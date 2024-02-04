Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Наполи» примет «Верону», «Аталанта» Миранчука сыграет с «Лацио»

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«Лечче» обыграл «Фиорентину» (3:2) в матче 23-го тура Серии А.

В субботу «Милан» на выезде одержал волевую победу над «Фрозиноне» (3:2).

В воскресенье «Наполи» будет противостоять «Вероне», «Аталанта» Алексея Миранчука – «Лацио», «Интер» – «Ювентусу».

В понедельник «Рома» проведет матч против «Кальяри».

Чемпионат Италии

23-й тур

Торино – Салернитана
Дата проведения
4 февраля, 14.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Верона
Дата проведения
4 февраля, 17.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Лацио
Дата проведения
4 февраля, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Ювентус
Дата проведения
4 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Кальяри
Дата проведения
5 февраля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Фиорентина 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
2 февраля, 22.45, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Уден, 1:1 – 50 Мандрагора, 1:2 – 67 Бельтран, 2:2 – 90 Пикколи, 3:2 – 90 Доргу.
ЛеччеФальконе, Жандре, Баскиротто, Понграчич, Галло (Доргу, 75), Блен, Уден (Пикколи, 69), Банда (Сансоне, 78), Каба (Гонсалес, 75), Альмквист, Крстович.
ФиорентинаТерраччано, Фараони, Мартинес Куарта (Миленкович, 46), Раньери, Бираги, Бонавентура (Белотти, 46), Данкан (Мандрагора, 46), Лопес, Соттиль (Гонсалес, 65), Нзола, Бельтран (Паризи, 78).
Предупреждения:
Мартинес Куарта (15), Альмквист (50), Раньери (72), Банда (77), Жандре (82), Гонсалес (90).

 

Удинезе – Монца 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
3 февраля, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
УдинезеОкойе, Джанетти, Перес, Кристенсен, Земура (Камара, 68), Перейра (Эхизибуэ, 57), Уолас, Ловрич, Пайеро (Самарджич, 68), Товен (Бреннер, 88), Лукка.
МонцаДи Грегорио, Кальдирола (Карбони, 46), Д`Амброзио (Иццо, 82), Мари, Биринделли (Дзербин, 57), Пессина, Кольпани (Карбони, 57), Бондо, Чурриа, Джурич, Мота (Педру Перейра, 73).
Предупреждения:
Перейра (27), Уолас (60), Эхизибуэ (65), Педру Перейра (84), Иццо (90).

 

Эмполи – Дженоа 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
3 февраля, 17.00, «Карло Кастеллани»
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ЭмполиКаприле, Берешиньски (Какаче, 54), Луперто, Исмайли, Валюкевич, Грасси (Коваленко, 71), Мале, Журковски (Дестро, 71), Камбьяги (Фаццини, 85), Черри (Канчельери, 54), Джаси.
ДженоаЖозеп Мартинес, Спенс, Бани, Васкес, де Винтер, Сабелли (Аарон Мартин, 77), Бадель, Малиновский (Экубан, 46), Френдруп, Гудмундссон, Ретеги (Витинья, 77).
Предупреждения:
Валюкевич (53), де Винтер (66), Сабелли (73), Камбьяги (75).
Удаление:
де Винтер (90).

 

Фрозиноне – Милан 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
3 февраля, 20.00, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Жиру, 1:1 – 24, пенальти Соуле, 2:1 – 65 Маццителли, 2:2 – 72 Габбия, 2:3 – 81 Йович.
ФрозинонеТурати, Романьоли, Околи, Брешианини (Рейньер, 85), Маццителли (Ибрагимович, 85), Харруи (Лирола, 77), Барренечеа, Джелли, Сек (Валери, 77), Соуле, Кайо Жорже (Шеддира, 77).
МиланМеньян, Калабрия (Флоренци, 86), Кьер, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик (Окафор, 62), Пулишич (Йович, 80), Адли, Рейндерс (Беннасер, 62), Рафаэл Леау, Жиру (Муса, 86).
Предупреждения:
Лофтус-Чик (43), Рейндерс (48), Харруи (56), Флоренци (90).

 

Болонья – Сассуоло 4:2 (1:2, 3:0)
Дата проведения
3 февраля, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 13 Торстведт, 1:1 – 24, автогол Вити, 1:2 – 34 Вольпато, 2:2 – 73 Фаббиан, 3:2 – 83 Фергюсон, 4:2 – 86 Салемакерс.
БолоньяСкорупски, Пош, Бекема, Калафьори, Кристиансен (Ликояннис, 82), Фройлер, Эбишер (Орсолини, 58), Фергюсон, Урбаньски (Салемакерс, 58), Фаббиан (Моро, 82), Зиркзее.
СассуолоКонсильи, Педерсен, Эрлич (Руан, 82), Вити, Дойг, Байрами (Рачич, 68), Торстведт, Вольпато (Сейде, 59), Липани (Болока, 59), Лорьянте, Пинамонти (Мулаттьери, 81).
Предупреждения:
Торстведт (45), Эбишер (55), Болока (85), Дойг (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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70 комментариев
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надеюсь все гости выиграют
+16
-6
+10
Ответ Xell
Вся страна за Интер! Вперед выносить старушку и брать скудетто)!
"Брать скудетто" - это как в 2006-м что ли ? Тогда тоже Ювентус выиграл его на поле, а Интер потом его просто взял, да, в этот раз такое тоже может повториться, никто не удивится )
+10
-2
+8
Вот это концовочка. Лечче молодца. За три минуты матч выиграли))
+7
0
+7
Игра за скудетто
+6
0
+6
Ответ Xell
Вся страна за Интер! Вперед выносить старушку и брать скудетто)!
о какой стране речь?
+10
-4
+6
Россонери и их настоящих фанатов с заслуженной победой
+5
0
+5
Ответ Xell
Вся страна за Интер! Вперед выносить старушку и брать скудетто)!
Да, нейтральные зрители всегда слабых поддерживают.. )
+11
-6
+5
совсем плохой, совсем дырявый стал Меньян.
пора Спортьелло дать шанс
+6
-1
+5
Ответ Xell
Вся страна за Интер! Вперед выносить старушку и брать скудетто)!
тревога, беспойкоство или страх это нормально когда Ювентус хочет выиграть чемпионат)
+9
-4
+5
Да уж, битва титанов в этом туре. Главный матч европейского уикенда! Интер видится небольшим, но фаворитом
+6
-2
+4
Жиру конечно мастер игры головой.
+3
0
+3
Ответ Jan Paskel
не он стоит в воротах, не он защищается, не он отдаёт кривве пасы, не он бьёт мимо.... так нафиг он вообще тогда в команде сдался?
с Миланлабом разберитесь сперва, потом на тренеров валите. лазарет переполнен который сезон, а им все тренер виноват
+2
0
+2
спорная пенка
+4
-2
+2
Так вот для чего был нужен Габбия.
+2
0
+2
Палладино и Мотта ожидаемо сдавать начали во втором круге
+2
0
+2
Ответ БУРЧАЛКИН
Пенальти просто левейший Гораздо более очевидный пенальти в матче Барселоны и Вильяреала не поставили
Ну вот на последнем стоп-кадре видно, что мяч касается руки в штрафной. Так что уж точно не левейший, максимум - дискуссионный
+3
-1
+2
Милан с победой!
+1
0
+1
Ответ Vitalij berko
конкретно в Италии у ювентуса больше болельщиков чем у интера. за исключением турина, там вроде как чуть больше за торино. слышал пару раз от комментаторов на туринских дерби.
заминусовали за неудобную информацию. повторюсь, инфа от комментаторов, не моя. я если честно даже рад , что идут в притирку, тем интереснее чемпионат.
завтра увидем кто кого
+2
-1
+1
Ответ milan111
Вышли-абсолютно разобранные,вальяжные фраера…что с ними делает Пиоли,что они играть не хотят?Сливают лысого,не иначе…
согласен.дисциплины не хватает этому Милану
+1
0
+1
милан, победа нужна)
+1
0
+1
Опять имеем проблемы с командой из второй части таблицы.
+2
-1
+1
Ответ Stormbringer
Не прижатая рука в штрафной - обычный пеналь, который ставят сплошь и рядом. Такое бурное волнение могу списать только на то, что болеешь за Милан, ну или поставил на него.
Какое волнение?Ты о чём вообще?
Доктор по переписке ?

Не прижатая рука в штрафной - это не пенальти
Например "рука в естественном положении" (что это такое доподлинно никому не известно, но тем не менее)
рикошет от собственного тела,
малое расстояние от бьющего и тд и тп

PS Только что в матче Алавес Барса не поставили пенальти на Канселу в точно такой же ситуации как у Леау ,только рука была не спереди а сзади
Судья сразу показал - никаких пенальти и даже ВАР не задействовали
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Ответ БУРЧАЛКИН
Ну и что что касается ? Леау отворачивался от мяча и перед этим мяч попал в корпус этот пенальти абсолютно левейший даже по сегодняшним абсолютно идиотским рекомендациям судейским Даже в Испании такие не ставят не говоря про АПЛ
Не прижатая рука в штрафной - обычный пеналь, который ставят сплошь и рядом. Такое бурное волнение могу списать только на то, что болеешь за Милан, ну или поставил на него.
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Ответ Ящик пива
Фрозиноне ещё и победит сегодня. После здесь напишут,что мол чего вы хотите от Пёли с таким составом 🤣 Конте нужен хотя бы для того,что команды такого "уровня" в одну калитку выносить,не замечая. UPD. Чего минусуете, q-колды? Милан снова убого смотрится с командой серии В. Пёля из он фаер.
Конте может их хотя бы взбодрит.
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Ответ Stormbringer
Ну вот на последнем стоп-кадре видно, что мяч касается руки в штрафной. Так что уж точно не левейший, максимум - дискуссионный
Ну и что что касается ?
Леау отворачивался от мяча и перед этим мяч попал в корпус
этот пенальти абсолютно левейший
даже по сегодняшним абсолютно идиотским рекомендациям судейским
Даже в Испании такие не ставят не говоря про АПЛ
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Ответ Vinnipukh Vinni
Если сливают, зачем тогда выиграли?
Ты футбол смотрел?Понравилось?Ну ради бога.Голы видел?Кто забил знаешь?Это конечно футболисты,которые играют в старте всегда и должны слить лысого?Габбия только пришедший и Йович , который никогда в старте не играл.Если не знаешь,как объяснить тот футбол,который сегодня показал Милан,просто промолчи.Если тебя такая игра устроила-мои соболезнования.
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Ответ Ящик пива
Как я говорил выше? Что Фрозиноне ещё и выиграет сегодня. Лысого горячим золотым душем поливают команды серии В. Меньяна нужно снимать просто с основного состава,пусть Миранте играет.
у тебя какая-то фиксация на золотом душе.
держи себя в руках.

как бы ты не относился к Пиоли, не он стоит в воротах
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Ответ Любезный Коссутий
у тебя какая-то фиксация на золотом душе. держи себя в руках. как бы ты не относился к Пиоли, не он стоит в воротах
не он стоит в воротах, не он защищается, не он отдаёт кривве пасы, не он бьёт мимо....

так нафиг он вообще тогда в команде сдался?
+1
-1
0
Ответ Ящик пива
Леава,конечно,дурак. Но меня удивило,что судья не смотрел повтор—показалось,что может быть и штрафной,а не пенальти. Меньян за 2.5 сезона вроде бы только 1 пенальти отбил,кстати.
Он слаб в этом.
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Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален модератором
Да уж,вот это достижение, рвать жилы с командой подвала. Игры нет абсолютно, уровень "бей-беги". Йович добил отскок,удачно,да. В матче с Интером или Юве трёшку вынуть за счастье будет.
+3
-3
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