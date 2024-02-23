НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Тампы», «Рейнджерс» играют с «Нью-Джерси», «Каролина» – с «Флоридой», «Питтсбург» против «Монреаля»

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«Тампа» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина» играет с «Флоридой», «Нью-Джерси» – с «Рейнджерс», «Питтсбург» противостоит «Монреалю».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Детройт – Колорадо 0:1 (перерыв)
Дата проведения
23 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 24 Маккиннон (Джонсон, Рантанен)

 

Каролина – Флорида 0:0 (перерыв)
Дата проведения
23 февраля, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Рейнджерс 0:3 (2 период)
Дата проведения
23 февраля, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Зибанежад ()
0:2 – 17 Лафреньер ()
0:3 – 29 Крайдер (Шестеркин, Панарин)

 

Оттава – Даллас 4:1 (перерыв)
Дата проведения
23 февраля, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Норрис (Сэндерсон, Батерсон)
1:1 – 19 Павелски (Хейсканен, Бенн)
2:1 – 25 Норрис (Грейг, Батерсон)
3:1 – 28 Шабо (Жозеф, Штюцле)
4:1 – 39 Пинто (Ткачак, Жиру)

 

Питтсбург – Монреаль 3:1 (перерыв)
Дата проведения
23 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Мэтисон ()
1:1 – 11 Летанг (О'Коннор, Малкин)
2:1 – 31 Раст (Кросби, Карлссон)
3:1 – 31 О'Коннор (Карлссон, Пуустинен)

 

Тампа-Бэй – Вашингтон 1:3 (перерыв)
Дата проведения
23 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Обе-Кюбель (Маленстин)
0:2 – 16 Макмайкл (Уилсон, Эдмундсон)
1:2 – 29 Хэйгл (Кучеров, Пойнт)
1:3 – 32 Манта (Оши, Строум)

 

Сент-Луис – Айлендерс 0:0 (перерыв)
Дата проведения
23 февраля, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Бостон
Дата проведения
23 февраля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Ванкувер
Дата проведения
23 февраля, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Торонто
Дата проведения
23 февраля, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Нэшвилл
Дата проведения
23 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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150 комментариев
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Ови и Кучеру - по хет-трику)
+23
-2
+21
Овечкин дубль
+14
-2
+12
Ответ Пинающий Достоинства
Овечкин дубль
А лучше хет трик
+12
-3
+9
Удачи великому Сашику!
+9
-3
+6
Отличная вывеска: Саня против Никиты. Это как анекдот - зверям предложили разделиться. Красивые направо, умные налево. Обезьяна осталась по центру: мне что, разорваться???
Так и здесь.
+8
-4
+4
Ответ Барин
Вася засушит, Куч забросит. За Тампу!
Молнии в этом сезоне мимо плова, Саша вам сегодня накидает
+9
-5
+4
Панаре с командой победы!
+5
-1
+4
За Вашингтон и Ови 💪💪💪
+8
-4
+4
Шестеркин с Панарой Крайдера вывели красиво.
+4
0
+4
Лучшие бомбардиры команд НХЛ на сегодня ( 22 февраля).
Игрок, Гол + Пас = очки, Игры, место в таблице бомбардиров НХЛ.
Н. Кучеров "Тампа" 36+58=94, 56, 1-й.
Н. Маккиннон "Колорадо" 33+59 =92, 57, 2-й.
К. Макдэвид "Эдмонтон" 21+64=85, 51, 3-й.
Д. Пастрняк "Бостон" 36+46=82, 57, 4-й.
О. Мэттьюс "Торонто" 51+24=75, 54, 5 - й.
А Панарин "Рейнджерс" 32+43=75, 56, 6 - й.
Д. Т. Миллер" Ванкувер " 28+47=75, 58, 7 - й.
С. Райнхарт" Флорида" 39+28=67, 56, 14 - й.
Р. Томас " Сент Луис" 19+43=62, 55, 16 - й.
К. Капризов "Миннесота" 24+35=59, 49, 19 - й.
С. Ахо "Каролина" 20+39=59, 52, 20 -й
М. Барзал "Айлендерс" 17+42=59, 54, 21 - й.
Й. Братт " Нью Джерси" 20+38=58, 55, 23 - й.
Д. Робертсон "Даллас" 18+38=56, 57, 26 - й.
С. Кросби "Питтсбург" 31+24=55, 53, 27 - й.
Ф. Форсберг "Нэшвилл" 26+29=55, 56, 28 - й.
Т. Конечны "Филадельфия" 27+27=54, 57, 30 - й.
Н. Сузуки "Монреаль" 20+33=53,
56, 35 - й.
М. Стоун "Вегас" 16+37=53, 56, 38-й.
К. Келлер "Аризона" 22+30=52, 56, 43 - й.
Т. Штюцле " Оттава" 14+38=52, 53, 45-й.
Д. Ларкин " Детройт" 24+25=49, 49, 51 - й.
А. Кемпе " Лос Анджелес" 19+29=48, 54, 54 - й.
Н. Кадри " Калгари" 19+29=48, 56, 55-й.
М. Шайфли " Виннипег" 16+31=47, 48, 59 - й.
Ф. Ватрано " Анахайм" 26+19=45,56, 64 - й.
К. Миттельштадт "Баффало" 13+31=44, 56, 78 - й.
Д. Макканн "Сиэтл" 24+17=41, 54, 90 - й.
А. Овечкин "Вашингтон" 16+25=41, 51, 91 - й.
Д. Годро "Коламбус" 8+32=40, 55, 98 - й.
К. Бедард "Чикаго" 17+22=39, 43, 101 - й.
Т. Гертл "Сан Хосе" 15+19=34, 48, 125 - й.
+9
-5
+4
Ответ Алекс Баландин
Радостно что противостояние Сакик - Айзерман нашло свое продолжение, в том смысле, что две легенды сейчас связанны со своими командами. Это очень красивая история. И как тут серию из Саус парка не вспомнить))
хоть Детройт пока в игре но в ПО делать нечего,без волевая команда,не пройдут первый раунд,наших в нём нет,болеть будем за наших мужиков ,🚩🇷🇺ОрлыиТампа разберутся,Сане иКучу стату поправить,Панаре забить,наших будет больше 20,удачи всем,
+4
-1
+3
Кучеров клюшкой по лицу - за это удаление вашику 😂😂😂
+3
0
+3
У Брэда Маршанда - 398 голов за карьеру, если забьет 2, станет 5м игроком в истории клуба с 400 голами.
У Давида Пастрняка - 699(337+362), одно очко и станет 10м игроком в истории клуба набравшим 700 очков.
+4
-1
+3
А вот и Крайдер 29я с передачи Шестеркина и Панары
+2
0
+2
Бродзински за копейки играет, а пользы от него вагон.
+2
0
+2
Какую красоту нарисовал Шестеркин. Шикарная передача!
+2
0
+2
Ответ Барин
чо за мурло минусует? покажись, чучело
Я тебя не минусую, но если покажется тот, кто минусует, то что ты сделаешь, смешной?
+5
-3
+2
Птицбургу принять
+8
-6
+2
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
И +2 очка в копилку Тампе. Согласен?)
Тогда уж лучше 7:8 после буллитов, тампе 2 очка и Кэпам одно, Сане 4+3 и Никите 3+4 , устраивает?
+2
0
+2
Игорь ассист
+2
0
+2
Ответ я купил Джили!!!
Пастрняк че то отстал :( заруба между тремя глыбами будет знатная
В начале сезона ESPN давали прогноз на Пастрняка 9 - е итоговое место(105 очков). По месту на сегодня идёт выше, а по очкам (сезон продолжается) рановато делать выводы.
+1
0
+1
Ответ Барин
кто ты, воин?
Болельщик НХЛ
+5
-4
+1
Саня отмечает 23 февраля, Никитос, Вася, парни из программы кстати тоже, поэтому сегодня могут и не сыграть
+2
-1
+1
Ответ Барин
Вася засушит, Куч забросит. За Тампу!
Сашка должен забивать, а Василь должен помочь
+2
-1
+1
Ошиииии , как так блииин
+3
-2
+1
Еееееееее обе кубель харош !!!!!
+3
-2
+1
Еееее Мантаааа! ноунейм случайно сократил преимущество, Энтони вернул равновесие
+1
0
+1
классный хит трубы
+1
0
+1
Ответ Igbin
Можно ли в силу географического соседства соперничающих команд считать матчи Сиэтла с Ванкувером особенно принципиальными, чем-то похожим на дерби?
Конечно, как и по географическому так и по «водному» аспекту)
+2
-1
+1
Ответ Mephi027
Овечкин имеет больше очков за игру чем Годро? Интересно девки пляшут
Да "Коламбус" приуныл, да и Годро за 11 сезонов в НХЛ один раз выбил сорок шайб(ещё в " Калгари") сейчас в таблице худший результат по шайбам среди бомбардиров из всех команд 8 . А когда-то "Коламбус" с Бобровским и Панариным заставляли считаться с командой.
+1
0
+1
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