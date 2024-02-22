Алвес должен выплатить 150 тысяч евро жертве изнасилования и не может приближаться к ней 9,5 года. Суд посчитал доказанным факт несогласия девушки на секс
Стали известны детали приговора Дани Алвеса по делу об изнасиловании.
Сегодня суд приговорил бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го.
Помимо 4,5 лет реального срока, Алвес также приговорен к 5 годам заключения условно. Дани должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро и оплатить судебные издержки. Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.
Суд посчитал доказанным факт несогласия жертвы на секс и факт изнасилования. В постановлении суда говорится: «Согласие не только может быть отозвано в любое время, но также нужно для каждой из разновидностей сексуального контакта. Нет никаких доказательств, что заявительница дала свое согласие, по крайней мере, в степени вагинального проникновения».
Не очень понятно, давал ли подобное согласие сам Алвес. Нужен встречный иск, может, изнасилование было взаимным, и сесть должны оба участника процесса.
Вот это заинтересовало. Типа, позанимались сексом по обоюдному согласию, оделись и тут девушка говорит: "Я отзываю свое согласие. Поскольку оно может быть отозвано в любое время. Теперь ты должен мне 150.000 евро".
Сказала, поверили.
А где доказательства несогласия на момент секса? Очередной случай футболиста, который попался в сеть охотницы?
Усе по протоколу: сдал принял опись...