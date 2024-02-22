Дмитрий Медведев: «Спорт – это бизнес, политика и в ряде случаев преступность. Это нужно иметь в виду, когда мы решаем, участвуем или не участвуем в мероприятиях»

Теги бизнес Дмитрий Медведев Политика Р-Спорт Пьер де Кубертен Биатлон

Дмитрий Медведев заявил, что мировой спорт находится в кризисе.

«Очевидно абсолютно, что международный спорт находится в кризисе. Вообще профессиональный спорт сегодня абсолютно не соответствует заветам Пьера де Кубертена.

Спорт – это бизнес, спорт – это политика и спорт в ряде случаев – это преступность. И это тоже нужно иметь в виду, когда мы принимаем решения, участвуем или не участвуем в тех или иных мероприятиях.

Но страдают те, кто посвятил свою жизнь спорту, – наши спортсмены. И, действительно, их очень жаль.
 
Когда все вернется в нормальное русло, я не знаю. Потому что впереди великих заветов отцов-основателей международной спортивной жизни идет политика. Но это же абсолютно очевидно», – сказал зампред Совбеза РФ Медведев.

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54 комментария
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Надо же, Анатольич дал комментарий, в котором не было угрозы применения ядерного оружия.

Трезвый что ли?
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Свобода лучше, чем несвобода. А трезвость лучше, чем пьянство
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И тут же выпил. По заветам Ерофеева ;)
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Ответ Mixalblch
И тут же выпил. По заветам Ерофеева ;)
"И немедленно выпил"
Давайте точно цитировать классику
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Прямо четко российский спорт описал
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+17
Про преступность верно подметил. Промес и Данни Алвес отвечают.
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Водка это бизнес. Грязь и политика. Поэтому я уничтожаю ее
+10
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+8
Ну, за мероприятия!
+8
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+7
Ответ igls54
Свобода лучше, чем несвобода. А трезвость лучше, чем пьянство
лучше идти чем стоять; спортом лучше заниматься чем не заниматься
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"Спорт- это политика, спорт в ряде случаев - это преступность". Ну наконец-то кто-то из наших "руководителей" выдал базу про действительное место спорта в их головах. Респект и уважуха Анатоличу за такую разоблачающую искренность. Одним махом смыл в унитаз всех мелких чиновников от спорта и прочих пропагандистов, которые всё портят воздух про "спорт вне политики".
+8
-1
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Медведев: «Спорт – это бизнес, политика и в ряде случаев преступность. --- Именно так. Он знает ситуацию в российском спорте. Министр спорта сам из преступников.
+8
-1
+7
Преступность - это вот те самые случаи в Сочи, да?
+8
-3
+5
Ответ teddy10
"И немедленно выпил" Давайте точно цитировать классику
Благодарю за поправку. Надо было в поисковике уточнить сначала
+5
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«Вообще профессиональный спорт сегодня абсолютно не соответствует заветам Пьера де Кубертена»

так профспорт и 100 лет назад не соответствовал ни разу.
потому что заветы кубертена исключительно про любительский спорт, который сегодня, по сути, частью исчез, а частью ушел в физкультуру.
Ирония судьбы, кубертен ратовал за пропаганду спорта,
а сегодня лучшая реклама «за спорт» это как раз профессиональный спорт + телевизор.
многие идеи и заветы кубертена уже 50 лет как устарели,
по кубертену на олимпиаде соревновались не только атлеты, но еще были например конкурсы искусств, включенные в программу игр. в 1948 их нафиг отменили.
не стоит всюду вставлять кубертена как идеал и светоч, он воссоздавал ОИ по древне-греческому образцу.
а жизнь уже серьезно подкорректировала игры под современность.
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У нас новый спикер. Поздравляю комментаторов
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А когда-то Дмитрий Медведев казался достаточно адекватным человеком
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Это он про спартакиаду?
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Виноградники, – это бизнес, политика и в ряде случаев преступность.
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А ещё это прямой путь в депутаты. Зачем получать высшее образование, зачем трудится в коллективах, зачем разрабатывать сложные экономические программы ? Поскакал на ковре, попрыгал на льду, побил физиономии на ринге и сразу в депутаты.
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Ответ Ivanauskas1976
"Спорт- это политика, спорт в ряде случаев - это преступность". Ну наконец-то кто-то из наших "руководителей" выдал базу про действительное место спорта в их головах. Респект и уважуха Анатоличу за такую разоблачающую искренность. Одним махом смыл в унитаз всех мелких чиновников от спорта и прочих пропагандистов, которые всё портят воздух про "спорт вне политики".
Чего-то рано он от спячки воспрял... Не к добру это...
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все он сказал верно, но он сказал про МЕЖДУнародный спорт, займитесь внутренним , национальным спортом и политика уйдет, бизнес и преступность останутся, они всегда идут рука об руку , заветы отцов основателей была химерой, провозглашенной ради той же политики и бизнеса
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Ответ Savardus
Надо же, Анатольич дал комментарий, в котором не было угрозы применения ядерного оружия. Трезвый что ли?
Из других его сегодняшних комментариев явственно следует, что это не так.
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Ответ igls54
Свобода лучше, чем несвобода. А трезвость лучше, чем пьянство
Так, по поводу пьянства я бы не был так категоричен -))
С праздником!
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ага поздравляю. Все тут так радуются отстранению наших спортсменов. Как-будто Медведев сказал не правду. Мозгов хватает только на тупые шуточки про водку. Скажи тоже самое западный спикер, то были бы сплошь восторженные комментарии и респектовали бы.
ГЕНАЦВАЛЕ, мы вас тамадой не выбирали, говорите только за себя, а не за всех других.
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Ответ igls54
Свобода лучше, чем несвобода. А трезвость лучше, чем пьянство
Каждый обладает свободой настолько, насколько он того заслуживает, в зависимости от своего склада и личного достоинства.

Юлиус Эвола.
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В головах кризис
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А про газ по 5 тыс???
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Ответ Антон Александров
Прямо четко российский спорт описал
Открой фотку Симоны Байлз.
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Ответ Can
лучше идти чем стоять; спортом лучше заниматься чем не заниматься
Эх, молодёжь... Лучше идти, чем бежать. Лучше стоять, чем идти. Лучше сидеть в кресле, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть в кресле. Шутка есличо. Но в каждой шутке...))
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Тихонов обиделся, но промолчал.
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