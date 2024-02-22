Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его до старта Евро-2024 и в духе Роналду (Эду Агирре)

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе Евро-2024 Футбол

Килиан Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его в духе Криштиану Роналду.

На прошлой неделе нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что решил покинуть клуб на правах свободного агента летом. Официального заявления по этому поводу еще не было. Утверждалось, что Мбаппе близок к переходу в «Мадрид».

Как сообщил журналист Эду Агирре, Килиан хочет, чтобы «Реал» презентовал его на «Сантьяго Бернабеу» до старта Евро-2024, то есть до 14 июня. При этом срок контракта игрока с «ПСЖ» истечет 30 июня.

«Идея Мбаппе – чтобы его представили на «Сантьяго Бернабеу» до начала Евро.

Он думает о презентации подобной той, что была у Криштиану Роналду», – сказал Агирре в эфире El Chiringuito.

Напомним, что в 2009 году презентацию Роналду на «Бернабеу» посетили более 85 000 человек.

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69 комментариев
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«И чтоб шарики повсюду, свечи горели, легкая дымка и я такой заезжаю на кабриолете»
+144
-1
+143
Ответ Данияр Жумабекович
У этого эго походу побольше, чем у Роналду
У Рона хотя бы спортивное эго, а Мбаппе пока все о деньгах, да о пафосе
+78
-6
+72
Намучается РМ с этой капризной куколкой.
+66
-8
+58
Ответ RIMPERY17
«И чтоб шарики повсюду, свечи горели, легкая дымка и я такой заезжаю на кабриолете»
На розовом Кадиллаке-Флитвуде-60, как у мамы Элвиса
+43
-1
+42
У этого эго походу побольше, чем у Роналду
+46
-5
+41
Ответ Buba
Намучается РМ с этой капризной куколкой.
Поэтому вообще не хочется его перехода, видя всю эту сагу. Когда Роналду переходил, проще было, только они на совершенно разном уровне
Лучше взять молодого форварда, чем меркантильную черепашку
+24
-4
+20
Ещё воду без газа и пару трансов в гримерку
+20
-3
+17
Ответ Бременер
На розовом Кадиллаке-Флитвуде-60, как у мамы Элвиса
100%))) и чеканя в этот момент мяч на голове
+12
-1
+11
Столько пафоса... хочет как Роналдо.. главное Азаром не стать.
+12
-4
+8
Ответ Вальдано
Комментарий скрыт
Он в Европе 20 лет отыграл на самом высоком уровне) а Джили может у него и есть в гараже))
+8
-1
+7
мбаппе не хочет, а приказывает
+9
-3
+6
И чтоб белые выстроились в коридор почета и отмахивали его веерами.
+7
-1
+6
Ответ Hesen Nuriyev
это тебе не ПСЖ, в Реале такое не пройдет никогда) клуб превыше всего, там даже легенду могут выпроводить, если будет выделываться
какой наивный мальчик
+11
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+4
Железное болеро и краковяк вприсядку.
+3
0
+3
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою.
©
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Жили в Мадриде не тужили, теперь всем придется поднапрячься, перестроится, кому то подвинуться на поле, приходит мажор
+3
0
+3
А что там за презентация то у Роналду была? Кто нить помнит?
+4
-2
+2
Ответ Бременер
На розовом Кадиллаке-Флитвуде-60, как у мамы Элвиса
На тачке как у Космоса из Бригады.
+2
0
+2
Ох зря они его берут, ох зря. В раздевалке точно токсично станет.
+2
0
+2
Вот зачем Реалу эта токсичная прынцеска? Он еще не пришел ,а уже условия ставит как его встречать!
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0
+2
Закомплексованная черепашка
+3
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Хочу быть владычицей морскою… (С)
+2
0
+2
С такими понтами, спрос с него конечно будет на каждой минуте каждого матча. Даже Роналду попроще переходил в своё время.
+3
-1
+2
И медаль "за покорение Мадрида"...
похоже чел будет еще более токсичный чем винисиус
+3
-1
+2
а что стадион гудеть будет не боится?
+1
0
+1
Ответ Никита Алексеев
Поэтому вообще не хочется его перехода, видя всю эту сагу. Когда Роналду переходил, проще было, только они на совершенно разном уровне Лучше взять молодого форварда, чем меркантильную черепашку
Поддерживаю
+1
0
+1
Ответ иц а мен
какой наивный мальчик
Это Месси приказывал, что не играя в Барсе ему до сих пор зарплату платят😂
+3
-2
+1
Ответ Никита Алексеев
Поэтому вообще не хочется его перехода, видя всю эту сагу. Когда Роналду переходил, проще было, только они на совершенно разном уровне Лучше взять молодого форварда, чем меркантильную черепашку
Довбика?
+3
-2
+1
Ответ Greatest Of All Time
По этому Рюналду тоже получал 70% спонсорких как и Мбапе хочет. Пример берет у того кто своей эгой был выгнан из клуба.
выгнан? серьёзно? 🤣 ты его с Месси не путаешь?
+1
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+1
Да все все, я переобулся уже, ждём величайшего.
+1
0
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