ЦСКА и Кучаев расторгли контракт. Хавбек перешел в «Пари НН»
Константин Кучаев покинул ЦСКА.
Московский клуб объявил о расторжении контракта с 25-летним футболистом по взаимному согласию сторон.
Остаток сезона хавбек проведет в «Пари НН».
Кучаев перешел в ЦСКА в 2015 году, а в основной команде армейцев дебютировал в 2017-м. Всего на его счету 153 матча, 11 голов и 15 результативных передач за москвичей.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Жаль, что не смог реализовать свой потенциал из-за большого количества травм…
Позиция опорника совсем не его и им только затыкали дыры.
А Костя хотел играть и клуб принял решение во благо для его карьеры.