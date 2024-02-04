Скандал в игре «Барсы», команда Мэттьюса выиграла Матч звезд НХЛ, Мбаппе вроде едет в «Реал», французы защищали Валиеву в суде и другие новости

1. В 23-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Алавес» (3:1) в гостях. Героем матча стал форвард каталонцев Виктор Роке. 18-летний бразилец вышел на замену и за 14 минут успел все: забил во втором матче подряд и получил 2 желтые карточки, как минимум вторая – очень странная. «Барса» обжалует удаление.

«Жирона» сыграла вничью с «Реал Сосьедад» (0:0) Арсена Захаряна и потеряла главного тренера Мичела и двух футболистов перед выездом в Мадрид к «Реалу».

2. В финале Матча звезд НХЛ команда Макдэвида уступила команде Мэттьюса (4:7). Сам Остон стал автором победной шайбы и был признан MVP.

3. Пишут (в какой по счету раз?), что Килиан Мбаппе решил перейти в «Реал» из «ПСЖ», начато обсуждение контракта, форвард отказывается от больших денег в Париже. Президент «Мадрида» Перес хочет нанести «моральный удар» «Барсе».

4. Камилу Валиеву в Спортивном арбитражном суде (CAS) защищала французская юридическая фирма Pinna Legal (основана в 2022 году, ее глава часто представлял Россию в европейских судах). Юристы рассматривают возможность подачи апелляции.

5. ФИФА обязала норвежского футболиста Матиаса Норманна выплатить «Ростову» 2,9 млн евро за безосновательное расторжение контракта. Его могут отстранить, если он этого не сделает.

6. Александр Большунов победил в классическом спринте на 6-м этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени. Он выиграл все 16 гонок сезона! У женщин победила Анастасия Фалеева.

7. «Трактор» проиграл «Ак Барсу» (1:4) в единственном матче дня Фонбет Чемпионата КХЛ.

8. НБА. «Лейкерс» на выезде одолели «Нью-Йорк», 60 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Атлантой» и другие результаты.

9. В 23-м туре Серии А «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Фрозиноне» (3:2).

10. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на Владислава Дикиджи в петербургском метро, возбуждено уголовное дело. Фигурист рассказал, как все было: «Выходи из вагона или зарежу».

11. Журналист Василий Уткин сообщил, что «Матч ТВ» запретил сотрудникам участвовать в выпусках его ютуб-канала. После этого блогер обратился к комментатору и ведущему Дмитрию Губерниеву: «Приглашаю в эфир единственного, кто может ломать правила на «Матче». Ты ледокол, никто тебе ничего не сделает».

12. В 1/4 финала Кубка Азии Иран обыграл Японию (2:1) благодаря голу с пенальти на 96-й минуте, Катар выбил Узбекистан (1:1, пенальти – 3:2). В 1/4 финала Кубка Африки Мали вылетела от Кот-д`Ивуара (1:2), пропустив гол на 122-й минуте, ЮАР прошла Кабо-Верде (0:0, пенальти – 2:1).

13. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира в Линце, Анастасия Павлюченкова уступила Алене Остапенко в полуфинале.

14. В 20-м туре Бундеслиги «Байер» на выезде разобрался с «Дармштадтом» (2:0), а «Бавария» одержала волевую победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха (3:1). Через неделю лидеры чемпионата Германии сыграют друг с другом – их разделяют 2 очка.

15. Союз биатлонистов Норвегии оштрафовали на 2500 евро за случайный выстрел Стурлы Хольма Лагрейда в отеле во время этапа Кубка мира в Швейцарии. Всю сборную обязали пройти инструктаж по обращению с оружием.

16. В 23-м туре АПЛ было забито много голов: «Астон Вилла» разнесла «Шеффилд» (5:0), «Ньюкасл» сыграл 4:4 с «Лутоном», «Тоттенхэм» не выиграл у «Эвертона» (2:2).

17. Объявлены два боя в Саудовской Аравии. Александр Усик и Тайсон Фьюри подерутся 18 мая (за отказ могут оштрафовать на 10 млн долларов). Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол подерутся 1 июня.

18. В 1-м туре Кубка шести наций по регби Шотландия победила Уэльс, Англия обыграла Италию, Франция уступила Ирландии.

Цитаты дня:

Роман Ротенберг: «Сборная играет, трибуны полные, дети влюбляются в хоккей. Россия так развила хоккей, что может выиграть любой турнир – и Олимпиаду, и серию с белорусами»

Хави: «Работа тренером «Барсы» того не стоит – ты каждый день борешься против всего. В Англии, Германии, Италии можно наслаждаться процессом. Здесь... Не думаю»

Льюис Хэмилтон: «Настал момент для еще одной мечты детства – выступлений за «Феррари». Я оказался прав, перейдя в «Мерседес», сейчас у меня то же чувство»

Азар об игроке сильнее его: «Только Месси, он величайший в истории. У Роналду больше достижений, чем у меня, но в плане футбола он не лучше»