Промес предложил лично дать показания в Нидерландах по делу о наркотиках – при условии, что его не арестуют. Прокуратура отказала, предложение остается в силе

Квинси Промес готов приехать в Нидерланды для дачи показаний при одном условии.

Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста « » на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Промес объявлен в международный розыск, он вправе обжаловать приговор в течение двух недель после вынесения.

По информации РБК, Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением, что готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют.

Квинси готов приехать в Нидерланды при условии безопасного проезда и гарантий, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора.

В пресс-службе прокуратуры Нидерландов подтвердили, что адвокат игрока « » ранее обращался к ним с просьбой о безопасном проезде, но получил отказ. Источники в окружении футболиста отмечают, что предложение Промеса остается в силе.

В нидерландской прокуратуре отметили, что Промес имеет право лично представить позицию в апелляционной инстанции.

«Однако он не обязан присутствовать в суде [апелляционной инстанции] лично. Он может решить полностью передать свою защиту в руки своего адвоката, как он сделал в суде», – добавили в ведомстве.

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