Прокуратура Нидерландов о предложении Промеса дать показания лично: «Его бы арестовали после приземления. В безопасном проезде ему отказали»
В Нидерландах прокомментировали предложение Промеса лично дать показания.
14 февраля Промес был заочно приговорен к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков общим весом более 1,3 тонны. Квинси, объявленный в международный розыск, предложил лично приехать в страну для дачи показаний при условии, что его не арестуют, однако прокуратура отказала футболисту «Спартака».
«Действительно, он хотел безопасный проезд, но ему было отказано. Если бы он приземлился в Нидерландах, то был бы арестован полицией», – сказал пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Франклин Ваттимена.
😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!
Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А забанить в РПЛ? Ответы на наивные вопросы
сама, можно сказать, прокричала преступнику... Атас, менты
Не думаю , что он сильно переживает о том незапланированном приземлении.
Казалось бы, причем тут США?
В политическую плоскость её пытаются перевести различного рода ветераны КБ и отдельные спикеры из Гос.думы. На основании того, что это вроде как такие хитрые санкции: "вы только посмотрите, что с нашей легендой делают, негодники!"
Напротив. Европейцы (пока) не пытаются эксплуатировать ситуацию в политическом плане. Но я гарантирую, что тем дольше это тянется, тем больше у них будет соблазн подосрать глобально, благо такую возможность мы им сами предоставляем.
Например, начнётся чемпионат РПЛ и в 20 туре УЕФА даёт бан Промесу на основании того, что на него выдан ордер в международный розыск. Наш РФС тихонько начинает отползать в сторону, чтобы не принимать никаких решений.
Ессно Спартак его из заявки не убирает, чтобы не улететь на 8ое место и Промес продолжает играть. А тем временем УЕФА признает недействительными все результаты игр где он был в заявке игр и как следствие - результаты всего чемпионата РПЛ 23/24.
Допустим снимут бан ЕК или мы решим перейти в Азию, а кто у вас чемпион 23/24? А нет такого! Результаты всего чемпионата нелегитимные.
Это так, на вскидку, как мы можем сами себе сделать "хорошо".
Действительно, не знают)))