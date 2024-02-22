«Краснодар» подписал вингера «Ботафого» Са. Контракт – до 2025-го

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«Краснодар» объявил о подписании вингера Виктора Са.

29-летний футболист перешел в российский клуб из «Ботафого», подписав контракт до июня 2025 года. 

В сезоне-2024 Са провел 9 матчей за бразильскую команду, не отметившись результативными действиями. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

31 комментарий
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Ответ Камбоджа Иванов
Воспитали на одного легионера больше, чем Зенит, получается. Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан (аренда), Родригао, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Фернандес (де-юре не легионер), Ду Кейрос (аренда), Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра, Изидор - 14 легионеров (10 бразильцев, 2 колумбийца, 1 серб, 1 француз) + российский бразилец Фернандес. Краснодар, "состоящий из воспитанников": Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Кастаньо, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Са, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда) - 15 легионеров (8 латиноамериканцев, 6 африканцев, 1 европеец).
к чему эта писанина? в Краснодаре свои воспитанники на ведущих ролях, пока вы игроков основы в дубль переводите чтобы формально соблюсти лимит по воспитанникам в команде
+45
-17
+28
Ответ Геннадий Киселев
Комментарий скрыт
да лучше такие чем наркоторговцы из Голандии
+14
-4
+10
Чаще всего играет левого атакующего полузащитника,может сыграть и справа.Играл 2 сезона в Вольфсбурге пару лет назад.Сейчас по сайту whoscored,у него одна из лучших средних оценок в Ботафого.Контракт на 1,5 года,уж лучше он чем никого.
+11
-2
+9
Ответ Камбоджа Иванов
Воспитали на одного легионера больше, чем Зенит, получается. Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан (аренда), Родригао, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Фернандес (де-юре не легионер), Ду Кейрос (аренда), Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра, Изидор - 14 легионеров (10 бразильцев, 2 колумбийца, 1 серб, 1 француз) + российский бразилец Фернандес. Краснодар, "состоящий из воспитанников": Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Кастаньо, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Са, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда) - 15 легионеров (8 латиноамериканцев, 6 африканцев, 1 европеец).
Это ты к чему ? Железный старт Краснодара : Волков , Сафонов , Черников, Сперцян. Про 11 человек никто не говорит сейчас, но вектор развития задан .
В Зените кто из воспитанников в основе в старте выходит ? Ответь сам на свой вопрос .
+13
-6
+7
Ответ Гоша Петров
а как ты там 3 года насчитал если контракт до лета 2025 года
Кто-то ещё в 2022.
+6
0
+6
Ответ Камбоджа Иванов
Воспитали на одного легионера больше, чем Зенит, получается. Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан (аренда), Родригао, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Фернандес (де-юре не легионер), Ду Кейрос (аренда), Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра, Изидор - 14 легионеров (10 бразильцев, 2 колумбийца, 1 серб, 1 француз) + российский бразилец Фернандес. Краснодар, "состоящий из воспитанников": Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Кастаньо, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Са, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда) - 15 легионеров (8 латиноамериканцев, 6 африканцев, 1 европеец).
А с вами по другому нельзя, Допустим Краснодар будет если играть воспитанниками своей академии и Зенит воспитанниками своей то Краснодар минимум в первой восьмерке будет, а Зенит точно в ФНЛ вылетит
+27
-22
+5
Осталось подписать молодого таланта из Китая по фамилии Си
+6
-2
+4
Игрок с опытом Бундеслиги, 29 лет самый возраст, будет полезен Краснодару на 3 года точно. Свиду классный трансфер.
+8
-5
+3
Ответ sebastian1410
Круговой выходил, но его скорее сгноят в дубле. Чистякова обвиняли в сдаче матча Ахмату, чуть до детектора лжи не дошло. Отправили за Зенит-3 играть в Сочи. Из воспитанников остается только Кержаков. Просто вратаря долго найти не могут, а то давно бы и от Михаила избавились.
У Зенита в основе один воспитанник (Кержаков) и того скоро воспитанник Краснодара вытеснит (Адамов)
+4
-1
+3
Ответ Алексей Мясников
Подтверждаю. Восемь иностранцев на поле и трое воспитанников на ведущих ролях.
Оптимальный основной состав Краснодара - Сафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Оласа, Черников, Сперцян, Кривцов, Кади, Баши, Кордоба.
Получается 4 воспитанника, Кривцов и 6 легионеров
+4
-1
+3
Воспитали на одного легионера больше, чем Зенит, получается.

Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан (аренда), Родригао, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Фернандес (де-юре не легионер), Ду Кейрос (аренда), Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра, Изидор - 14 легионеров (10 бразильцев, 2 колумбийца, 1 серб, 1 француз) + российский бразилец Фернандес.

Краснодар, "состоящий из воспитанников": Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Кастаньо, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Са, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда) - 15 легионеров (8 латиноамериканцев, 6 африканцев, 1 европеец).
+37
-34
+3
Ответ Гоша Петров
Чаще всего играет левого атакующего полузащитника,может сыграть и справа.Играл 2 сезона в Вольфсбурге пару лет назад.Сейчас по сайту whoscored,у него одна из лучших средних оценок в Ботафого.Контракт на 1,5 года,уж лучше он чем никого.
4+4 за прошлый сезон? это круто? и в этом в слабом чемпе штата 0 в 8 играх тотальный
+2
-1
+1
Ответ dreamstep
Игрок с опытом Бундеслиги, 29 лет самый возраст, будет полезен Краснодару на 3 года точно. Свиду классный трансфер.
а как ты там 3 года насчитал если контракт до лета 2025 года
0
0
0
Ответ Камбоджа Иванов
Воспитали на одного легионера больше, чем Зенит, получается. Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан (аренда), Родригао, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Фернандес (де-юре не легионер), Ду Кейрос (аренда), Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра, Изидор - 14 легионеров (10 бразильцев, 2 колумбийца, 1 серб, 1 француз) + российский бразилец Фернандес. Краснодар, "состоящий из воспитанников": Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Кастаньо, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Са, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда) - 15 легионеров (8 латиноамериканцев, 6 африканцев, 1 европеец).
Ну как бы в Краснодаре воспитанники хотя бы есть и они играют: Сафонов, Агкацев, Волков, Черников, Сперцян, Кокшаров, Арутюнян. А в Зените разве что престарелый Кержаков и те кто случайно на поле попадает что бы в лимит хотя бы вписаться.
+6
-6
0
Ответ ivan1345
Это ты к чему ? Железный старт Краснодара : Волков , Сафонов , Черников, Сперцян. Про 11 человек никто не говорит сейчас, но вектор развития задан . В Зените кто из воспитанников в основе в старте выходит ? Ответь сам на свой вопрос .
Круговой выходил, но его скорее сгноят в дубле. Чистякова обвиняли в сдаче матча Ахмату, чуть до детектора лжи не дошло. Отправили за Зенит-3 играть в Сочи. Из воспитанников остается только Кержаков. Просто вратаря долго найти не могут, а то давно бы и от Михаила избавились.
+4
-4
0
Ответ Камбоджа Иванов
Воспитали на одного легионера больше, чем Зенит, получается. Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан (аренда), Родригао, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Фернандес (де-юре не легионер), Ду Кейрос (аренда), Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра, Изидор - 14 легионеров (10 бразильцев, 2 колумбийца, 1 серб, 1 француз) + российский бразилец Фернандес. Краснодар, "состоящий из воспитанников": Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Кастаньо, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Са, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда) - 15 легионеров (8 латиноамериканцев, 6 африканцев, 1 европеец).
Бесконечно можно смотреть на 2 вещи:
- как болельщики Спартака отмазывают Промеса;
- как болельщики, которые ненавидят Зенит, горят, что в Спартаке и Краснодаре легионеров почти столько же.
+6
-6
0
Краснодар усиливается без помпы...
0
0
0
Ответ sebastian1410
Круговой выходил, но его скорее сгноят в дубле. Чистякова обвиняли в сдаче матча Ахмату, чуть до детектора лжи не дошло. Отправили за Зенит-3 играть в Сочи. Из воспитанников остается только Кержаков. Просто вратаря долго найти не могут, а то давно бы и от Михаила избавились.
Согласнен с вами у Краснодара большая часть игроков воспитоники Краснодара
+1
-1
0
Ответ Камбоджа Иванов
А можно состав Краснодара на матчи с Зенитом и ЦСКА?
да можешь сам посмотреть, заодно посмотри кто там результат делал
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