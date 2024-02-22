Казахстанский «Кызыл-Жар» выиграл Кинопоиск FNL Camp, победив «Броуков» в финале. «Амкал» занял последнее место, «Спартак-2» – пятое

Теги результаты Первая лига Енисей Вторая лига Б высшая лига Казахстан Спартак-2 Кинопоиск FNL Camp Кызыл-Жар Амкал Родина Москва Winline Медиалига БроукБойз результаты календарь Медиафутбол

В Турции завершился Кубок ФНЛ.

Кинопоиск FNL Camp

Финал

«БроукБойз» – «Кызыл-Жар» – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Цмилянич (пенальти), 0:2 – Цмилянич.

«БроукБойз» (основной состав): Зириков, Рзаев, Давыдов, Жекич, Киряков, Гиля, Мазур, Соснин, Черный, Рахимов, Челидзе.

«Кызыл-Жар» (основной состав): Бабаханов, Саулет, Нижич, Сорокинс, ван дер Богарт, Чукович, Имнадзе, Абзалов, Березкин, Сабино, Цмилянич.

Матч за третье место

«Енисей» – «Родина» – 1:1 (1:1, 4:2 по буллиталити).

Голы: 0:1 – Юшин, 1:1 – Иванов.

Матч за пятое место

«Амкал» – «Спартак-2» – 1:2 (1:1).

Голы: 1:0 – Логуа (пенальти), 1:1 – Быковский, 1:2 – Шоларь.

Турнир прошел в Турции, в городе Анталья.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сослан Маратович тащит команду в пропасть )
+6
0
+6
опять показан уровень медиафутбола)
+8
-4
+4
А сколько было воплей , по поводу переименования второй спартаковской команды. Чуть ли не всероссийский референдум хотели провести)
+4
0
+4
Кто-то сомневался в поражении Броуков?) визитная карточка же, проиграть в финале
+4
0
+4
Ответ JBa
эм? кто-то хоть раз говорил, что там играют великие футболисты или что медиалига в целом соперничает хотя бы со вторым дивизионом? это как если бы ты подходил к каждой собаке на улице и повторял "опять показан уровень собачьего интеллекта"
Александр Григорян: «В медиафутболе есть команды, которые гораздо сильнее некоторых клубов ФНЛ»
https://www.sports.ru/mediafootball/1115853997-aleksandr-grigoryan-v-mediafutbole-est-komandy-kotorye-gorazdo-silnee-.html
+4
0
+4
Кому не все равно на медиафутбол?
+3
-1
+2
опять 2-е место, кек.
+1
0
+1
Ответ IFair_PlayI
Александр Григорян: «В медиафутболе есть команды, которые гораздо сильнее некоторых клубов ФНЛ» https://www.sports.ru/mediafootball/1115853997-aleksandr-grigoryan-v-mediafutbole-est-komandy-kotorye-gorazdo-silnee-.html
Слова не мальчика, но балабола. :)
+1
0
+1
Ответ Родион Раскольников
Что за набор слов ?
Просто набор)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий