Первый парад спортсменов на Красной площади планируют провести в августе

Первый парад спортсменов на Красной площади пройдет в августе.

Об этом сообщил автор инициативы, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.

«Первый парад спортсменов пройдет на Красной площади в первые выходные дни августа. Организаторы планируют участие порядка 10 тысяч человек, которые будут представлять все виды спорта», – сказал Кремлев.

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