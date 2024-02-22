Лига Европы. Cтыковые матчи. «Милан» в гостях у «Ренна», «Рома» примет «Фейеноорд», «Шахтер» против «Марселя»
«Милан» сыграет в гостях с «Ренном» в ответном стыковом матче Лиги Европы.
Также в четверг «Рома» примет «Фейеноорд», «Марсель» – «Шахтер».
Восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы играют за право выхода в 1/8 финала в стыковых матчах против команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.
Лига Европы
Cтыковые матчи
Ответные игры
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.45, «Стадиум де Тулуз»
Первый матч – 1:2
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.45, «Роазон Парк»
Первый матч – 0:3
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.45, «им. Тофика Бахрамова»
Первый матч – 4:2
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.45, «Европа-Парк-Штадион»
Первый матч – 0:0
- Дата проведения
- 22 февраля, 23.00, «Стадио Олимпико»
Первый матч – 1:1
- Дата проведения
- 22 февраля, 23.00, «Генерали Арена»
Первый матч – 2:3
- Дата проведения
- 22 февраля, 23.00, «Жозе Алваладе»
Первый матч – 3:1
- Дата проведения
- 22 февраля, 23.00, «Оранж Велодром»
Первый матч – 2:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
по традиции - удачи Милану и Роме.
притоплю за Шахтер, который сегодня отомстит за нашу легенду Рино 💪