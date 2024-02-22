ЦСКА и Кучаев расторгли контракт. Хавбек перешел в «Пари НН»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Пари НН Константин Кучаев Футбол

Константин Кучаев покинул ЦСКА.

Московский клуб объявил о расторжении контракта с 25-летним футболистом по взаимному согласию сторон.

Остаток сезона хавбек проведет в «Пари НН».

Кучаев перешел в ЦСКА в 2015 году, а в основной команде армейцев дебютировал в 2017-м. Всего на его счету 153 матча, 11 голов и 15 результативных передач за москвичей.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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15 комментариев
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Удачи Костя....хорошо начинал у нас, жаль перестал расти(( желаю найти себя в другой команде
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очень грустно. Эх, Константин, таким талантом был, как же грустно, что эта травма перевела стрелки на другой путь( Успехов, очень желаю реализовать себя!
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Удачи Косте дальше в карьере !

Жаль, что не смог реализовать свой потенциал из-за большого количества травм…
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Эхх, частенько пересекался с Костей в фитнес-клубе в Бутово, теперь перестану его там встречать( Удачи в новом клубе!
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Жаль. Мне всегда нравился Костя. Удачи ему в дальнейшей карьере!
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удачи, земляк
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Ответ freembl4
Как можно отпустить такого футболиста?…
ЦСКА не может ему дать игрового времени в основе на его позиции: места в атакующей линии заняты Аббосом, Обляковым и Чаловым или Зе.
Позиция опорника совсем не его и им только затыкали дыры.

А Костя хотел играть и клуб принял решение во благо для его карьеры.
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Ответ СуперКонь
Эхх, частенько пересекался с Костей в фитнес-клубе в Бутово, теперь перестану его там встречать( Удачи в новом клубе!
хорошо работал?
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