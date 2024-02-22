Палестинский арбитр, его жена и четверо детей погибли при атаке Израиля на город в Секторе Газа. АФК выразила соболезнования

Теги происшествия судьи Азиатская футбольная конфедерация Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

Палестинский футбольный судья и его семья погибли из-за боевых действий в регионе.

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) сообщила, что лайнсмен Мохаммед Хаттаб, его жена, четверо детей и другие члены семьи погибли в результате атаки Израиля на город Дейр-эль-Балах в Секторе Газа.

Президент организации Шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа выразил свои соболезнования в связи с гибелью семьи арбитра. 

«Я глубоко опечален и ошарашен известием о шокирующей кончине Мохаммеда Хаттаба и его семьи. Мы едины с Палестинской футбольной ассоциацией (PFA) в трауре в связи с этой утратой», – сказал глава АФК.

«Соболезнования президента АФК отражают мрачные чувства, разделяемые футбольными болельщиками по всей Азии, поскольку они оплакивают безвременную кончину уважаемого арбитра и его семьи, невинных жертв продолжающегося конфликта.

Мысли и молитвы АФК и остального азиатского футбольного сообщества обращены к близким Мохаммеда Хаттаба, PFA и палестинской футбольной семье в этот тяжелый период скорби», – говорится в заявлении конфедерации.

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95 комментариев
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Ну и это не Геноцид? И сколько ещё таких же семей, детей, стариков, женщин погибло от рук борцунов с террористами?
+93
-15
+78
Ответ Чебурашка от Гены
Ну и это не Геноцид? И сколько ещё таких же семей, детей, стариков, женщин погибло от рук борцунов с террористами?
сейчас тебе расскажут, что судья, его жена и дети первыми напали на Израиль.
+72
-8
+64
Никто ничего не скажет, мир прогнил совсем.
+59
-2
+57
Это другое ребята.
+45
-7
+38
Израиль - страна террорист
+44
-11
+33
евреи=нацисты
+43
-15
+28
Четверо детей. Семья. Нет слов, политиканы Израиля и приспешники, горите в аду, мерзота
+36
-8
+28
Наверное он лично атаковал Израиль да?
+29
-4
+25
Ответ Чебурашка от Гены
Ну и это не Геноцид? И сколько ещё таких же семей, детей, стариков, женщин погибло от рук борцунов с террористами?
Израилю прямой выход на ЧМ!
+25
-6
+19
Израиль так использует свое право на защиту ! Израиль имеет право убивать всех без разбору , если ты так не считаешь ,то ты антисемит
+19
-2
+17
так выглядит демократия по мнению сша
+21
-5
+16
Ответ Клей Томпсон
Комментарий удален пользователем
ты мерзок и смешон
+13
-2
+11
АФК выразила соболезнования...а остальная "дружная" футбольная семья в лице ФИФА,УЕФА и прочие "независимые" организации"?
+12
-1
+11
Вот только не надо смешивать политику и футбол. Это только с Россией можно. А с Израилем - этодругое!
+10
-1
+9
Насколько я понимаю, его дети были главными террористами
+13
-4
+9
Ответ Новый тренер ФК Спартак
евреи=нацисты
С этим даже спорить глупо. Главные фашисты 21 века
+14
-6
+8
Сейчас поутихла эта тема, редко, что-то в телеграм каналах попадается, но, что попадается, в сотни раз серьезнее, этой истории, там даже не пытаются жизни мирных сохранить, они для них все террористы
+9
-2
+7
Не погибли, а отправились с помощью демократических бомб в демократический рай
+11
-5
+6
Неужели тут найдутся умники,которые оправдают этих убийц детей и женщин,больше ни на что неспособных
+8
-2
+6
Израиль - оплот демократии на БВ, так что всё правильно, правильные-демократичные жертвы, США одобряют и поддерживают...
+7
-2
+5
Ответ Diego 95
Неужели тут найдутся умники,которые оправдают этих убийц детей и женщин,больше ни на что неспособных
Да легко . И мы знаем, кто эти люди на сайте. Ток немногие сейчас рискнут высунуться.
+6
-1
+5
Ну это точно повод забанить Россию еще лет на 10 на все соревнования. Ну что за агрессоры
+4
-1
+3
Блинкин же всё уже обяснил: Это война, гибель гражданских обычное дело и нечего больше говорить 🤡
Хотя когда после удара РФ по военным объектам в У, одна из ПВО упала на дом и там погибли люди, тот же Блинки рыдала на камеру и удивлялся чудовищности момента 🤡
+7
-4
+3
Ответ Рэд Уайт
а ведь художник не дурак был жаль недобил
Ума нет
+5
-2
+3
Ответ Клей Томпсон
Комментарий удален пользователем
Желаю тебе того же
+5
-2
+3
Ответ ss_podonok
хамас строил свои тоннели под жилыми домами, где хранил оружие и заложников с 7.10. а виноват израиль🤡
Давайте теперь расфигачим все города вообще где есть военные обьекты
+3
0
+3
Израиль+ сша+ бриты= Убийцы
+5
-2
+3
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Развязаны ли руки у России после украинских ихтамнетов в Чечне 94, или у иракцев в отношении Штатов после 2003?
+5
-2
+3
Это другое
+4
-2
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Ты бы бабу свою поучил щи варить. 😊
или борщ ))
+2
0
+2
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