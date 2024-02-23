НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Тампы», «Рейнджерс» играют с «Нью-Джерси», «Каролина» – с «Флоридой», «Питтсбург» против «Монреаля»
«Тампа» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» играет с «Флоридой», «Нью-Джерси» – с «Рейнджерс», «Питтсбург» противостоит «Монреалю».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 23 февраля, 03.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 23 февраля, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 23 февраля, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 23 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 23 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 23 февраля, 04.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 23 февраля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 23 февраля, 06.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 23 февраля, 06.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 23 февраля, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Так и здесь.
Игрок, Гол + Пас = очки, Игры, место в таблице бомбардиров НХЛ.
Н. Кучеров "Тампа" 36+58=94, 56, 1-й.
Н. Маккиннон "Колорадо" 33+59 =92, 57, 2-й.
К. Макдэвид "Эдмонтон" 21+64=85, 51, 3-й.
Д. Пастрняк "Бостон" 36+46=82, 57, 4-й.
О. Мэттьюс "Торонто" 51+24=75, 54, 5 - й.
А Панарин "Рейнджерс" 32+43=75, 56, 6 - й.
Д. Т. Миллер" Ванкувер " 28+47=75, 58, 7 - й.
С. Райнхарт" Флорида" 39+28=67, 56, 14 - й.
Р. Томас " Сент Луис" 19+43=62, 55, 16 - й.
К. Капризов "Миннесота" 24+35=59, 49, 19 - й.
С. Ахо "Каролина" 20+39=59, 52, 20 -й
М. Барзал "Айлендерс" 17+42=59, 54, 21 - й.
Й. Братт " Нью Джерси" 20+38=58, 55, 23 - й.
Д. Робертсон "Даллас" 18+38=56, 57, 26 - й.
С. Кросби "Питтсбург" 31+24=55, 53, 27 - й.
Ф. Форсберг "Нэшвилл" 26+29=55, 56, 28 - й.
Т. Конечны "Филадельфия" 27+27=54, 57, 30 - й.
Н. Сузуки "Монреаль" 20+33=53,
56, 35 - й.
М. Стоун "Вегас" 16+37=53, 56, 38-й.
К. Келлер "Аризона" 22+30=52, 56, 43 - й.
Т. Штюцле " Оттава" 14+38=52, 53, 45-й.
Д. Ларкин " Детройт" 24+25=49, 49, 51 - й.
А. Кемпе " Лос Анджелес" 19+29=48, 54, 54 - й.
Н. Кадри " Калгари" 19+29=48, 56, 55-й.
М. Шайфли " Виннипег" 16+31=47, 48, 59 - й.
Ф. Ватрано " Анахайм" 26+19=45,56, 64 - й.
К. Миттельштадт "Баффало" 13+31=44, 56, 78 - й.
Д. Макканн "Сиэтл" 24+17=41, 54, 90 - й.
А. Овечкин "Вашингтон" 16+25=41, 51, 91 - й.
Д. Годро "Коламбус" 8+32=40, 55, 98 - й.
К. Бедард "Чикаго" 17+22=39, 43, 101 - й.
Т. Гертл "Сан Хосе" 15+19=34, 48, 125 - й.
У Давида Пастрняка - 699(337+362), одно очко и станет 10м игроком в истории клуба набравшим 700 очков.