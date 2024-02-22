Наказание Алвеса могут смягчить в мае 2025-го. Он сможет покидать тюрьму днем и ездить домой на выходные при условии надлежащего поведения и выплаты компенсации жертве

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Наказание Дани Алвеса может быть смягчено в мае 2025 года.

Сегодня суд приговорил бывшего игрока «Барселоны» к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в декабре 2022-го. Помимо реального срока, Алвес также приговорен к 5 годам заключения условно. Он также должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.

Как передает Marca, согласно законодательству Испании, по прошествии 2 лет и 4 месяцев тюремного срока заключенный имеет право запросить третью пенитенциарную степень, предполагающую ряд послаблений.

На данный момент Алвес, находящийся под стражей с 20 января 2023-го, пробыл в тюрьме 1 год и 1 месяц – это значит, что начиная с мая 2025-го Дани сможет претендовать на определенные льготы при условии надлежащего поведения и развития «культурной и профессиональной деятельности» в период заключения, а также выплаты компенсации жертве.

К таким льготам относится, например, возможность покидать тюрьму в течение дня и ездить домой на выходные.

В случае, если Алвесу не удастся добиться этого, он может быть условно досрочно освобожден в январе 2026 года после отбытия 2/3 срока наказания.

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное

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48 комментариев
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Отлично. На выходные может и в клубы заезжать.
+62
-1
+61
Ответ Антон Фалафель
Отлично. На выходные может и в клубы заезжать.
Главное в уборную не заходить
+40
0
+40
Ответ Ферзь на р1
Был я в тюрьме в Вене, и Варшаве. Ничего хорошего там нет, если кто думает что в Европе тюрьмы санаторий, и курорты , то ошибаетесь, мало чем отличаются от российских тюрьм, и то в России решают бабки, можно что угодно в тюрьме иметь, если есть капуста на кармане, и телефоны будут, кишку набить ништяками, и лялки разные. В Европе иначе работает система, там менты особо не продажные, и соответственн режим строже. А насчет Даньки Алвеса, у него думаю все впорядке там
За что чалился?
+23
0
+23
Ответ Антон Фалафель
Отлично. На выходные может и в клубы заезжать.
Со "Спартаком" контракт подписать.
+13
-2
+11
Хорошая пенитециарная система, гуманная
+9
0
+9
Ответ Ферзь на р1
Был я в тюрьме в Вене, и Варшаве. Ничего хорошего там нет, если кто думает что в Европе тюрьмы санаторий, и курорты , то ошибаетесь, мало чем отличаются от российских тюрьм, и то в России решают бабки, можно что угодно в тюрьме иметь, если есть капуста на кармане, и телефоны будут, кишку набить ништяками, и лялки разные. В Европе иначе работает система, там менты особо не продажные, и соответственн режим строже. А насчет Даньки Алвеса, у него думаю все впорядке там
Хорошие тюрьмы только в Скандинавии, неслучайно там наиболее высокий уровень жизни даже по западным меркам
+10
-1
+9
Ответ Champions League
По-моему это не наказание, а почётная ссылка Правда до уровня Спартака ещё далеко, там игрок за избиение жены и торговлю наркотиками играет в футбол и тренируется, как ни в чём не бывало
Такому надо поучиться ещё. Бесплатное проживание в Барселоне ночью, питание утром и вечером, осмотр местных достопримечательностей днём. Просто мечта туриста!
+11
-2
+9
Ответ nata shima
Все таки 150тыс. она получит. Перепихнулась в клубе со звездой и получила за это квартиру. Плюс она все сделала грамотно,не пиарясь. Наши женщины живут по 15-20 лет в бракe,ждут пока муж выплатит ипотеку и потом уже отжимают квартиру разводом. А тут за пару минут. Отлично!
Не защищаю ее, но на 150к в Испании с трудом мне кажется купишь квартиру, ну может студию какую нибудь.
+12
-3
+9
Все таки 150тыс. она получит. Перепихнулась в клубе со звездой и получила за это квартиру. Плюс она все сделала грамотно,не пиарясь. Наши женщины живут по 15-20 лет в бракe,ждут пока муж выплатит ипотеку и потом уже отжимают квартиру разводом. А тут за пару минут. Отлично!
+21
-12
+9
день на спортивном сайте. Утром продолжение уголовной истории Промеса.В обед высказывания Медведева про политику. Ближе к вечеру история про уголовное дело Алвеса. в перерыве анонс матчей КХЛ.)))
+5
0
+5
Ответ vfhmsqqp7v
За что чалился?
В свое время хаты выхлопывал, ветер в бошке гулял, тянуло на романтику всю эту, но ценее свободы ничего нету.
+5
-2
+3
Был я в тюрьме в Вене, и Варшаве. Ничего хорошего там нет, если кто думает что в Европе тюрьмы санаторий, и курорты , то ошибаетесь, мало чем отличаются от российских тюрьм, и то в России решают бабки, можно что угодно в тюрьме иметь, если есть капуста на кармане, и телефоны будут, кишку набить ништяками, и лялки разные. В Европе иначе работает система, там менты особо не продажные, и соответственн режим строже. А насчет Даньки Алвеса, у него думаю все впорядке там
+10
-7
+3
Клубы РПЛ ваш выход.
+3
0
+3
Ответ Martin Naceri
Выдал информацию и сам же опроверг ее)
Дружище , давай мы будем брать простой люд, которые набиты 95% тюрьмы, и которые такие пассажиры как Альвес который на слуху, это тебе не Вася Пупкин, конечно ему подкинут условия нарядные, тут спору нет, но я же говорю о массе
+3
-1
+2
Ответ Юрий У.
Хорошие тюрьмы только в Скандинавии, неслучайно там наиболее высокий уровень жизни даже по западным меркам
Насчет Скандинавии согласен. Там сказочно, товарищ каптился на киче там 5,5 лет, в Норвегии, выходил с ним на видео связь, комната, как в неплохом отелем все есть, с видом шикарном , пайка добротная, не мусор всякий
+6
-4
+2
Ответ Ферзь на р1
Был я в тюрьме в Вене, и Варшаве. Ничего хорошего там нет, если кто думает что в Европе тюрьмы санаторий, и курорты , то ошибаетесь, мало чем отличаются от российских тюрьм, и то в России решают бабки, можно что угодно в тюрьме иметь, если есть капуста на кармане, и телефоны будут, кишку набить ништяками, и лялки разные. В Европе иначе работает система, там менты особо не продажные, и соответственн режим строже. А насчет Даньки Алвеса, у него думаю все впорядке там
Выдал информацию и сам же опроверг ее)
+3
-1
+2
Ответ nata shima
Все таки 150тыс. она получит. Перепихнулась в клубе со звездой и получила за это квартиру. Плюс она все сделала грамотно,не пиарясь. Наши женщины живут по 15-20 лет в бракe,ждут пока муж выплатит ипотеку и потом уже отжимают квартиру разводом. А тут за пару минут. Отлично!
Шкурная логика
+2
-1
+1
Ответ k9xjcbp5ym
Не защищаю ее, но на 150к в Испании с трудом мне кажется купишь квартиру, ну может студию какую нибудь.
Это не так важно,мы тут не про недвижимость говорим,но если что мой знакомый купил 2х комнутную в Мадриде 70м2,как раз за 150к.
+3
-2
+1
Ответ Barsenoga
Алвес выграл много кубков за мою барсу и заработал много денег с ними легко будет найти ту промадридскую ночную бабочку это урок местным говорливым школьникам у меня тоже много денег.
Ничего не понятно, но очень интересно
+1
0
+1
Ответ k9xjcbp5ym
Не защищаю ее, но на 150к в Испании с трудом мне кажется купишь квартиру, ну может студию какую нибудь.
Ипотеку возьмет с первонач.взносом😁
0
0
0
Ответ Ферзь на р1
Был я в тюрьме в Вене, и Варшаве. Ничего хорошего там нет, если кто думает что в Европе тюрьмы санаторий, и курорты , то ошибаетесь, мало чем отличаются от российских тюрьм, и то в России решают бабки, можно что угодно в тюрьме иметь, если есть капуста на кармане, и телефоны будут, кишку набить ништяками, и лялки разные. В Европе иначе работает система, там менты особо не продажные, и соответственн режим строже. А насчет Даньки Алвеса, у него думаю все впорядке там
Ну польские действительно мало чем отличаются от наших, порядки схожи.
+1
-1
0
Ответ Ферзь на р1
Был я в тюрьме в Вене, и Варшаве. Ничего хорошего там нет, если кто думает что в Европе тюрьмы санаторий, и курорты , то ошибаетесь, мало чем отличаются от российских тюрьм, и то в России решают бабки, можно что угодно в тюрьме иметь, если есть капуста на кармане, и телефоны будут, кишку набить ништяками, и лялки разные. В Европе иначе работает система, там менты особо не продажные, и соответственн режим строже. А насчет Даньки Алвеса, у него думаю все впорядке там
Перед тобой стремительная горная река и тебе нужно перебраться на другой берег. В реке есть пуды.
Как переберешься на другой берег?
0
0
0
Ответ k9xjcbp5ym
Не защищаю ее, но на 150к в Испании с трудом мне кажется купишь квартиру, ну может студию какую нибудь.
легко. и не студию и не квартиру а дом на берегу моря даже. ценники в Испании очень мягкие. дом 140 т стоит. а за 150 можно топ квартиру трёшку взять.
0
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Ответ Гномович!
Пусть добавят еще 4 года ныряльщику, за позорную симуляцию в ЛЧ 2011 за которую удалили Пепе.
поплачь об этом ещё раз 10, может быть кто-то забайтится все таки. а пока что 0/8 бро)
+1
-1
0
Ответ Гномович!
Пусть добавят еще 4 года ныряльщику, за позорную симуляцию в ЛЧ 2011 за которую удалили Пепе.
Там как-бы за насилование сел, а не за то как он нырял в футболе и унижал Роналду
+5
-5
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Ответ MMoP
Такому надо поучиться ещё. Бесплатное проживание в Барселоне ночью, питание утром и вечером, осмотр местных достопримечательностей днём. Просто мечта туриста!
есть похожие знакомые чики в Барселоне? рванули вместе?)))
0
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Ответ Champions League
По-моему это не наказание, а почётная ссылка Правда до уровня Спартака ещё далеко, там игрок за избиение жены и торговлю наркотиками играет в футбол и тренируется, как ни в чём не бывало
Он тебя тоже избил что ли ?))
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Короче, годик посидит, потом в пионерлагерь переедет
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АХАХАХА. "Зона комфорта" - только теперь не Гарик Харламов в главной роли, а Дани Алвес)))
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А где шутки про аналогии с Кокориным? Спортс уже не тот(
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