Лига Европы. Cтыковые матчи. «Милан» в гостях у «Ренна», «Рома» примет «Фейеноорд», «Шахтер» против «Марселя»

«Милан» сыграет в гостях с «Ренном» в ответном стыковом матче Лиги Европы.

Также в четверг « » примет « », « » – « ».

Восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы играют за право выхода в 1/8 финала в стыковых матчах против команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Лига Европы

Cтыковые матчи

Ответные игры

Первый матч – 1:2

Первый матч – 0:3

Первый матч – 4:2

Первый матч – 0:0

Первый матч – 1:1

Первый матч – 2:3

Первый матч – 3:1

Первый матч – 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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