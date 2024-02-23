Овечкин набрал очки в 10-м матче подряд – отдал пас Макмайклу, забившему в пустые ворота «Тампы». У Александра 8+6 на отрезке

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Коннор Макмайкл Хоккей

Александр Овечкин набрал очки в 10-м матче подряд.

Капитан «Вашингтона» вывел Коннора Макмайкла на пустые ворота в концовке игры регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:3). 

В активе 38-летнего россиянина стало 42 (16+26) очка в 52 играх в этом сезоне при полезности «минус 17». Текущая результативная серия – 10 игр (8+6 на отрезке). 

Сегодня Овечкин (22:10, 7:30 – в большинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием. 

24 комментария
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Овечкин в третий раз сделал серию 10 матчей с очками и 6 раз 10 +.
2005/06 11 матчей(5+12) 20 лет
2006/07 13 матчей (8+12) 21 год
2008/09 10 матчей (11+11) 23 года
2008/09 10 матчей (11+5) 23 года
2018/19 14 матчей (17+6) 33 года
2023/24 10 матчей (8+6) 38 лет
Продолжение следует.
+32
-3
+29
Хотелось голов, но результативную серию продлил - уже неплохо. И шансы на плей-офф еще живы.
+25
-2
+23
10 матчей подряд хейтерков не видно ))
+33
-15
+18
а мог ведь сам бросить попытаться

но нет, команда и возможный выход в ПО важнее.
+12
-5
+7
Ответ Вадим Скорин
Овечкин в третий раз сделал серию 10 матчей с очками и 6 раз 10 +. 2005/06 11 матчей(5+12) 20 лет 2006/07 13 матчей (8+12) 21 год 2008/09 10 матчей (11+11) 23 года 2008/09 10 матчей (11+5) 23 года 2018/19 14 матчей (17+6) 33 года 2023/24 10 матчей (8+6) 38 лет Продолжение следует.
17+6 за 14 матчей !!! В огне был конечно!
+7
0
+7
Ответ paha
10 матчей подряд хейтерков не видно ))
Шумов наверное уже строчил пасквиль под предыдущей новостью, а тут такое...
+10
-5
+5
Ответ Андрей Ермаков
Комментарий скрыт
Это ты жидко обделался. Так получается, что Овечкин идёт на один из лучших сезонов по своему возрасту:) Так что выдыхай:)
+7
-3
+4
Лучшие ассистенты НХЛ среди левых крайних нападающих
1.Бьюсик - 813
2.Робитайл - 726
3.Андрейчук - 698
4.Шэнэхан - 698
5.Овечкин - 689
+5
-1
+4
Спортс: оперативность - наше кредо
+5
-2
+3
Ответ Андрей Ермаков
Комментарий скрыт
Уже 31-й за историю. Будет в топ-10. Обтекай, Андрюша:)
+3
-1
+2
Эх, мог бы сам потащить шайбу на пустые ворота, пространство было, стареет
+7
-6
+1
Серия продолжена!
Требуем продолжения банкета!
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Травницкий
Макмайкл начинает радовать понемногу. Если не ошибаюсь, то у него контрактный год, так что пусть старается, как впрочем и Манта. Ну а Овечкин красавчик. Сыграл на команду как обычно, а не на личную статистику. Плей-офф уже не кажется недостижимой целью.
Да, сейчас у него средняя зарплата 832 500. Контракт до 2023-2024. Парню 23 года.
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+1
Ответ Дд Ддешкин
17+6 за 14 матчей !!! В огне был конечно!
Это был следующий сезон, после того, как "Вашингтон" взял Кубок Стэнли. Да, Овечкин тогда был в огненном огне.
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Ответ Павел Гаврош
Молодец Саня прибавил ! Всё равно загадка чем он занимался 45 игр ? Кузю убрали и Сане походу тоже намекнули))
Кузя это как троечник, который тянул отличника вниз))
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Ответ Thomas Befort
Скажу честно, мне гол был бы важнее победы, мне лично... Но Ови понимаю, для команды эта победа очень нужна. Не страшно, он ещё настреляет! Рекорду быть!
"мне" он говорит... Ахахахах
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0
Ответ Вадим Скорин
Овечкин в третий раз сделал серию 10 матчей с очками и 6 раз 10 +. 2005/06 11 матчей(5+12) 20 лет 2006/07 13 матчей (8+12) 21 год 2008/09 10 матчей (11+11) 23 года 2008/09 10 матчей (11+5) 23 года 2018/19 14 матчей (17+6) 33 года 2023/24 10 матчей (8+6) 38 лет Продолжение следует.
Обязательно! 🤞🙏
0
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Ответ paha
10 матчей подряд хейтерков не видно ))
тебя 14 матчей не видно было )))))
+4
-4
0
если в плей офф заползут буду удивлен...
0
0
0
Молодец Саня прибавил ! Всё равно загадка чем он занимался 45 игр ? Кузю убрали и Сане походу тоже намекнули))
0
0
0
Макмайкл начинает радовать понемногу. Если не ошибаюсь, то у него контрактный год, так что пусть старается, как впрочем и Манта. Ну а Овечкин красавчик. Сыграл на команду как обычно, а не на личную статистику. Плей-офф уже не кажется недостижимой целью.
+3
-3
0
Скажу честно, мне гол был бы важнее победы, мне лично... Но Ови понимаю, для команды эта победа очень нужна. Не страшно, он ещё настреляет! Рекорду быть!
+6
-6
0
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