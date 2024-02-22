«Милан» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на поражение от «Ренна» (2:3)
«Милан» в гостях уступил «Ренну» в ответном стыковом матче Лиги Европы.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Несмотря на поражение, итальянский клуб пробился в 1/8 финала благодаря победе в первой игре (3:0).
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.45, «Роазон Парк»
- Голы:
- 1:0 – 11 Бурижо, 1:1 – 22 Йович, 2:1 – 54, пенальти Бурижо, 2:2 – 58 Рафаэл Леау, 3:2 – 68, пенальти Бурижо.
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Ренн –
Манданда, Дуэ (Сейду, 57), Теате, Омари, Трюффер, Бурижо, Сантамария (Матусива, 57), Дуэ (Блас, 71), Терье (Сала, 72), Гуири (Йылдырым, 84), Калимуэндо.
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Милан –
Меньян, Флоренци (Терраччано, 84), Кьер, Габбия, Эрнандес, Беннасер (Лофтус-Чик, 61), Пулишич (Чуквуэзе, 61), Рейндерс, Муса (Тиав, 80), Рафаэл Леау (Окафор, 61), Йович.
Ренн, конечно, старался, из кожи лез, но зубры, подобные Милану, этой молодой команде не по зубам.