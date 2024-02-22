Промес предложил лично дать показания в Нидерландах по делу о наркотиках – при условии, что его не арестуют. Прокуратура отказала, предложение остается в силе

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес готов приехать в Нидерланды для дачи показаний при одном условии.

Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Промес объявлен в международный розыск, он вправе обжаловать приговор в течение двух недель после вынесения.

По информации РБК, Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением, что готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют.

Квинси готов приехать в Нидерланды при условии безопасного проезда и гарантий, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора.

В пресс-службе прокуратуры Нидерландов подтвердили, что адвокат игрока «Спартака» ранее обращался к ним с просьбой о безопасном проезде, но получил отказ. Источники в окружении футболиста отмечают, что предложение Промеса остается в силе.

В нидерландской прокуратуре отметили, что Промес имеет право лично представить позицию в апелляционной инстанции.

«Однако он не обязан присутствовать в суде [апелляционной инстанции] лично. Он может решить полностью передать свою защиту в руки своего адвоката, как он сделал в суде», – добавили в ведомстве.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А забанить в РПЛ? Ответы на наивные вопросы

Материалы по теме

73 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чел еще и условия ставит)
+109
-18
+91
А еще требует предоставить ему два чемодана с деньгами и вертолёт, иначе он за себя не отвечает
+60
-3
+57
Ответ tim_master
Предлагает и условия ставит немного разные вещи)
В тексте написано - при условии )
+57
-8
+49
Настолько авторитетный парень, что ставит ультиматумы прокуратуре)))
+34
-4
+30
Ответ Данко Лазович
Настолько авторитетный парень, что ставит ультиматумы прокуратуре)))
Наркобарон, имеет право)
+27
-3
+24
В век интернета показания в суде можно давать при помощи видеоконференции.
+21
-1
+20
Ответ Aleksandr Danilov
Очень хитро
Хитрость детская, вообще-то. Но на защитников Промеса из числа спартаковцев должно произвести неизгладимое впечатление ;)
+23
-8
+15
Ответ Анастасия Канунникова
Чел еще и условия ставит)
Предлагает и условия ставит немного разные вещи)
+36
-23
+13
Знал что ему откажут)) по этому и предложил.....))
+11
-1
+10
Ответ Игорь Брага
А еще требует предоставить ему два чемодана с деньгами и вертолёт, иначе он за себя не отвечает
"А компот!?!" - "Принесите ему компот".
Приключения Шурика)
+9
-1
+8
Что мешало это сделать раньше, когда суд только рассматривал дело?
+10
-3
+7
Очень хитро
+9
-3
+6
Ответ Alex1104
Перечитайте. Там есть про слово "ранее"
Я вот не понимаю, кто меня минусует? Они не умеют читать?
В новости ясно написано:
"В пресс-службе прокуратуры Нидерландов подтвердили, что адвокат игрока «Спартака» ранее обращался к ним с просьбой о безопасном проезде, но получил отказ"
+7
-1
+6
Ответ Aleksandr Danilov
Очень хитро
Умно.
+8
-4
+4
лол, типо "давайте я приеду и расскажу", но если вы мне не поверите, то я спокойно уеду?) логика на уровне)
+5
-1
+4
Ставший надзирателем вратарь сообщил, что ждет лидера «Спартака» в тюрьме
https://sportrbc.ru/news/65d617229a7947a41dbd64fd
+4
0
+4
в зуме нельзя было? думал, эта тема после 2020 везде применяется
+4
-1
+3
Я вам такую схему расскажу, только не бейте!
+3
0
+3
Промес приедет в Нидерланды на дачу показаний при условии, что его не арестуют и вернут конфискованную партию 1.5 тонн наркоты.
+3
0
+3
Ответ Геннадий Киселев
А нельзя обменять Промеса на Уткина? Васе будет полезно посидеть в голландской тюрьме. Лишние кг заодно скинет.
В голландской тюрьме он ещё пару кг наберёт, там уровень тюрьмы выше чем у нас в гостинице космос
+5
-2
+3
Ответ Ебздрогыч
Какие условия безопасности, если уже вынесли обвинительный приглвор?
"В пресс-службе прокуратуры Нидерландов подтвердили, что адвокат игрока «Спартака» ранее обращался к ним с просьбой о безопасном проезде, но получил отказ"

Главное слово: ранее
+2
0
+2
Любому другому клубу было бы не отмыться от скрывающегося от международного наркобарыги в составе, но для Спартака норм )) Там такой бэкграунд начиная со Старостиных ))
+2
0
+2
Расшифровка переговоров Промеса с ведомством:
"во-первых, #### ты мне сделаешь, во-вторых, пошел на ###, в-третьих, что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени"
+2
0
+2
Может ему ещё прокуратура должна предоставить 5-звездочный отель? Забавно конечно )
+3
-1
+2
Какие условия безопасности, если уже вынесли обвинительный приглвор?
+6
-4
+2
Ответ Slavnov
Им верить то нельзя, говорят одно, делают другое,скажут приезжай,не тронем,а на деле посадят и повесят и то,что не делал
О, знакомая философия
+1
0
+1
Аххаха, офигенный план, надёжный как швейцарские часы!
+1
0
+1
Ответ Алексей Полиенков
Готов лично дать показания в аппеляционном суде, но только при условии, что его признают невиновным)
Он не хочет сидеть за решёткой, пока будет идти суд . А это очень длительный процесс. Потом, если оправдают, может и бабла поднять, но нафиг нужно?
+1
0
+1
Ответ ART DK
Сторонникам немедленно выдать Промеса для информации : в Нидерландах (в городе Гаага) проживает сейчас небезызвестный организатор финансовой пирамиды Эрик Гафаров, обманувший десятки тысяч наших сограждан . В Голландию он попал уже находясь в розыске по линии интерпола . Сейчас он оформляет документы как политический беженец , короче классическая жертва политический репрессий чего уж там. Так вот вопрос на засыпку - как вы думаете выдаст ли России просвещенное государство преступника или нет? Что-то мне подсказывает , что ни при каких обстоятельствах. Вопрос : а какого собственно это должна делать РФ? Я даже не беру в расчет социальный статус Промеса , а только правовой аспект. Почему мы выдавать граждан обязаны, а просвещенные господа нет? Я конечно понимаю , что многие считают их белыми господами, а себя туземцами - но не до такой же степени
Спасибо за комментарий по существу, он здесь единственный такой. Но он не найдёт поддержки - у большинства собравшихся здесь товарищей свои интересы в "деле Промеса".
0
0
0
Ответ Alex1104
Я вот не понимаю, кто меня минусует? Они не умеют читать? В новости ясно написано: "В пресс-службе прокуратуры Нидерландов подтвердили, что адвокат игрока «Спартака» ранее обращался к ним с просьбой о безопасном проезде, но получил отказ"
Они читать не умеют, они умеют только минусовать
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий