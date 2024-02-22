«Милан» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на поражение от «Ренна» (2:3)

«Милан» в гостях уступил «Ренну» в ответном стыковом матче Лиги Европы.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на поражение, итальянский клуб пробился в 1/8 финала благодаря победе в первой игре (3:0).

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