Алвес должен выплатить 150 тысяч евро жертве изнасилования и не может приближаться к ней 9,5 года. Суд посчитал доказанным факт несогласия девушки на секс

Стали известны детали приговора Дани Алвеса по делу об изнасиловании.

Сегодня суд приговорил бывшего игрока «Барселоны» и сборной к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го.

Помимо 4,5 лет реального срока, Алвес также приговорен к 5 годам заключения условно. Дани должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро и оплатить судебные издержки. Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.

Суд посчитал доказанным факт несогласия жертвы на секс и факт изнасилования. В постановлении суда говорится: «Согласие не только может быть отозвано в любое время, но также нужно для каждой из разновидностей сексуального контакта. Нет никаких доказательств, что заявительница дала свое согласие, по крайней мере, в степени вагинального проникновения».

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное