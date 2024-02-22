Уайт о Хабибе: «Путин подарил ему недвижимость на $20 млн после боя с Макгрегором. Он стал похож на Конора»

Теги Владимир Путин UFC Дана Уайт MMA Хабиб Нурмагомедов Политика Абдулманап Нурмагомедов деньги Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт рассказал, как изменился Хабиб Нурмагомедов после боя с Макгрегором.

«Он даже не вернулся в раздевалку после боя. Владимир Путин разговаривал с ним по телефону.

Президент России дал Хабибу и его отцу недвижимость в России на сумму в 20 миллионов долларов. Затем он поехал в мусульманские страны и получил все, о чем можно мечтать, – машины, деньги, спортивные залы.

Когда Хабиб достиг такого уровня славы, то он начал напоминать Конора Макгрегора», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре-2018. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде.

Уайт о драке после боя Хабиба и Конора: «Это не пошло нам на пользу»

Уайт не считает Хабиба лучшим бойцом в истории: «Я бы хотел увидеть от него большего»

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какие социальные нужды с ваших же налогов... 20 мультов 💵 человеку в трусах в клетке! Заслужил! При том что с флагом 🇷🇺 он не выходит и о том что россиянин тоже как-то не часто упоминает.
+45
-7
+38
Ответ Makeav
Путин подарили? Вроде по декларации доходов он такое себе позволить не может. Может все же налогоплательщики подарили? 🤡
Наверное, продал прицеп Скиф.
+29
-1
+28
Путин подарили? Вроде по декларации доходов он такое себе позволить не может.

Может все же налогоплательщики подарили? 🤡
+28
-5
+23
Сомнительно что Уайт мог узнать, даже если это было, но окэй
+18
-4
+14
Опять наглый наброс... Если что и мог подарить Путин, то только автоприцеп и Волгу -21!
+12
0
+12
Ответ Makeav
Путин подарили? Вроде по декларации доходов он такое себе позволить не может. Может все же налогоплательщики подарили? 🤡
1897 год. Первая перепись населения.
Государь в графе «Род занятий» пишет: «Хозяин Земли Русской».
+7
-1
+6
Всё свои, кровные не жалеет🙃
+4
-1
+3
Деньги и слава поменяют любого
+4
-2
+2
Почувствуйте разницу. Один «заработал». А другой «получил».
+3
-1
+2
Ответ Dexter Morgan
А вот потом за такой бред либералы платят друг другу. А мне вчера особняк подарили за активность на sports.ru. Только никаких доказательств я вам не предоставлю.
Очень тяжело поверить в то, что самый богатый человек мира может подарить кому-то дом за гроши
+2
0
+2
Ответ Dexter Morgan
А вот потом за такой бред либералы платят друг другу. А мне вчера особняк подарили за активность на sports.ru. Только никаких доказательств я вам не предоставлю.
Везёт же! А мне всего 15 рублей за комментарий. 😁
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
А вот потом за такой бред либералы платят друг другу. А мне вчера особняк подарили за активность на sports.ru. Только никаких доказательств я вам не предоставлю.
Не ври, особняк тоже у Путина)
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
Какие социальные нужды с ваших же налогов... 20 мультов 💵 человеку в трусах в клетке! Заслужил! При том что с флагом 🇷🇺 он не выходит и о том что россиянин тоже как-то не часто упоминает.
Я думаю, это ######(враньё) процентов на 99.
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
Какие социальные нужды с ваших же налогов... 20 мультов 💵 человеку в трусах в клетке! Заслужил! При том что с флагом 🇷🇺 он не выходит и о том что россиянин тоже как-то не часто упоминает.
А ты уже поверил?
+3
-2
+1
Ответ Cruel Snake
Какие социальные нужды с ваших же налогов... 20 мультов 💵 человеку в трусах в клетке! Заслужил! При том что с флагом 🇷🇺 он не выходит и о том что россиянин тоже как-то не часто упоминает.
примат
+3
-2
+1
Прям невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Прям совсем какой-то слабый наброс. Дана так рассуждает, будто он сам продолжал Хабибу платить по 10 тыс за бой, а у Хабиба потом вдруг деньги откуда-то взялись.
+7
-6
+1
Прикормили...
0
0
0
нам остаётся только схавать это)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий