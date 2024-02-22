Первый парад спортсменов на Красной площади планируют провести в августе
Первый парад спортсменов на Красной площади пройдет в августе.
Об этом сообщил автор инициативы, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.
«Первый парад спортсменов пройдет на Красной площади в первые выходные дни августа. Организаторы планируют участие порядка 10 тысяч человек, которые будут представлять все виды спорта», – сказал Кремлев.
Эритропоэтин - Наш!
Съел, запил, CAS !
Мельдоний -сила!
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и запад будет завидовать смотря у экранов и из-за угла?
осталось еще одному типу на трибуне мавзолея шляпой махать и дикую речь толкать в огромный микрофон
Нюрнберг 1938, 15 тысяч. Москва 1937, 100 тысяч.
Спортсмены саиые ведомые, они ближе народу, знают