ЦСКА и Кучаев расторгли контракт. Хавбек перешел в «Пари НН»

Константин Кучаев покинул ЦСКА.

Московский клуб объявил о расторжении контракта с 25-летним футболистом по взаимному согласию сторон.

Остаток сезона хавбек проведет в « ».

перешел в в 2015 году, а в основной команде армейцев дебютировал в 2017-м. Всего на его счету 153 матча, 11 голов и 15 результативных передач за москвичей.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.