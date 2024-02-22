Дани Алвес приговорен к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе

Дани Алвес приговорен к 4,5 года тюремного заключения.

Такое наказание бывший игрок сборной , «Барселоны», « », « » и «Севильи» получил за изнасилование девушки в ночном клубе Барселоны, сообщает Marca.

Также Дани приговорен к 5 годам заключения условно. Он должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.

Сторона защиты может подать апелляцию на приговор в Высший суд Каталонии, затем – в Верховный суд.

С января 2023 года Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требовала для футболиста 9 лет лишения свободы. Максимальное наказание за изнасилование – 12 лет тюремного заключения.

Судебное разбирательство по этому делу проходило с 5 по 7 февраля.

Алвес в суде заявил, что секс с обвиняющей его девушкой был по обоюдному согласию: «Мне не нужно было настаивать. Она встала на колени и начала делать мне минет»

Полицейский по делу Алвеса заявил, что кадры с камер наблюдения подтверждают версию об изнасиловании: «Девушка сказала, что ей нужны не деньги, а справедливость»

Директор ночного клуба в суде по делу Алвеса об изнасиловании: «Жертва указала на Дани, подтвердила проникновение. Это не было похоже на типичное «меня трогали за задницу»