Палестинский арбитр, его жена и четверо детей погибли при атаке Израиля на город в Секторе Газа. АФК выразила соболезнования

Палестинский футбольный судья и его семья погибли из-за боевых действий в регионе.

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) сообщила, что лайнсмен Мохаммед Хаттаб, его жена, четверо детей и другие члены семьи погибли в результате атаки Израиля на город Дейр-эль-Балах в Секторе Газа.

Президент организации Шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа выразил свои соболезнования в связи с гибелью семьи арбитра.

«Я глубоко опечален и ошарашен известием о шокирующей кончине Мохаммеда Хаттаба и его семьи. Мы едины с Палестинской футбольной ассоциацией (PFA) в трауре в связи с этой утратой», – сказал глава АФК.

«Соболезнования президента АФК отражают мрачные чувства, разделяемые футбольными болельщиками по всей Азии, поскольку они оплакивают безвременную кончину уважаемого арбитра и его семьи, невинных жертв продолжающегося конфликта.

Мысли и молитвы АФК и остального азиатского футбольного сообщества обращены к близким Мохаммеда Хаттаба, PFA и палестинской футбольной семье в этот тяжелый период скорби», – говорится в заявлении конфедерации.