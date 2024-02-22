Прокуратура Нидерландов о предложении Промеса дать показания лично: «Его бы арестовали после приземления. В безопасном проезде ему отказали»

В Нидерландах прокомментировали предложение Промеса лично дать показания.

14 февраля Промес был заочно приговорен к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков общим весом более 1,3 тонны. Квинси, объявленный в международный розыск, предложил лично приехать в страну для дачи показаний при условии, что его не арестуют, однако прокуратура отказала футболисту « ».

«Действительно, он хотел безопасный проезд, но ему было отказано. Если бы он приземлился в Нидерландах, то был бы арестован полицией», – сказал пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Франклин Ваттимена.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

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