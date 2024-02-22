Радимов о «Спартаке»: «Приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Матч ТВ Манфред Угальде Футбол

Владислав Радимов уверен, что «Зенит» обыграет «Спартак» в 19-м туре Мир РПЛ.

Команды встретятся в Санкт-Петербурге 2 марта. Красно-белые выиграли все 4 последних товарищеских матча с общим счетом 19:0. 

«Разница мячей в последних матчах? Соперники. С «Ростовом» сыграли 0:3. Вы что хотите, то считаете, что не хотите, то убираете. Ценность успехов в межсезонье? Да никакой. Приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно. Конечно, получат.

Так всегда было, так и дальше будет. «Спартак» на предсезонных сборах уничтожает всех, и тут раз. Обесценивать трофей (Winline Зимний кубок РПЛ – Sports.ru) нельзя. Есть матч, ты его должен сыграть. Давайте сопоставлять уровень соперников. «Зенит» – не того уровня соперник по сравнению с теми, которые были у «Спартака» в последних матчах.

«Зенит» выше в турнирной таблице, в последних турах обыгрывал «Спартак», на матче будет 50 тысяч зрителей, после предсезонной подготовки «Зенит» всегда прибавляет. Они усилились фланговыми полузащитниками, которые были нужны. Думаю, плюсы, которые есть у «Зенита», перевешивают Угальде, который пришел в «Спартак», – сказал экс-футболист «Зенита».

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100 комментариев
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Ну вообще у Спартака Угальде из сраного Твенте, от которого Зенит трёшку получал)
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-17
+62
Не болею за Спартак, но после таких слов хочется, чтобы они крупно обыграли Зенит
+59
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+31
Ответ Зелёный гопник
Радимов внук Ванги получается 👌🏻
Скорее Ваенги
+31
-3
+28
Понятно, 3 дня выходных впереди, уже готовый
+23
-5
+18
Радимов внук Ванги получается 👌🏻
+14
-6
+8
Все кричалку «Таня Буланова..» простить не может, клоун синеботский)). Сколько раз в его время Зенит Спартаку трешку закидывал?))
+13
-6
+7
Ответ Magic13
Комментарий скрыт
Кому завидовать? Радимову?
Упаси Боже.
+9
-3
+6
Ответ La Crosse Bobcats
ожидаю какой то реакции футболистов Зенита на уголовника-наркоторговца. как минимум не пожимать ему руку, а лучше полностью проигнорировать рукопожатие. команда поддерживающая наркоторговца недостойна товарищеского отношения. было бы еще лучше вообще отобрать у него Фан АйДи и не пускать на стадион))
сказал болельщик зенита, к которому слова "честь" и "совесть" не имеют никакого отношения. Этот "наркоторговец" вас накажет ещё, и будете всем Питером обливаться горючими слезами
+11
-5
+6
Ответ La Crosse Bobcats
ожидаю какой то реакции футболистов Зенита на уголовника-наркоторговца. как минимум не пожимать ему руку, а лучше полностью проигнорировать рукопожатие. команда поддерживающая наркоторговца недостойна товарищеского отношения. было бы еще лучше вообще отобрать у него Фан АйДи и не пускать на стадион))
Ути пути.
+9
-5
+4
А Промесу дадут фанайди? А то мало ли что у него в карманах
+7
-3
+4
Надеюсь Промесу никто из игроков Зенита не будет руку жать перед матчем
+12
-10
+2
Ответ Tresk2
В хлев.
На свинобойню.
+2
0
+2
Ответ Бюджетник
Недавно нам на работу пришло много бесплатных билетов на игру со Спартаком,кому надо пишите в личку,я не хожу.
так это ваш масковский не-до-клуб распространяет билеты, которые выделены для команды гостей - фратрия то больше не ходит на футбол, а больше болельщиков у спортака и нет
+11
-9
+2
Ответ Зелёный гопник
Радимов внук Ванги получается 👌🏻
Просто алкаш
+5
-3
+2
Ответ Михон Мясной
Милая, ты-то хоть комментарии не закрыла, надеюсь? С чего бы Кокорин наш, когда питерские его исправно поддерживали в заключении, перечисляя ему зарплату, а после отсидки ещё и контракт продлили! Во как цените своих легенд!))
Зенит выполнил свои обязательства и счёл неприемлимым дальше держать его в составе. Ну а Спартак, ясное дело, не побрезговал.
+3
-1
+2
Ответ Михон Мясной
Да ладно вам, ребята, простим провинциалов! Им всё равно недолго осталось радоваться: человеку уже восьмой десяток, Газпром, соответственно, тоже не навсегда в спонсорах...Дальше - привычное путешествие в подвал турнирной таблицы и стандартное заклинание болельщиков: "Мы простим вам любое место, только обыграйте "Спартак"!))
Хм, а кто аж футболки выпускал в честь победы над ЦСКА? =)
Уровень!
+2
0
+2
Ответ Злодей Спб
Трёшку? Фх. Пятюню получат! И в стойло.
В хлев.
+7
-5
+2
Ответ Денис Уколов
сказал болельщик зенита, к которому слова "честь" и "совесть" не имеют никакого отношения. Этот "наркоторговец" вас накажет ещё, и будете всем Питером обливаться горючими слезами
Допинг, наркотики. "Своих не бросаете".
+3
-2
+1
Ответ Бюджетник
Недавно нам на работу пришло много бесплатных билетов на игру со Спартаком,кому надо пишите в личку,я не хожу.
Смешно. =)
+2
-1
+1
Ответ Aleksey Yashin
Ну вообще у Спартака Угальде из сраного Твенте, от которого Зенит трёшку получал)
Ох, от кого только наш зенит трешку не получал...
+17
-16
+1
Ответ La Crosse Bobcats
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/stats/turnir_7/game_1106214659 ну как минимум в одной такой истории Влад сам поучаствовал))
Да понятно, что было). Это же Спартачок) Просто говорить про как обычно…
+2
-1
+1
Ответ Сергей Авсеенко
Я бы на месте игроков всех команд не пожимал руки игрокам Зенита. Они там все с Рукаку ручкались. Не факт, что тот руки моет, после того как придушит змея
а ты моешь руки? а то судя по тебе,ты душишь змея постоянно.
+1
0
+1
Ответ La Crosse Bobcats
ожидаю какой то реакции футболистов Зенита на уголовника-наркоторговца. как минимум не пожимать ему руку, а лучше полностью проигнорировать рукопожатие. команда поддерживающая наркоторговца недостойна товарищеского отношения. было бы еще лучше вообще отобрать у него Фан АйДи и не пускать на стадион))
Я бы на месте игроков всех команд не пожимал руки игрокам Зенита. Они там все с Рукаку ручкались. Не факт, что тот руки моет, после того как придушит змея
+4
-3
+1
ну а в чем он не прав?
+27
-26
+1
Ответ D1sya
Все кричалку «Таня Буланова..» простить не может, клоун синеботский)). Сколько раз в его время Зенит Спартаку трешку закидывал?))
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/stats/turnir_7/game_1106214659

ну как минимум в одной такой истории Влад сам поучаствовал))
+3
-3
0
Ответ Виктор
Своё лицо покажешь, интеллектуальный ты наш?
Комментарий удален модератором
Ответ Gibraltar
Пока нагибают вас )))) только факты 🤣
Не только, забыл прошлый год? Фактолог мамкин)
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Ответ Моё Моя
Просто алкаш
Просто устал
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Языком болтать каждый может - ты деньги поставь.
+2
-2
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где-то так и будет
плюс-минус
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