Палестинский арбитр, его жена и четверо детей погибли при атаке Израиля на город в Секторе Газа. АФК выразила соболезнования
Палестинский футбольный судья и его семья погибли из-за боевых действий в регионе.
Азиатская футбольная конфедерация (АФК) сообщила, что лайнсмен Мохаммед Хаттаб, его жена, четверо детей и другие члены семьи погибли в результате атаки Израиля на город Дейр-эль-Балах в Секторе Газа.
Президент организации Шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа выразил свои соболезнования в связи с гибелью семьи арбитра.
«Я глубоко опечален и ошарашен известием о шокирующей кончине Мохаммеда Хаттаба и его семьи. Мы едины с Палестинской футбольной ассоциацией (PFA) в трауре в связи с этой утратой», – сказал глава АФК.
«Соболезнования президента АФК отражают мрачные чувства, разделяемые футбольными болельщиками по всей Азии, поскольку они оплакивают безвременную кончину уважаемого арбитра и его семьи, невинных жертв продолжающегося конфликта.
Мысли и молитвы АФК и остального азиатского футбольного сообщества обращены к близким Мохаммеда Хаттаба, PFA и палестинской футбольной семье в этот тяжелый период скорби», – говорится в заявлении конфедерации.
Хотя когда после удара РФ по военным объектам в У, одна из ПВО упала на дом и там погибли люди, тот же Блинки рыдала на камеру и удивлялся чудовищности момента 🤡