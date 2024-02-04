Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Наполи» примет «Верону», «Аталанта» Миранчука сыграет с «Лацио»
«Лечче» обыграл «Фиорентину» (3:2) в матче 23-го тура Серии А.
В субботу «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Фрозиноне» (3:2).
В воскресенье «Наполи» будет противостоять «Вероне», «Аталанта» Алексея Миранчука – «Лацио», «Интер» – «Ювентусу».
В понедельник «Рома» проведет матч против «Кальяри».
23-й тур
- Дата проведения
- 4 февраля, 14.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 2 февраля, 22.45, «виа дель Маре»
- Голы:
- 1:0 – 17 Уден, 1:1 – 50 Мандрагора, 1:2 – 67 Бельтран, 2:2 – 90 Пикколи, 3:2 – 90 Доргу.
-
Лечче –
Фальконе, Жандре, Баскиротто, Понграчич, Галло (Доргу, 75), Блен, Уден (Пикколи, 69), Банда (Сансоне, 78), Каба (Гонсалес, 75), Альмквист, Крстович.
-
Фиорентина –
Терраччано, Фараони, Мартинес Куарта (Миленкович, 46), Раньери, Бираги, Бонавентура (Белотти, 46), Данкан (Мандрагора, 46), Лопес, Соттиль (Гонсалес, 65), Нзола, Бельтран (Паризи, 78).
- Дата проведения
- 3 февраля, 17.00, «Фриули»
-
Удинезе –
Окойе, Джанетти, Перес, Кристенсен, Земура (Камара, 68), Перейра (Эхизибуэ, 57), Уолас, Ловрич, Пайеро (Самарджич, 68), Товен (Бреннер, 88), Лукка.
-
Монца –
Ди Грегорио, Кальдирола (Карбони, 46), Д`Амброзио (Иццо, 82), Мари, Биринделли (Дзербин, 57), Пессина, Кольпани (Карбони, 57), Бондо, Чурриа, Джурич, Мота (Педру Перейра, 73).
- Предупреждения:
- Перейра (27), Уолас (60), Эхизибуэ (65), Педру Перейра (84), Иццо (90).
- Дата проведения
- 3 февраля, 17.00, «Карло Кастеллани»
-
Эмполи –
Каприле, Берешиньски (Какаче, 54), Луперто, Исмайли, Валюкевич, Грасси (Коваленко, 71), Мале, Журковски (Дестро, 71), Камбьяги (Фаццини, 85), Черри (Канчельери, 54), Джаси.
-
Дженоа –
Жозеп Мартинес, Спенс, Бани, Васкес, де Винтер, Сабелли (Аарон Мартин, 77), Бадель, Малиновский (Экубан, 46), Френдруп, Гудмундссон, Ретеги (Витинья, 77).
- Удаление:
- де Винтер (90).
- Дата проведения
- 3 февраля, 20.00, «Stadio Benito Stirpe»
- Голы:
- 0:1 – 17 Жиру, 1:1 – 24, пенальти Соуле, 2:1 – 65 Маццителли, 2:2 – 72 Габбия, 2:3 – 81 Йович.
-
Фрозиноне –
Турати, Романьоли, Околи, Брешианини (Рейньер, 85), Маццителли (Ибрагимович, 85), Харруи (Лирола, 77), Барренечеа, Джелли, Сек (Валери, 77), Соуле, Кайо Жорже (Шеддира, 77).
-
Милан –
Меньян, Калабрия (Флоренци, 86), Кьер, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик (Окафор, 62), Пулишич (Йович, 80), Адли, Рейндерс (Беннасер, 62), Рафаэл Леау, Жиру (Муса, 86).
- Предупреждения:
- Лофтус-Чик (43), Рейндерс (48), Харруи (56), Флоренци (90).
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
- 0:1 – 13 Торстведт, 1:1 – 24, автогол Вити, 1:2 – 34 Вольпато, 2:2 – 73 Фаббиан, 3:2 – 83 Фергюсон, 4:2 – 86 Салемакерс.
-
Болонья –
Скорупски, Пош, Бекема, Калафьори, Кристиансен (Ликояннис, 82), Фройлер, Эбишер (Орсолини, 58), Фергюсон, Урбаньски (Салемакерс, 58), Фаббиан (Моро, 82), Зиркзее.
-
Сассуоло –
Консильи, Педерсен, Эрлич (Руан, 82), Вити, Дойг, Байрами (Рачич, 68), Торстведт, Вольпато (Сейде, 59), Липани (Болока, 59), Лорьянте, Пинамонти (Мулаттьери, 81).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
пора Спортьелло дать шанс
завтра увидем кто кого
Доктор по переписке ?
Не прижатая рука в штрафной - это не пенальти
Например "рука в естественном положении" (что это такое доподлинно никому не известно, но тем не менее)
рикошет от собственного тела,
малое расстояние от бьющего и тд и тп
PS Только что в матче Алавес Барса не поставили пенальти на Канселу в точно такой же ситуации как у Леау ,только рука была не спереди а сзади
Судья сразу показал - никаких пенальти и даже ВАР не задействовали
Леау отворачивался от мяча и перед этим мяч попал в корпус
этот пенальти абсолютно левейший
даже по сегодняшним абсолютно идиотским рекомендациям судейским
Даже в Испании такие не ставят не говоря про АПЛ
держи себя в руках.
как бы ты не относился к Пиоли, не он стоит в воротах
так нафиг он вообще тогда в команде сдался?