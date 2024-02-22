Уайт о Хабибе: «Путин подарил ему недвижимость на $20 млн после боя с Макгрегором. Он стал похож на Конора»
Дана Уайт рассказал, как изменился Хабиб Нурмагомедов после боя с Макгрегором.
«Он даже не вернулся в раздевалку после боя. Владимир Путин разговаривал с ним по телефону.
Президент России дал Хабибу и его отцу недвижимость в России на сумму в 20 миллионов долларов. Затем он поехал в мусульманские страны и получил все, о чем можно мечтать, – машины, деньги, спортивные залы.
Когда Хабиб достиг такого уровня славы, то он начал напоминать Конора Макгрегора», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре-2018. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде.
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Может все же налогоплательщики подарили? 🤡
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