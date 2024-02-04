Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Наполи» примет «Верону», «Аталанта» Миранчука сыграет с «Лацио»

«Лечче» обыграл «Фиорентину» (3:2) в матче 23-го тура Серии А.

В субботу « » на выезде одержал волевую победу над « » (3:2).

В воскресенье « » будет противостоять «Вероне», « » Алексея Миранчука – «Лацио», «Интер» – «Ювентусу».

В понедельник «Рома» проведет матч против «Кальяри».

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А