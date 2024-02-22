Агаева и Ветлугин попали на Кубок Первого канала по выбору СМИ, Гущина и Самарин – по решению ФФКР
СМИ и ФФКР определились с выбором участников Кубка Первого канала по фигурному катанию.
По результатам голосования СМИ на Кубок Первого канала приглашены Мария Агаева, Матвей Ветлугин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.
По выбору Федерации фигурного катания на коньках России на турнире выступят Ксения Гущина, Александр Самарин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин.
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет 1-3 марта в Санкт-Петербурге.
Состав участников Кубка Первого канала-2024
Танцы на льду
Александра Степанова — Иван Букин
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
Ирина Хавронина — Девид Нарижный
Екатерина Миронова — Евгений Устенко
Софья Шевченко — Андрей Ежлов
Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
Мужчины
Евгений Семененко
Владислав Дикиджи
Дмитрий Алиев
Роман Савосин
Марк Кондратюк
Даниил Самсонов
Петр Гуменник
Матвей Ветлугин
Александр Самарин
Арсений Федотов
Лев Лазарев
Иван Рамзенков
Спортивные пары
Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
Женщины
Аделия Петросян
Ксения Синицына
Анна Фролова
Вероника Яметова
Алина Горбачева
Дарья Садкова
Софья Муравьева
Ксения Гущина
Мария Агаева
Маргарита Базылюк
Алиса Двоеглазова
Лидия Плескачева
Ну вы серьёзно?
Самарин был очевидным вариантом, они ему прощальный подарок дают,их желание, ок
Но Самсонов и Ветлугин, я в реальном возмущении
Выбор женщин я таким и представляла
Рад за Машу Агаеву, девочка своими прокатами в этом сезоне, заслужила такой турнир.
И Шевченко вместо Шанаевой -непонятно.
И кто тянет так Агаеву,непонятно,при том,что она милая девочка,но её популярность,артистизм и сложность пока сомнительны.
В общем,билеты есть,желания пойти не остаётся...
И хотя я этого крайне не хотела, но после такого окончательного плевка в свою сторону,Андрей будет совершенно правесли уйдёт за Грузию или куда - нибудь ещё
Насчет Шанаевой и Дрозда - согласна. Я так понимаю, приглашали лидеров в плане катания и тех, у кого много болельщиков. А эта пара и не лидер, и особой популярностью не пользуется. Те же Леонтьева и Горелкин громко о себе заявили, а Шанаева и Дрозд ушли на второй план. А вот почему выбрали Шевченко с Ежловым - вопрос. Может, Авербуха огорчать не хотели))
Дали бы ему показательный откатать на КПК.
Ветлугин примерно в такой же спортивной форме как Самарин, в никакой.
Видимо этот балласт выдадут разным командам, чтобы они свои команды топили симметрично.
Самсонова грибами подтянули. .
Впрочем все как всегда, чего уже возмущаться. Улыбаемся и машем)))
Просто чей-то блат начался и все
Как можно было прокатить Лизу с Пашей? Ладно многие из не любят
Но взять безликих ШЕ, а не Варвару с Тимуром? Что за договорняк? Или как Лесик писал за сальто? Так, Паша Тимур быстро учить сальто
Выброр Матвея от СМи и Самарина от федры были предсказуемы