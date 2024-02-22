Дани Алвес приговорен к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Севилья Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес приговорен к 4,5 года тюремного заключения.

Такое наказание бывший игрок сборной Бразилии, «Барселоны», «ПСЖ», «Ювентуса» и «Севильи» получил за изнасилование девушки в ночном клубе Барселоны, сообщает Marca.

Также Дани приговорен к 5 годам заключения условно. Он должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.

Сторона защиты может подать апелляцию на приговор в Высший суд Каталонии, затем – в Верховный суд.

С января 2023 года Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требовала для футболиста 9 лет лишения свободы. Максимальное наказание за изнасилование – 12 лет тюремного заключения.

Судебное разбирательство по этому делу проходило с 5 по 7 февраля.

Алвес в суде заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Мне не нужно было настаивать. Она встала на колени и начала делать мне минет»

Полицейский по делу Алвеса заявил, что кадры с камер наблюдения подтверждают версию об изнасиловании: «Девушка сказала, что ей нужны не деньги, а справедливость»

Директор ночного клуба в суде по делу Алвеса об изнасиловании: «Жертва указала на Дани, подтвердила проникновение. Это не было похоже на типичное «меня трогали за задницу»

229 комментариев
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Просрать все в туалете...
В прямом смысле.
+144
-6
+138
Вечер в хату
+92
-6
+86
Ответ balander09
Вечер в хату
Пасик в радость, дриблинг в сладость
+88
-2
+86
Бабы и кабаки доведут до цугундера
+83
-13
+70
4.5 норм, не десять. Из них уже годишко за спиной
+49
-1
+48
Юристы со спортса, ваши оправдания Алвеса, пожалуйста.
+56
-9
+47
Ответ ДнепрЧемпион1983
а девушка хотела большой и чистой любви а не всего этого . поэтому и ходит в клуб в два ночи и тусуется с мекиканцами и тд - про всех не написали.
да, она из библиотеки шла в 2 часа ночи, зашла пописать в ночной клуб
+53
-9
+44
хм, если б дали убежать в Бразилию, как он сам говорил, то Спартаку бы пригодился
+44
-7
+37
Если насиловал, то 4,5 как то мало. Если не насиловал, то много
+40
-3
+37
Ответ Fatony
4.5 норм, не десять. Из них уже годишко за спиной
В России также год в СИЗО за полтора идет (если не строгий режим), может и у них есть аналогия + возможность УДО, так что, возможно, скоро выйдет на свободу. Не знаю всех подробностей дела, но ощущение, что ему дали максимально мягкое наказание по их законодательству
+33
0
+33
Ответ StHappyOne
Ну что, Дани, и стоило оно того? Тюрьма, развод, позор. Стоили твои 3 минуты левака этого?
Подождем , может он тебе ответит
+31
-1
+30
Ответ mrJerico
Просрать все в туалете... В прямом смысле.
Ну, не всё прям. Всё же карьера уже была завершена, миллионы никуда через пару лет не денутся. Но то, что это мега-идиотизм с его стороны, это точно. Отделался ещё более-менее легко.
+31
-2
+29
Ответ Хозяин Свинарника
Секретарь футбольной ассоциации)))
Или членом комитета по этике…
+26
0
+26
А играл бы России - чихал бы на решение какого-то там суда. Насиловал бы,торговал наркотой, убивал братьев... Пофиг.Русские своих не выдают. Да, Квинси?
+32
-10
+22
Играющим тренером теперь будет
+22
-1
+21
а девушка хотела большой и чистой любви а не всего этого . поэтому и ходит в клуб в два ночи и тусуется с мекиканцами и тд - про всех не написали.
+43
-23
+20
Ну что, Дани, и стоило оно того? Тюрьма, развод, позор. Стоили твои 3 минуты левака этого?
+25
-5
+20
Ответ Илья Воронов
Если насиловал, то 4,5 как то мало. Если не насиловал, то много
Выбрали золотую середину
+19
0
+19
Легко отделался! Всего 4,5 года! Он уже больше года чалится, через год по удо выйдет!
+17
-1
+16
Ответ n666
В России также год в СИЗО за полтора идет (если не строгий режим), может и у них есть аналогия + возможность УДО, так что, возможно, скоро выйдет на свободу. Не знаю всех подробностей дела, но ощущение, что ему дали максимально мягкое наказание по их законодательству
Он же заплатил штраф для того, чтобы ему срезали срок вдвое. Не заплатил бы, получил бы все 9.
+14
0
+14
Изнасилование, при котором жертва была сверху на насильнике, а единственная травма это царапины на коленке.
+16
-5
+11
Ответ Ophiomorph
Юристы со спортса, ваши оправдания Алвеса, пожалуйста.
Если Промеса многие отправдывают, Дани тогда вообще не преступник со своими жалкими 4,5 годами
+12
-1
+11
Ответ mrJerico
Просрать все в туалете... В прямом смысле.
Наоборот, в туалете как раз надо было в прямом смысле срать, а не делать вот это вот все.
+10
0
+10
Ответ ДнепрЧемпион1983
а девушка хотела большой и чистой любви а не всего этого . поэтому и ходит в клуб в два ночи и тусуется с мекиканцами и тд - про всех не написали.
Раз в клуб ходит ночью, значит можно и изнасиловать, так считаешь?
+14
-4
+10
Будет ли сборная уголовников в фифе?
+10
-1
+9
Ответ Le Tallec
Будет ли сборная уголовников в фифе?
В той, которую поручил создать Путин по идее Аршавина - будет
+8
0
+8
Ответ Rainn
Комментарий скрыт
А ты предыдущие новости не читал? И баба сама виновата, что в туалет пошла и что ничего такого нет в том, чтобы трахнуть бабу в туалете.
+14
-6
+8
норм. год уже отмотал. туда-сюда за хорошее поведение, построит церковь в тюрьме или ещё что полезное и через пару лет выпустят.
+7
0
+7
Это вам не Кокорина подписать, это топ трансфер
+8
-1
+7
Осталось в ФК Бутырку центральных защитников и вратаря найти и можно в Медиалигу заявляться
+9
-2
+7
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