«Краснодар» подписал вингера «Ботафого» Са. Контракт – до 2025-го

«Краснодар» объявил о подписании вингера Виктора Са.

29-летний футболист перешел в российский клуб из « », подписав контракт до июня 2025 года.

В сезоне-2024 Са провел 9 матчей за бразильскую команду, не отметившись результативными действиями.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.