«Милан» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на поражение от «Ренна» (2:3)

Теги Ренн Милан Лига Европы УЕФА онлайны Футбол

«Милан» в гостях уступил «Ренну» в ответном стыковом матче Лиги Европы.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на поражение, итальянский клуб пробился в 1/8 финала благодаря победе в первой игре (3:0).

Ренн Франция – Милан Италия 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
22 февраля, 20.45, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Бурижо, 1:1 – 22 Йович, 2:1 – 54, пенальти Бурижо, 2:2 – 58 Рафаэл Леау, 3:2 – 68, пенальти Бурижо.
РеннМанданда, Дуэ (Сейду, 57), Теате, Омари, Трюффер, Бурижо, Сантамария (Матусива, 57), Дуэ (Блас, 71), Терье (Сала, 72), Гуири (Йылдырым, 84), Калимуэндо.
МиланМеньян, Флоренци (Терраччано, 84), Кьер, Габбия, Эрнандес, Беннасер (Лофтус-Чик, 61), Пулишич (Чуквуэзе, 61), Рейндерс, Муса (Тиав, 80), Рафаэл Леау (Окафор, 61), Йович.
Предупреждения:
Кьер (53), Гуири (69), Меньян (79).

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38 комментариев
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Желаю кубок Милану, хотя бы из-за Жиру. Старичок отдает всего себя и приносит много пользы команде
+7
-1
+6
Бетис вылетел. Думаю итальянцы получат 5-ю путёвку. Все 7 команд в строю. У испанцев только 5. Допустим минус Лацио, но и минус Атлетико очень вероятно. Барса и Наполи 50/50.
+5
0
+5
Милан, только победа!
+7
-3
+4
Судьи валили Милан как могли, но главный клуб Италии прошёл дальше
+6
-2
+4
Впечатление такое (у меня), что Милан играл если не в полноги, то, максимум, в три четверти.
Ренн, конечно, старался, из кожи лез, но зубры, подобные Милану, этой молодой команде не по зубам.
+4
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+4
Йович молодец
+4
-1
+3
Прошли, и слава Богу.
+7
-4
+3
очень вялая игра Милана.... Победа арена благодаря двум абсолютно не обязательным отчасти левейшим пенальти и очередному приступу лени у Леао(не смотря на гол)
+3
0
+3
Ответ Гриззли
Мне просто интересно, почему он на ветках Милана трется? Зачем? И что ему плохого сделал Милан? Вроде не враги с МЮ...
Охранители 7хага в основном такие буйные
+2
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+2
Ответ Игорь Новиков
Прошли, и слава Богу.
хотелось бы поубедительнее, соперники будут не подарок дальше
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Ответ Ящик пива
Габбия и Кьяер это просто атас. Потому Ренн и накидал.
Ренн ничего не накидал, это судья накидал )
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Ответ Direct free kick
Судьи валили Милан как могли, но главный клуб Италии прошёл дальше
Давно такого убогого судейства не видел
+2
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Милан сыграл нормально и вышел. Вполне на уровне ЛЕ.
+2
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Игра очень даже смотрибельная была 👍
+2
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+2
Милану опять победы ! ✊
+4
-2
+2
Надеюсь экономили силу, а то дальше с такой игрой тяжеловато будет
+1
0
+1
Ответ Dima
очень вялая игра Милана.... Победа арена благодаря двум абсолютно не обязательным отчасти левейшим пенальти и очередному приступу лени у Леао(не смотря на гол)
Габбия и Кьяер это просто атас. Потому Ренн и накидал.
+1
0
+1
Ответ Direct free kick
Радует, что есть люди, которые помнят эту "расшифровку"
Моя любимая команда в АПЛ. Исключительно из-за названия.
+2
-1
+1
Ответ Olympiq
Ренн жалко, не заслужили вылета они
Заслужили,в первом матче Милан раскатал их. Да и сегодня игра была чисто ничейная,Милан на расслабоне был (особенно пара ЦЗ).
0
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0
Ответ Максим Кузьменко
Желаю кубок Милану, хотя бы из-за Жиру. Старичок отдает всего себя и приносит много пользы команде
С такой защитой,увы,не получится. Ну и ротация Пёли—это нечто.
0
0
0
Ответ Вадим Полищук
хотелось бы поубедительнее, соперники будут не подарок дальше
Да. Но, видимо, такой потолок.
+2
-2
0
Ответ Гриззли
Мне просто интересно, почему он на ветках Милана трется? Зачем? И что ему плохого сделал Милан? Вроде не враги с МЮ...
Наверное гладиолус. Но есть варианты ☝️
0
0
0
Ответ Ящик пива
Заслужили,в первом матче Милан раскатал их. Да и сегодня игра была чисто ничейная,Милан на расслабоне был (особенно пара ЦЗ).
Не заслужили, сегодня на поле играл в основном только Ренн. 2 мяча Милана не вытекали из логики игры
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Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
Мне просто интересно, почему он на ветках Милана трется? Зачем? И что ему плохого сделал Милан? Вроде не враги с МЮ...
+1
-1
0
Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
Западная Ветчина решает.
+1
-1
0
Ответ Ящик пива
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Локуся
Ладно, исправился😇
А нет, все ок, пеночку привез😁
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Тревожно , дальше будет куда сложнее
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Новость преподнесена великолепно.
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Ренн жалко, не заслужили вылета они
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