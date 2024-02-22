Дмитрий Медведев: «Спорт – это бизнес, политика и в ряде случаев преступность. Это нужно иметь в виду, когда мы решаем, участвуем или не участвуем в мероприятиях»
Дмитрий Медведев заявил, что мировой спорт находится в кризисе.
«Очевидно абсолютно, что международный спорт находится в кризисе. Вообще профессиональный спорт сегодня абсолютно не соответствует заветам Пьера де Кубертена.
Спорт – это бизнес, спорт – это политика и спорт в ряде случаев – это преступность. И это тоже нужно иметь в виду, когда мы принимаем решения, участвуем или не участвуем в тех или иных мероприятиях.
Но страдают те, кто посвятил свою жизнь спорту, – наши спортсмены. И, действительно, их очень жаль.
Когда все вернется в нормальное русло, я не знаю. Потому что впереди великих заветов отцов-основателей международной спортивной жизни идет политика. Но это же абсолютно очевидно», – сказал зампред Совбеза РФ Медведев.
Трезвый что ли?
Давайте точно цитировать классику
так профспорт и 100 лет назад не соответствовал ни разу.
потому что заветы кубертена исключительно про любительский спорт, который сегодня, по сути, частью исчез, а частью ушел в физкультуру.
Ирония судьбы, кубертен ратовал за пропаганду спорта,
а сегодня лучшая реклама «за спорт» это как раз профессиональный спорт + телевизор.
многие идеи и заветы кубертена уже 50 лет как устарели,
по кубертену на олимпиаде соревновались не только атлеты, но еще были например конкурсы искусств, включенные в программу игр. в 1948 их нафиг отменили.
не стоит всюду вставлять кубертена как идеал и светоч, он воссоздавал ОИ по древне-греческому образцу.
а жизнь уже серьезно подкорректировала игры под современность.
С праздником!
Юлиус Эвола.