветлугин и Леонтьева-Горелкин выступят на этом турнире. Жаль только, что Лутфуллина не будет
+7
-1
+6
Серьезно? Шевченко Ежолов?
Как можно было прокатить Лизу с Пашей? Ладно многие из не любят
Но взять безликих ШЕ, а не Варвару с Тимуром? Что за договорняк? Или как Лесик писал за сальто? Так, Паша Тимур быстро учить сальто
Выброр Матвея от СМи и Самарина от федры были предсказуемы
+8
-2
+6
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