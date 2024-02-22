Прокуратура Нидерландов о предложении Промеса дать показания лично: «Его бы арестовали после приземления. В безопасном проезде ему отказали»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес ТАСС Футбол

В Нидерландах прокомментировали предложение Промеса лично дать показания.

14 февраля Промес был заочно приговорен к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков общим весом более 1,3 тонны. Квинси, объявленный в международный розыск, предложил лично приехать в страну для дачи показаний при условии, что его не арестуют, однако прокуратура отказала футболисту «Спартака».

«Действительно, он хотел безопасный проезд, но ему было отказано. Если бы он приземлился в Нидерландах, то был бы арестован полицией», – сказал пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Франклин Ваттимена.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А забанить в РПЛ? Ответы на наивные вопросы

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88 комментариев
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Ответ Marat_NJL
Вот дурачье, фишку не секут… можно же было гарантировать «безопасный проезд», а после посадки сказать «ну сорян, мы пошутили»)
Да уж, варварская Европа. Могли дождаться, когда Помес будет пролетать над Нидерландами и принудительно посадить самолёт по надуманным причинам, совсем не знают как дела делаются.
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Вот дурачье, фишку не секут… можно же было гарантировать «безопасный проезд», а после посадки сказать «ну сорян, мы пошутили»)
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Ну естественно отказано, человек осуждён и в международном розыске, как иначе-то
+45
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+36
Ответ Marat_NJL
Вот дурачье, фишку не секут… можно же было гарантировать «безопасный проезд», а после посадки сказать «ну сорян, мы пошутили»)
они могли бы так сделать если бы преступник сейчас был бы крайне опасен, а тут репутацию терять нет смысла особо. потом другие не поведутся
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Через скайп не судьба дать показания?
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+10
Никакого снисхождения легенде лопинго-уголовного клуба. Даже удивительно, с чего это? Неужели дело всего лишь в том, что он - осужденный по двум уголовным делам преступник?? Так это же спартаковец, понимать надо! ;)
+19
-12
+7
Ответ Злодей Спб
Пока ситуация лежит строго в плоскости уголовного права. В политическую плоскость её пытаются перевести различного рода ветераны КБ и отдельные спикеры из Гос.думы. На основании того, что это вроде как такие хитрые санкции: "вы только посмотрите, что с нашей легендой делают, негодники!" Напротив. Европейцы (пока) не пытаются эксплуатировать ситуацию в политическом плане. Но я гарантирую, что тем дольше это тянется, тем больше у них будет соблазн подосрать глобально, благо такую возможность мы им сами предоставляем. Например, начнётся чемпионат РПЛ и в 20 туре УЕФА даёт бан Промесу на основании того, что на него выдан ордер в международный розыск. Наш РФС тихонько начинает отползать в сторону, чтобы не принимать никаких решений. Ессно Спартак его из заявки не убирает, чтобы не улететь на 8ое место и Промес продолжает играть. А тем временем УЕФА признает недействительными все результаты игр где он был в заявке игр и как следствие - результаты всего чемпионата РПЛ 23/24. Допустим снимут бан ЕК или мы решим перейти в Азию, а кто у вас чемпион 23/24? А нет такого! Результаты всего чемпионата нелегитимные. Это так, на вскидку, как мы можем сами себе сделать "хорошо".
У УЕФА тут нет никакой силы. Это не их работа и компетенции. Тут уголовная плоскость. В России ему никто не запрещал играть, он тут не нарушал закон. Мы не член ЕС и тд. А решения суда Голландии вообще до лампочки, мы их не признаем официально. Думаю до конца года ему дадут в любом случае доиграть.
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А классно это он придумал, не арестовывать его. По пути в суд по-любому бы ещё 1.5 тонны кокса завез тройюродной сестре своего сводного брата . Ну как пример 🤷🤪
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+5
Ответ mj23.net
У УЕФА тут нет никакой силы. Это не их работа и компетенции. Тут уголовная плоскость. В России ему никто не запрещал играть, он тут не нарушал закон. Мы не член ЕС и тд. А решения суда Голландии вообще до лампочки, мы их не признаем официально. Думаю до конца года ему дадут в любом случае доиграть.
Ему играть осталось по контракту полгода, что дальше будет никто не знает сейчас, даже руководство клуба думаю не знает, как поступить. Было бы ему 25 лет, но ему уже 30+...самому интересно, что будет дальше
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Ответ Вячеслав Припузов
Кроме скайпа существуют другие системы видеоконференцсвязи....
Суд Нидерландов не знаком с такими технологиями)
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Ответ mitos
Через скайп не судьба дать показания?
Лучшая реклама скайпа
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какая всё таки в Голландии прокуратура заботливая...
сама, можно сказать, прокричала преступнику... Атас, менты
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Насмотрелся сериалов про Эскобара, вот и начал похоже рамсить, договоры с правительством, условия ставить, и т.п.
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Ответ Кирилл Папанов
Да уж, варварская Европа. Могли дождаться, когда Помес будет пролетать над Нидерландами и принудительно посадить самолёт по надуманным причинам, совсем не знают как дела делаются.
Ты видимо рассказываешь про одного чувака, который в итоге сдал всю свою польскую шайку, и сейчас спокойно живёт у себя на Родине.
Не думаю , что он сильно переживает о том незапланированном приземлении.
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Ответ Кирилл Папанов
Да уж, варварская Европа. Могли дождаться, когда Помес будет пролетать над Нидерландами и принудительно посадить самолёт по надуманным причинам, совсем не знают как дела делаются.
Не в курсе, на что это намек, но именно так сделало правительство США, когда заставили самолет президента Боливии сесть в Вене (!), когда искали Сноудена

Казалось бы, причем тут США?
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Ответ Геннадий
Антоха , сиди в России и не дёргайся . Видишь , как ты затопил весь Питер экскрементами ! Пускай плавают вместе - ни то , ни то не тонет .
Гена, причём здесь Питер?
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Ответ Кирилл Папанов
Да уж, варварская Европа. Могли дождаться, когда Помес будет пролетать над Нидерландами и принудительно посадить самолёт по надуманным причинам, совсем не знают как дела делаются.
Наши самолёты над Европой не летают в том числе и над Нидерландами.
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Ответ Вячеслав Припузов
Кроме скайпа существуют другие системы видеоконференцсвязи....
А такие же крутые файлообменники?
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Ответ mitos
Через скайп не судьба дать показания?
Да они и не знают однако что такое
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Ответ Олег Балятинский
А может просто слушать не хотят? Мало-ли, оправдать придётся)
и в чем сложность оправдать? ты реально настолько зомбирован что думаешь это будет проделываться только из за того что он за Спартак играет?))
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Ответ Александр Васильев
то есть твоё отношение к бандиту и наркодиллеру положительное? что у тебя в голове, оригами и суши?
Процитируете хоть одно мое сообщение где бы я высказывал положительное отношение, если вы не фантазер?
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Пока ситуация лежит строго в плоскости уголовного права.
В политическую плоскость её пытаются перевести различного рода ветераны КБ и отдельные спикеры из Гос.думы. На основании того, что это вроде как такие хитрые санкции: "вы только посмотрите, что с нашей легендой делают, негодники!"

Напротив. Европейцы (пока) не пытаются эксплуатировать ситуацию в политическом плане. Но я гарантирую, что тем дольше это тянется, тем больше у них будет соблазн подосрать глобально, благо такую возможность мы им сами предоставляем.

Например, начнётся чемпионат РПЛ и в 20 туре УЕФА даёт бан Промесу на основании того, что на него выдан ордер в международный розыск. Наш РФС тихонько начинает отползать в сторону, чтобы не принимать никаких решений.

Ессно Спартак его из заявки не убирает, чтобы не улететь на 8ое место и Промес продолжает играть. А тем временем УЕФА признает недействительными все результаты игр где он был в заявке игр и как следствие - результаты всего чемпионата РПЛ 23/24.

Допустим снимут бан ЕК или мы решим перейти в Азию, а кто у вас чемпион 23/24? А нет такого! Результаты всего чемпионата нелегитимные.

Это так, на вскидку, как мы можем сами себе сделать "хорошо".
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Ответ Medv51
Продажа наркотиков или приобретение или ещё что не совсем то же самое , что дать в долг и попасть вот так . А пока не доказано обратное ( точнее пока апелляция и тому подобное ), по факту что он знал на что даёт лаве , то и топить и поливать грязью человека не стоит . Ты сам дашь в долг человеку 100тыс. , он скажет отдам 150 через 2а месяца не выгодно , выгодно , а как он это будет делать тебе интересно нет , важна прибыль ,но вот видимо можно и за это получить по голове , не просто деньги потерять , а ещё и присесть так не в значай ....
Так писали, что в деле есть переписки и переговоры Промеса, из которых следует, что он был в курсе, на что давал деньги.
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Ответ Дмитрий Соболев
Точно. Один Питер и ноет про Промеса
От создателей #судитевсехкакзенит и прочего... Кто про что, а типичные спартаковцы про своё любимое - про нытьё ;))
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Почему Дани Алвес ещё не перешел в Спартак? Есть же вариант не сидеть в тюрьме. Или в России ветеранам Спартака пока не за что его отмазывать?
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Не прокатило...
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губастенький клоуна включил, какой безопасный проезд, если уже полторашка есть за ножичек???
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Ответ Кирилл Папанов
Да уж, варварская Европа. Могли дождаться, когда Помес будет пролетать над Нидерландами и принудительно посадить самолёт по надуманным причинам, совсем не знают как дела делаются.
Да куда уж им, подумаешь сотни миллиардов не своих денег заблокировали)))
Действительно, не знают)))
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Ответ Marat_NJL
Вот дурачье, фишку не секут… можно же было гарантировать «безопасный проезд», а после посадки сказать «ну сорян, мы пошутили»)
Ну, сорян, мы покурили😂
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Ответ Nikich1990
Лучше бы ставки делал😁
А он не делал?😅
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