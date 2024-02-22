Алвес должен выплатить 150 тысяч евро жертве изнасилования и не может приближаться к ней 9,5 года. Суд посчитал доказанным факт несогласия девушки на секс

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Севилья Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига происшествия Футбол

Стали известны детали приговора Дани Алвеса по делу об изнасиловании.

Сегодня суд приговорил бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го.

Помимо 4,5 лет реального срока, Алвес также приговорен к 5 годам заключения условно. Дани должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро и оплатить судебные издержки. Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.

Суд посчитал доказанным факт несогласия жертвы на секс и факт изнасилования. В постановлении суда говорится: «Согласие не только может быть отозвано в любое время, но также нужно для каждой из разновидностей сексуального контакта. Нет никаких доказательств, что заявительница дала свое согласие, по крайней мере, в степени вагинального проникновения».

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное

Материалы по теме

118 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ АРТУР АЛИЕВ
"9,5 года". Спортс, может всё-таки лет
Столько лет редактору новости
+90
-8
+82
"9,5 года". Спортс, может всё-таки лет
+61
-11
+50
Дани Алвес всю карьеру оттачивал навык своевременных открываний, чтобы в тюрьме до него доходила каждая передача
+50
-7
+43
Ответ Tun
те наивные дети, которые считают, что девушка ни копейки с Алвеса не получили, видимо ничего не знают про подобные процессы
Если бы она хотела именно денег, то в десятки раз больше с него вытрясла. 150к — это для него вообще несерьёзные деньги, мб в ту ночь в клубе больше оставил.
+38
-8
+30
Ответ АРТУР АЛИЕВ
"9,5 года". Спортс, может всё-таки лет
Нет, всё-таки "года". Это произносится "девять целых, пять десятых года". Вот если бы было написано прописью "девять с половиной" - тогда "лет".
+42
-14
+28
Не знаю все как было, но как можно доказать что то, что было в туалете между двумя людьми? Тут её слово против его.
+31
-9
+22
"Нет никаких доказательств, что заявительница дала свое согласие, по крайней мере, в степени вагинального проникновения" - а какие доказательства, что не дала согласия? Я не говорю, что Алвес невиновен, просто тут получается, судя по новости, что ее слово против его.
+17
-3
+14
В общем, для каждой разновидности сексуального контакта нужно брать письменное согласие. Дорогая, меняем позицию, подпиши здесь и вот здесь.
Не очень понятно, давал ли подобное согласие сам Алвес. Нужен встречный иск, может, изнасилование было взаимным, и сесть должны оба участника процесса.
+13
-1
+12
"Согласие может быть отозвано в любое время"

Вот это заинтересовало. Типа, позанимались сексом по обоюдному согласию, оделись и тут девушка говорит: "Я отзываю свое согласие. Поскольку оно может быть отозвано в любое время. Теперь ты должен мне 150.000 евро".
+13
-1
+12
Очень слабая доказательная база 🤦‍♂️
Сказала, поверили.
+16
-7
+9
Ответ Silent2006
Нет, всё-таки "года". Это произносится "девять целых, пять десятых года". Вот если бы было написано прописью "девять с половиной" - тогда "лет".
Ха-ха-ха, а шо вы меня минусуете? Решили поспорить с правилами русского языка?))) Еще в школе не проходили склонение числительных?
+12
-5
+7
"Нет доказательств согласия"

А где доказательства несогласия на момент секса? Очередной случай футболиста, который попался в сеть охотницы?
+15
-9
+6
Ответ Born is the King
"Нет доказательств согласия" А где доказательства несогласия на момент секса? Очередной случай футболиста, который попался в сеть охотницы?
«Доказано, что потерпевшая не давала согласия, и имеются доказательства, помимо показаний истца, позволяющие считать изнасилование доказанным», — говорится в заявлении суда.
+6
-1
+5
те наивные дети, которые считают, что девушка ни копейки с Алвеса не получили, видимо ничего не знают про подобные процессы
+22
-18
+4
О, редактор походу земляк, как въезжаю в поселок написано "нам 161 лет"
+4
0
+4
Ответ Can
тоже согласен, почему суд на ее стороне? нет побоев или чего то такого например
А обязательно должны быть побои? Вы знаете что такое изнасилование?
+7
-3
+4
Позанималась кексом в туалете и заработала 150к евро. Стонкс!
+9
-5
+4
Постановление абсолютно в духе повесточки к тому же нарушающая ключевой принцип уголовного права: презумпцию невиновности. Именно сторона обвинения должна была доказывать, отсутствие согласия, а не обвиняемый доказывать, что оно было.
+5
-2
+3
Так и криминализуют секс потихоньку.
+5
-2
+3
Ответ Амин Чич
Очень слабая доказательная база 🤦‍♂️ Сказала, поверили.
Вы во время суда доказательную базу слушали чтобы так говорить?) Или вы только об этой истории на спортс читали?
+4
-1
+3
9.5 года? Автор, с русским как?)
+3
-1
+2
вагинальное проникновение... романтика..
+3
-1
+2
Согласие не только может быть отозвано в любое время, но также нужно для каждой из разновидностей сексуального контакта. Нет никаких доказательств, что заявительница дала свое согласие, по крайней мере, в степени вагинального проникновения

Усе по протоколу: сдал принял опись...
+2
0
+2
Ответ scorp19
Да нет, достаточно просто не вести развязный образ жизни. С любимого человека не нужно никакие бумаги брать. А тех кто ищет приключений себе на голову в каких-то то клубных туалетах.... честно говоря таких и не жаль.
а что мешает, например, постоянной партнерши после ссоры написать такое же заявление?
+2
0
+2
"Нет никаких доказательств, что девушка дала свое согласие" - и как это должно выглядеть? Включить камеру и "Дорогая, ты не могла бы подтвердить, что даёшь согласие на проникновение"?!
+4
-2
+2
Ответ Onion
В общем, для каждой разновидности сексуального контакта нужно брать письменное согласие. Дорогая, меняем позицию, подпиши здесь и вот здесь. Не очень понятно, давал ли подобное согласие сам Алвес. Нужен встречный иск, может, изнасилование было взаимным, и сесть должны оба участника процесса.
Даже на поцелуй.
+2
0
+2
9,5 не приближаться??.. А потом можно?.. Хе..
+3
-1
+2
Ответ Человек_Легенда
7 лет за 1,5 тонны кокаина и 4,5 года за секс в ночном клубе)
За доказанное в суде изнасилование. Легко отделался Алвес. Мог и на 9 присесть.
+2
0
+2
Ответ Циник Петербургский
"Согласие может быть отозвано в любое время" Вот это заинтересовало. Типа, позанимались сексом по обоюдному согласию, оделись и тут девушка говорит: "Я отзываю свое согласие. Поскольку оно может быть отозвано в любое время. Теперь ты должен мне 150.000 евро".
Ну если не тупить то все понятно и логично. Если девушка согласилась на оральный секс в туалете, то она может передумать после того как начала это делать и может не соглашаться на другие виды секса. И с момента, когда она выразила свой отказ, действия по принуждению к согласию являются насилием.
+1
0
+1
Ответ Циник Петербургский
"Согласие может быть отозвано в любое время" Вот это заинтересовало. Типа, позанимались сексом по обоюдному согласию, оделись и тут девушка говорит: "Я отзываю свое согласие. Поскольку оно может быть отозвано в любое время. Теперь ты должен мне 150.000 евро".
Как так? Договорились же за косарь)))
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий