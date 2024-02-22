«Краснодар» подписал вингера «Ботафого» Са. Контракт – до 2025-го
«Краснодар» объявил о подписании вингера Виктора Са.
29-летний футболист перешел в российский клуб из «Ботафого», подписав контракт до июня 2025 года.
В сезоне-2024 Са провел 9 матчей за бразильскую команду, не отметившись результативными действиями.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
В Зените кто из воспитанников в основе в старте выходит ? Ответь сам на свой вопрос .
Получается 4 воспитанника, Кривцов и 6 легионеров
Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан (аренда), Родригао, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Фернандес (де-юре не легионер), Ду Кейрос (аренда), Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра, Изидор - 14 легионеров (10 бразильцев, 2 колумбийца, 1 серб, 1 француз) + российский бразилец Фернандес.
Краснодар, "состоящий из воспитанников": Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Кастаньо, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Са, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда) - 15 легионеров (8 латиноамериканцев, 6 африканцев, 1 европеец).
- как болельщики Спартака отмазывают Промеса;
- как болельщики, которые ненавидят Зенит, горят, что в Спартаке и Краснодаре легионеров почти столько же.