Семья Неймара помогла Алвесу выплатить жертве изнасилования 150 000 евро. Компенсация позволила смягчить приговор (UOL)

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Неймар да Силва деньги Футбол

Семья Неймара помогла Дани Алвесу выплатить компенсацию жертве изнасилования.

Сегодня суд приговорил бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии к 4,5 годам тюремного заключения за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Кроме того, Дани должен будет выплатить жертве 150 тысяч евро и возместить судебные издержки. Также экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.

По информации UOL, семья Неймара помогла Алвесу выплатить моральную компенсацию жертве. Это позволило сократить итоговый срок его заключения.

Также сообщалось, что с июня прошлого года интересы Алвеса в суде представлял Густаво Ксисто – один из давних юридических представителей компаний отца Неймара.

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное

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19 комментариев
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У Алекса не было 150 тысяч? Что-то не верится.
+26
0
+26
Не зря Алвеш у Кавани отбирал мяч, чтобы Ней пенальти бил
+24
-2
+22
Ответ Антонио Мартынов
Не зря Алвеш у Кавани отбирал мяч, чтобы Ней пенальти бил
Вот это ты вспомнил 🤣
+14
0
+14
Ответ Арман Царнаев
У Алекса не было 150 тысяч? Что-то не верится.
Да кто этих латиносов знает. Многие из них могут коуч-курсы проводить, как в кратчайшие сроки просадить всё бабло.

Хотя учитывая что Алвеш не так давно закончил, скорее всего деньги есть, но наверное есть нюансы что типа за самого себя с арестованных счётов залог вносить нельзя (ну чисто в качестве теоретического варианта)
+13
-1
+12
Ответ я купил Джили!!!
Куда делись деньги Дани?
Отдал тебе, чтобы ты смог купить Джили
+10
-2
+8
Ответ Арман Царнаев
У Алекса не было 150 тысяч? Что-то не верится.
Там же развод параллельно, мб активы под арестом или ещё чего.
+9
-2
+7
Дани играл много лет в лучших богатейших клубах, странно что Неймар за него такую сумму уплатил )
+3
-1
+2
Гномович со всех аккаундов минусует что ли?((((
+1
0
+1
Всё таки Ней - хороший друг.
+2
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Хорошо иметь таких друзей )
+3
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Ответ Red_Marlboro_
Отдал тебе, чтобы ты смог купить Джили
А ты Мальборо
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Куда делись деньги Дани?
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Его активы заморежены писали же.
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Да за эту сумму футболисты РФПЛ пьют шампанское в Монте Карло...))
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С тюрьмы выйдет - будет у Неймара на вилле садовником работать
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"... запрещено приближаться к жертве 9.5 лет"))) а зачем вообще к ней приближаться, один раз уже приблизился😁
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друг помогает откупиться от преступления, самаритяне.
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