Лига Европы. Cтыковые матчи. «Милан» в гостях у «Ренна», «Рома» примет «Фейеноорд», «Шахтер» против «Марселя»

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«Милан» сыграет в гостях с «Ренном» в ответном стыковом матче Лиги Европы.

Также в четверг «Рома» примет «Фейеноорд», «Марсель» – «Шахтер».

Восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы играют за право выхода в 1/8 финала в стыковых матчах против команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Лига Европы

Cтыковые матчи

Ответные игры

Тулуза Франция – Бенфика Португалия
Дата проведения
22 февраля, 20.45, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:2

Ренн Франция – Милан Италия
Дата проведения
22 февраля, 20.45, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:3

Карабах Азербайджан – Брага Португалия
Дата проведения
22 февраля, 20.45, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 4:2

Фрайбург Германия – Ланс Франция
Дата проведения
22 февраля, 20.45, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:0

Рома Италия – Фейеноорд Нидерланды
Дата проведения
22 февраля, 23.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:1

Спарта Прага Чехия – Галатасарай Турция
Дата проведения
22 февраля, 23.00, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 2:3

Спортинг Португалия – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
22 февраля, 23.00, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 3:1

Марсель Франция – Шахтер Украина
Дата проведения
22 февраля, 23.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 2:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

Таблицы Лиги Европы

16 комментариев
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Бенфика , Милан , Карабах , Фрайбург , Рома , Галатасарай , Спортинг и Шахтёр - думаю пройдут дальше .
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наконец-то, более зрелищный и интересный турнир 🙏🏻
по традиции - удачи Милану и Роме.
притоплю за Шахтер, который сегодня отомстит за нашу легенду Рино 💪
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Рома Фейенорд становится классикой еврофутбола)
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Рома пройдёт. Футболисты на подъеме
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Ответ ljolik888
Бенфика , Милан , Карабах , Фрайбург , Рома , Галатасарай , Спортинг и Шахтёр - думаю пройдут дальше .
У меня неприятные ожидания от матча Карабах - Брага. Слишком все гладко прошло в первой игре
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где шахтер смотреть ? кто знает?
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Дома Шахтер вроде как ничью с трудом вырвал и на бумаге Марсель явный фаворит. Но по факту хорошо сыграли и в атаке было много шансов. Мне кажется, сегодня 50 на 50 будет. Проход Шахтера для меня не будет неожиданностью
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И ни разу за все время никто не написал в заглавии новости Карабах Лунёва… Хотя чел пашет в поте лица и реально вносит свой вклад в еврокубках.
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За Милан!!!
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Наконец то миланский средняк там где и должен быть всегда
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Ответ Ночной кошмар Логинова
У меня неприятные ожидания от матча Карабах - Брага. Слишком все гладко прошло в первой игре
Конечно сейчас правила изменились и не считается голы на выезде , так бы Португальцем надо было-бы забивать как минимум три . Но свои болельщики должны помочь и поэтому думаю , что Карабах пройдёт дальше .
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Ответ ДнепрЧемпион1983
где шахтер смотреть ? кто знает?
Livetv 761
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Ответ Фанат Ференцвароша
Livetv 761
спастбо
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