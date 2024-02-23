Овечкин набрал очки в 10-м матче подряд – отдал пас Макмайклу, забившему в пустые ворота «Тампы». У Александра 8+6 на отрезке

Александр Овечкин набрал очки в 10-м матче подряд.

Капитан « » вывел на пустые ворота в концовке игры регулярного чемпионата с « » (5:3).

В активе 38-летнего россиянина стало 42 (16+26) очка в 52 играх в этом сезоне при полезности «минус 17». Текущая результативная серия – 10 игр (8+6 на отрезке).

Сегодня Овечкин (22:10, 7:30 – в большинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием.