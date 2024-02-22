Радимов о «Спартаке»: «Приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно»

Владислав Радимов уверен, что «Зенит» обыграет «Спартак» в 19-м туре Мир РПЛ.

Команды встретятся в Санкт-Петербурге 2 марта. Красно-белые выиграли все 4 последних товарищеских матча с общим счетом 19:0.

«Разница мячей в последних матчах? Соперники. С «Ростовом» сыграли 0:3. Вы что хотите, то считаете, что не хотите, то убираете. Ценность успехов в межсезонье? Да никакой. Приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно. Конечно, получат.

Так всегда было, так и дальше будет. «Спартак» на предсезонных сборах уничтожает всех, и тут раз. Обесценивать трофей (Winline Зимний кубок РПЛ – Sports.ru) нельзя. Есть матч, ты его должен сыграть. Давайте сопоставлять уровень соперников. «Зенит» – не того уровня соперник по сравнению с теми, которые были у «Спартака» в последних матчах.

«Зенит» выше в турнирной таблице, в последних турах обыгрывал «Спартак», на матче будет 50 тысяч зрителей, после предсезонной подготовки «Зенит» всегда прибавляет. Они усилились фланговыми полузащитниками, которые были нужны. Думаю, плюсы, которые есть у «Зенита», перевешивают Угальде, который пришел в «Спартак», – сказал экс-футболист «Зенита».