Семья Неймара помогла Алвесу выплатить жертве изнасилования 150 000 евро. Компенсация позволила смягчить приговор (UOL)

Семья Неймара помогла Дани Алвесу выплатить компенсацию жертве изнасилования.

Сегодня суд приговорил бывшего защитника «Барселоны» и сборной к 4,5 годам тюремного заключения за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Кроме того, Дани должен будет выплатить жертве 150 тысяч евро и возместить судебные издержки. Также экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.

По информации UOL, семья помогла Алвесу выплатить моральную компенсацию жертве. Это позволило сократить итоговый срок его заключения.

Также сообщалось, что с июня прошлого года интересы в суде представлял Густаво Ксисто – один из давних юридических представителей компаний отца Неймара.

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам. Главное