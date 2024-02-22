Казахстанский «Кызыл-Жар» выиграл Кинопоиск FNL Camp, победив «Броуков» в финале. «Амкал» занял последнее место, «Спартак-2» – пятое
В Турции завершился Кубок ФНЛ.
Кинопоиск FNL Camp
Финал
«БроукБойз» – «Кызыл-Жар» – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Цмилянич (пенальти), 0:2 – Цмилянич.
«БроукБойз» (основной состав): Зириков, Рзаев, Давыдов, Жекич, Киряков, Гиля, Мазур, Соснин, Черный, Рахимов, Челидзе.
«Кызыл-Жар» (основной состав): Бабаханов, Саулет, Нижич, Сорокинс, ван дер Богарт, Чукович, Имнадзе, Абзалов, Березкин, Сабино, Цмилянич.
Матч за третье место
«Енисей» – «Родина» – 1:1 (1:1, 4:2 по буллиталити).
Голы: 0:1 – Юшин, 1:1 – Иванов.
Матч за пятое место
«Амкал» – «Спартак-2» – 1:2 (1:1).
Голы: 1:0 – Логуа (пенальти), 1:1 – Быковский, 1:2 – Шоларь.
Турнир прошел в Турции, в городе Анталья.
https://www.sports.ru/mediafootball/1115853997-aleksandr-grigoryan-v-mediafutbole-est-komandy-kotorye-gorazdo-silnee-.html