Овечкин набрал очки в 10-м матче подряд – отдал пас Макмайклу, забившему в пустые ворота «Тампы». У Александра 8+6 на отрезке
Александр Овечкин набрал очки в 10-м матче подряд.
Капитан «Вашингтона» вывел Коннора Макмайкла на пустые ворота в концовке игры регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:3).
В активе 38-летнего россиянина стало 42 (16+26) очка в 52 играх в этом сезоне при полезности «минус 17». Текущая результативная серия – 10 игр (8+6 на отрезке).
Сегодня Овечкин (22:10, 7:30 – в большинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием.
2005/06 11 матчей(5+12) 20 лет
2006/07 13 матчей (8+12) 21 год
2008/09 10 матчей (11+11) 23 года
2008/09 10 матчей (11+5) 23 года
2018/19 14 матчей (17+6) 33 года
2023/24 10 матчей (8+6) 38 лет
Продолжение следует.
но нет, команда и возможный выход в ПО важнее.
1.Бьюсик - 813
2.Робитайл - 726
3.Андрейчук - 698
4.Шэнэхан - 698
5.Овечкин - 689
Требуем продолжения банкета!