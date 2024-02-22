Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его до старта Евро-2024 и в духе Роналду (Эду Агирре)

Килиан Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его в духе Криштиану Роналду.

На прошлой неделе нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что решил покинуть клуб на правах свободного агента летом. Официального заявления по этому поводу еще не было. Утверждалось, что Мбаппе близок к переходу в « ».

Как сообщил журналист Эду Агирре, Килиан хочет, чтобы «Реал» презентовал его на « » до старта Евро-2024, то есть до 14 июня. При этом срок контракта игрока с « » истечет 30 июня.

«Идея Мбаппе – чтобы его представили на «Сантьяго Бернабеу» до начала .

Он думает о презентации подобной той, что была у », – сказал Агирре в эфире El Chiringuito.

Напомним, что в 2009 году презентацию Роналду на «Бернабеу» посетили более 85 000 человек.

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