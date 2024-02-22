Первый парад спортсменов на Красной площади планируют провести в августе

Теги Владимир Путин Политика Умар Кремлев ТАСС Легкая атлетика

Первый парад спортсменов на Красной площади пройдет в августе.

Об этом сообщил автор инициативы, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.

«Первый парад спортсменов пройдет на Красной площади в первые выходные дни августа. Организаторы планируют участие порядка 10 тысяч человек, которые будут представлять все виды спорта», – сказал Кремлев.

Спортивные парады возвращаются. Какими они были в СССР?

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59 комментариев
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во главе парада допингисты будут идти, я так понимаю?
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Где то это уже было, где же..
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Надеюсь, что Матч ТВ покажет эту вакханалию в прямом эфире.
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В костюме кукурузы будет Костя Иночкин!
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Назад в будущее получается или все же вперед в прошлое?
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С танками?
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Ответ Bartez1986
во главе парада допингисты будут идти, я так понимаю?
с лозунгами :
Эритропоэтин - Наш!
Съел, запил, CAS !
Мельдоний -сила!
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Поиграли в Капитализм - и хватит!©️
🤜🏻
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Побьем рекорд Монреаля то?
и запад будет завидовать смотря у экранов и из-за угла?
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
такой пристальный интерес к теме намекает на хороший опыт у всех комментаторов, что не раз и подтвержадлось
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Ура, товарищи! Вперед, в прошлое!
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Ответ United
Где то это уже было, где же..
Первый парад людей, занимающихся физкультурой и спортом проведен 25 мая 1919 года в Москве, на Красной площади. В числе зрителей был сам В.И. Ульянов (Ленин). В мероприятии участвовали в основном команды Всеобуча. Это лица, прошедшие стандартное армейское обучение. После Октябрьской революции обязанность ее прохождения установлена для всех трудоспособных граждан советского государства в возрасте от 18 до 40 лет !
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Ну да, ну да, пошел я...

осталось еще одному типу на трибуне мавзолея шляпой махать и дикую речь толкать в огромный микрофон
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У кого-то фляга свистит
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Мероприятие на любителя.
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Участие добровольное?))) или как мне бабушка рассказывала, если не явишься на первомайский парад - лишат премии и летнего отпуска))))
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И обязательно под песни советских времён, флаги там ну и всё что причитается. Широка страна моя родная!
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Добро пожаловать в СССР!
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"Триумф воли"
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Как в добрые советские времена.Медленно идет разворот к социализму.
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Мне страшно...
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Ответ volens-docens
Добро пожаловать в СССР!
они и в ссср со сталинских времён не проводились... и при нём, с какого-то времени, исключительно "в сторонке", на стадионе Динамо...
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Ну да, теперь только парады и сдача норм ГТО.
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Мало спортсменов-то 🤔))
Нюрнберг 1938, 15 тысяч. Москва 1937, 100 тысяч.
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«Пусть думают, что мы спортсмены», сказали они и элегантно обошли запрет Лужкова.
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не, ну реально, не уж то дедушке никто сказать не может, что это испанский стыд???...
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А почему не в Сочи? Август отпускное время, да и 10 летний юбилей нашей ОИ отметили бы.
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Прям во время ОИ 2024?
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Светлана Журова говорила, как наши соотечетвенники умоляли - просили поднять пенсионный возраст.
Спортсмены саиые ведомые, они ближе народу, знают
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Чем больше мы имеем свобод, тем скорее нам хочется СС, тайной полиции, концлагерей, всеобщего страха. Только тогда мы чувствуем себя спокойными.(Семнадцать мгновений весны)
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