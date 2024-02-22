Семья Неймара помогла Алвесу выплатить жертве изнасилования 150 000 евро. Компенсация позволила смягчить приговор (UOL)
Семья Неймара помогла Дани Алвесу выплатить компенсацию жертве изнасилования.
Сегодня суд приговорил бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии к 4,5 годам тюремного заключения за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Кроме того, Дани должен будет выплатить жертве 150 тысяч евро и возместить судебные издержки. Также экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.
По информации UOL, семья Неймара помогла Алвесу выплатить моральную компенсацию жертве. Это позволило сократить итоговый срок его заключения.
Также сообщалось, что с июня прошлого года интересы Алвеса в суде представлял Густаво Ксисто – один из давних юридических представителей компаний отца Неймара.
Хотя учитывая что Алвеш не так давно закончил, скорее всего деньги есть, но наверное есть нюансы что типа за самого себя с арестованных счётов залог вносить нельзя (ну чисто в качестве теоретического варианта)